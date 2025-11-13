אחרי שחסם את רכבו של גיא פלג: הפעיל מרדכי דוד ייחקר במשטרה

פעיל הימין מרדכי דוד זומן לחקירה במשטרת ישראל, בעקבות תלונה שהגיש נגדו עיתונאי חדשות 12 גיא פלג. כך דווח הערב (חמישי) בערוץ 14.

התלונ הוגשה לאחר שדוד חסם במשך דקות ארוכות את רכבו של פלג אתמול בשעת לילה, לאחר הרצאה שמסר האחרון בתל אביב. מוקדם יותר הטיח בו ביקורת חמורה בתוך האולם שבו נערכה ההרצאה.

דוד הוא פעיל ימין ויראלי ברשתות החברתיות. בתקופה האחרונה הוא נוהג לבצע חסימות בתל אביב ולהתעמת עם גורמי שמאל, בעודו מתעד את ההתרחשויות.

לטענתו, הוא מבצע את החסימות "למען הדמוקרטיה". הוא משווה זאת לחסימות הכבישים בתקופת הפגנות קפלן. רק הפעם של צד אחד מול הצד השני.

גיא פלג עצמו תקף היום בחריפות, בתכניתו ברדיו 103FM, את דוד. הוא אמר כי אין היכרות מוקדמת ביניהם, אולם "למדתי על קיומו מהתנכלויות שלו לעיתונאים אחרים".

לדברי פלג, "הוא עבריין שוליים, זניח. רק שהבעיה היא שהוא לא לבד, אלא מחובק בידי שרים מרכזיים בממשלה". פלג גם ציין את התנהלות המשטרה אתמול, שפעלה ללא דופי במקרה אמש.

בחדשות 12 ביקרו היום בחריפות את מה שכינו "אלימות" נגד פלג. מחברת החדשות נמסר כי "האלימות כלפי פלג, מבכירי העיתונאים בישראל, חצתה קו אדום והיא נורת אזהרה אדומה ומדאיגה. אמש תקפו מספר צעירים את פלג, איימו עליו וחסמו את דרכו בשעה שהיה במכוניתו.

"הבוקר נתלה בבני ברק שלט חוצות מסית הקורא להשליך לכלא עיתונאי במדינה דמוקרטית. חברת החדשות גאה בגיא פלג, עיתונאי שהאמת היא נר לרגליו ובעשייתו חשף מחדלים ושחיתויות וכל עשייתו היא למען הציבור. האלימות לא תרפה את ידי פלג ואת ידי עיתונאי חדשות 12 מלהמשיך בעבודתם ללא מורא וללא משוא פנים בשליחותם למען הציבור"