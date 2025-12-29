כיכר השבת
קול התורה בגולן: הגאון רבי אליהו מזוז הוכתר לרבה של קצרין בברכת הראש"לצ

מעמד קידוש ה' בקצרין: בהשתתפות הראשון לציון הגר"ד יוסף נערך טקס ההכתרה של הרב אליהו מזוז לרב העיר. במעמד השתתפו רבנים ואישי ציבור שבירכו על המינוי ההיסטורי של מי ששימש עשרות שנים כיד ימינו של הרב הקודם זצ"ל (בארץ, חרדים)

הכתרת הרב מזוז (צילום: מוצה מקומית קצרין)
הרב מזוז בקצרין (צילום: מועצה מקומית קצרין)

יום חג ומועד לעיר קצרין: בטקס רב רושם ורווי הוד, הוכתר הגאון הרב אליהו מזוז לתפקיד רב המועצה המקומית קצרין.

המעמד, שנערך בהשתתפות גדולי תורה, דיינים ואישי ציבור, סימן את תחילתו של תור זהב רוחני חדש ב"בירת הגולן".

הכתרת הרב מזוז (צילום: מועצה מקומית קצרין)
הכתרת הרב מזוז (צילום: מועצה מקומית קצרין)
הכתרת הרב מזוז (צילום: מועצה מקומית קצרין)
הכתרת הרב מזוז (צילום: מועצה מקומית קצרין)
הכתרת הרב מזוז (צילום: מועצה מקומית קצרין)
הכתרת הרב מזוז (צילום: מועצה מקומית קצרין)
הכתרת הרב מזוז (צילום: מועצה מקומית קצרין)

ברכת

שיאו של המעמד היה בנאומו של אורח הכבוד, הראשון לציון ונשיא בית הדין הגדול, הגאון רבי דוד יוסף. בדבריו עמד הרב הראשי על משקלו הסגולי של רב עיר בישראל: "זכות גדולה נפלה בחלקם של תושבי העיר", אמר הגר"ד יוסף, "הרב יזכה לקרב את לבבות התושבים לתורה ולהוות עבורם מגדלור של רוח.

אני מברך את הרב מזוז שיאריך ימים על ממלכתו, ממלכת התורה והרבנות".

ממשיך הדרך בדרכי נועם הרב אליהו מזוז, המוכר לתושבי קצרין מזה כ-28 שנים כמי שהיה יד ימינו ואיש סודו של רב העיר המנוח זצ"ל, נשא נאום הכתרה מרגש שבו פרש את חזונו המאחד: "דלתי תהיה פתוחה לכל תושבי העיר – דתיים וחילוניים כאחד. אני רואה את תפקיד הרב כדמות מאחדת ומלכדת, היונקת את כוחה מהרבנות הראשית לישראל".

שמחת עולם הרבנות באירוע נטלו חלק שורה של רבנים בכירים, ובהם הגאון הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית, ששיבח את תלמידו הנבחר והדגיש כי "תפקיד הרב הוא להפיח את הרוח כדי לנצח".

חה"כ מיכאל מלכיאלי, לשעבר השר לשירותי דת, בירך על המינוי וציין את חשיבותן של תקנות הרבנות המאפשרות הנהגה רוחנית ראויה בכל עיר ועיר.

ראש המועצה יהודה דואה ויו"ר המועצה הדתית גיא אדרי הבטיחו לעמוד לצדו של הרב הנבחר בכל הכלים הדרושים להמשך הפצת התורה והחסד בכל רחבי הגולן.

