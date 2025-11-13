כיכר השבת

פרק צפיה מטלטל במתנה – כאן בפנים • כולל עדויות מצולמות מנערות חרדיות

מתוך כל כיתת סמינר של 40 תלמידות, 4 נערות נמצאות במקום שאנחנו לא חולמות עליו... גם אם כלפי חוץ נראה שהכל בסדר

פנינה לשם – מנהלת תיכון ובית חם לנוער מתמודד, ומייסדת בית הספר ללימודי קידום נוער ( יח"צ)

תגידי,

עם יד על הלב,

שמת לב למצב של הנוער ברחוב?!

את קולטת כמה מהר הנוער שלנו יורד בדור הלא פשוט הזה?!...

אתמול היא היתה בחורת סמינר עם חצאית קפלים,

והיום?!...

מבטיחה לך שאת לא מעלה בדעתך

איפה היא מסתובבת,

עם מי היא נפגשת ובמה היא צופה!

וכל כך מהר!

וכל כך נמוך!!

ואת יודעת בכמה מדובר?

הסטטיסטיקה מדברת על אחת לעשר. כן. כן.

מתוך כל כיתת סמינר של 40 תלמידות,

4 נערות נמצאות במקום שאנחנו לא חולמות עליו...

גם אם כלפי חוץ נראה שהכל בסדר.

כבר אי אפשר להתעלם!!!

פרק צפיה מטלטל על תהליך הנשירה אצל נערות חרדיות

אצלך במייל עכשיו ובחינם!

בלחיצה על הכפתור כאן:

פרק צפייה מטלטל בלחיצה כאן!

חסומה? לחצי לשליחת מייל

או שלחי מייל ל -

LESHEMPNINA@GMAIL.COM

לא משנה אם את מורה לתלמידות,

אמא למתבגרים

או פשוט אחת שאכפת לה-

את חייבת את פרק הצפיה הזה לעצמך!

פרק צפייה מטלטל בלחיצה כאן!

תוכן שאסור לפספס:

