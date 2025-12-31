בתהילים (קכ"ו) מתפלל דוד המלך ע"ה "שובה ה' את שביתנו כאפיקים בנגב".

רבותינו ז"ל ביארו: כשם שאפיקי המדבר יבשים כל השנה, נראים שוממים וחסרי תקווה, ופתאום מתמלאים מים שוצפים בבת אחת - כך גאולת ישראל תבוא פתאום, אחרי תקופה ארוכה של "יובש" וגלות, בשטף עצום.

השבוע זכינו לראות משל זה מתגשם בנחל קומראן.

נחל קומראן הוא אחד הנחלים המרהיבים במדבר יהודה. הנחל נובע מאזור ההר, מפלס דרכו בין צוקי המדבר הצחיחים, ויורד במורד תלול עד שהוא נשפך אל ים המלח, הנמוך ביותר בעולם.

בסמוך לנחל נמצאות מערות קומראן המפורסמות, שבהן התגלו מגילות מדבר יהודה - אחת התגליות הארכיאולוגיות החשובות בהיסטוריה.

המפל שבנחל נחשב לאחד היפים באזור ים המלח, צונח עשרות מטרים בין כתלי סלע מרשימים. ברוב ימות השנה הנחל יבש לחלוטין, אך בחורף, כשיורדים גשמים בהרי יהודה, המים מתכנסים באפיק וזורמים במורדות בעוצמה.

"גל ראשון" הוא הרגע המיוחד שבו האפיק היבש מתעורר לחיים בפעם הראשונה באותה עונה. אחרי חודשים ארוכים של יובש, פתאום נשמע רעש מתגבר, וגל חום אדמדם - עמוס בבוץ, אבנים וענפים - מתגלגל במורד הנחל. זהו רגע דרמטי שמושך אליו צלמים וחובבי טבע מכל הארץ.

הצלם משה ברנשטיין, שמתמחה בצילומים באזור ים המלח, זכה השבוע לתעד את גל השיטפון הראשון של העונה בנחל קומראן