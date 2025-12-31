לוחמי האש מתחנת נתיבות חילצו אדם שנכנס עם רכבו לנחל רעים, לאחר שדיווח כי הוא תקוע ואינו מצליח להיחלץ בכוחות עצמו.
הלוחמים הציבו סולם וביצעו חילוץ בטוח של הנהג מהרכב ומהשטח. "מצבו של המחולץ טוב והועבר להמשך טיפול רפואי", נמסר מכבאות והצלה.
לוחמי האש מתחנת ראשון לציון, בשיתוף יחידת להבה- היחידה הלאומית לחילוצים מיוחדים, פעלו לחילוץ ילדה עם צרכים מיוחדים ושני מדריכי טיולים, ששקעו בבוץ עד גובה מותניהם בנחל שורק.
בעת הגעתם למקום, ביצעו הלוחמים את החילוץ באמצעות מערכת חבלים ייעודית לחילוץ בתוואי שטח מורכב.
השלושה חולצו בשלום, הילדה בת ה13 הועברה להמשך טיפול ובדיקה רפואית.
בכבאות והצלה לישראל שבים ומדגישים את חשיבות ההיערכות המוקדמת, בחינת תנאי השטח ומזג האוויר, ונקיטת אמצעי זהירות בעת טיולים בטבע- במיוחד באזורים מועדים לבוץ והצפות.
