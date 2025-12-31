סדרת חילוצים כך חולץ אדם שנלכד עם רכבו בנחל בדרום; ילדה עם צרכים מיוחדים חולצה מבוץ בשל מזג האוויר הסוער וההצפות הרבות, התרחשו על ידי כבאות והצלה שני מקרי חילוץ, אחד בנחל רעים בדרום והחילוץ השני התרחש בנחל שורק במרכז עם ילדה עם צרכים מיוחדים (חדשות בארץ)

דה דוד הכהן כיכר השבת | 13:50