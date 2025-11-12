כיכר השבת
"אתה אמור לצאת על אלונקה": התיאור המחריד של הרקין מימי השבי

עדויות מחרידות על מה שעבר עליו בתקופת השבי, השמיע היום מקסים הרקין, לצד שורד השבי שלומי זיו | הרעב הממושך, צחצוח השיניים שלושה במברשת אחת - והבשורות הקשות שהמחבלים נהגו לעדכן אותם בהן | "אחרי רעב עזה אתה אמור לצאת על אלונקה, אבל יצאתי על הרגליים" (חטופים)

מקסים הרקין ביום השחרור (צילום: שאולי לנדנר, לע"מ)

שורד השבי מקסים הרקין חשף היום (רביעי) פרטים קשים ומחרידים נוספים על תקופת השבי הממושכת שלו בעזה, מוקף במחבלים האכזריים.

הוא סיפר, בכנס הלאומי הראשון לרפואה צבאית, לקצין רפואה ראשית תא"ל זיוון אביעד, כי קיבל משחת שיניים פעם בחודש וחצי, וכי הם צחצחו שיניים שלושה חטופים במברשת אחת.

הוא סיפר שרק 24 שעות אחרי שנחטף הצליח לעשות שירותים בפעם הראשונה, מרוב לחץ. ביתר תקופת השבי המחבלים הם שהחליטו עבורו ועבור חבריו מתי הם יוכלו להתפנות.

"הבנתי כבר בהתחלה", הוא סיפר, "שכל יום בעזה זה מתנה. נדרשת עבודה פנימית רבה כדי להבין את המצב, מה קורה סביבך".

הוא הוסיף וסיפר כי המחבלים היו משתפים אותם רק באירועים שהם קשים עבור הצד הישראלי, כמו לדוגמה נפילת חיילים בקרב.

"לפעמים אחד מאיתנו נופל", הוא תיאר, "ואז התפקיד של השני הוא לרומם אותו. היינו מחזקים אחד את השני".

לדבריו, על חיסולו של רב המרצחים יחיא סינוואר שמע רק בחודש פברואר האחרון - מספר חודשים לאחר החיסול המהדהד, וגם לזה נחשף בטעות.

ביום השחרור (צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)

הוא גם דיבר על הרעב האוים בשבי. לעיתים, הוא סיפר, מדובר היה בלמעלה מיממה תמימה ללא אוכל. בתקופת השבי איבד קרוב ל-40 קילו ממשקל גופו.

"לפי השערה של אדם נורמלי, אחרי רעב כזה אתה אמור לצאת על אלונקה", הוא המחיש. "יצאתי על הרגליים. כשהשתחררתי נראתי, ולא רק אני, כמו עמוד שדרה".

לצד הרקין השתתף בכנס גם שורד השבי שלומי זיו. בעת שסיפרו את סיפוריהם המרגשים הקהל נעמד להריע במשך שניות ארוכות.

1
הוא אחד המשוחררים הבודדים שלא סיפר שום סיפור חיזוק. שום התחזקות באמונה בשבי, שום מסירות נפש. חבל אבל לכן אין לנו עניין בו
משה

