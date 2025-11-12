"אתה אמור לצאת על אלונקה": התיאור המחריד של הרקין מימי השבי

שורד השבי מקסים הרקין חשף היום (רביעי) פרטים קשים ומחרידים נוספים על תקופת השבי הממושכת שלו בעזה, מוקף במחבלים האכזריים.

הוא סיפר, בכנס הלאומי הראשון לרפואה צבאית, לקצין רפואה ראשית תא"ל זיוון אביעד, כי קיבל משחת שיניים פעם בחודש וחצי, וכי הם צחצחו שיניים שלושה חטופים במברשת אחת.

הוא סיפר שרק 24 שעות אחרי שנחטף הצליח לעשות שירותים בפעם הראשונה, מרוב לחץ. ביתר תקופת השבי המחבלים הם שהחליטו עבורו ועבור חבריו מתי הם יוכלו להתפנות.

"הבנתי כבר בהתחלה", הוא סיפר, "שכל יום בעזה זה מתנה. נדרשת עבודה פנימית רבה כדי להבין את המצב, מה קורה סביבך".

הוא הוסיף וסיפר כי המחבלים היו משתפים אותם רק באירועים שהם קשים עבור הצד הישראלי, כמו לדוגמה נפילת חיילים בקרב.

"לפעמים אחד מאיתנו נופל", הוא תיאר, "ואז התפקיד של השני הוא לרומם אותו. היינו מחזקים אחד את השני".

לדבריו, על חיסולו של רב המרצחים יחיא סינוואר שמע רק בחודש פברואר האחרון - מספר חודשים לאחר החיסול המהדהד, וגם לזה נחשף בטעות.