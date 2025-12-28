מזג האוויר היום (ראשון) גשם יוסיף לרדת מדי פעם מצפון הארץ ועד צפון הנגב. בבוקר יתכנו סופות רעמים בודדות, ובנחלי המזרח עדיין קיים חשש משיטפונות. ינשבו רוחות ערות. משעות הצהרים הגשמים ייחלשו ויתמעטו בהדרגה. קר מהרגיל לעונה.
עדכון חסימות תנועה בעקבות מזג האוויר: כביש 90 סמוך למלונות ים המלח נסגר לתנועה. החל מאתמול פועלים שוטרי המחוז הדרומי בהם לוחמי מג״ב, מתנדבים ושוטרי משטרת התנועה הארצית ברחבי הדרום, בפריסה רחבה, נוכח תנאי מזג האוויר ופגעי הטבע, במטרה לשמור על שלומם וביטחונם של משתמשים הדרך ולסייע לציבור בהתאם לצורך.
כאמור כביש 90 - נסגר לתנועת כלי רכב מצומת דרגות ועד מלונות ים המלח. במהלך הלילה נחסם לתנועה כביש 234 - גשר צאלים.
"לאורך כל היום יימשכו הערכות מצב במחוז הדרומי, והציבור יעודכן בזמן אמת בכל שינוי", נמסר מדוברות המשטרה.
הלילה: במהלך הלילה הגשמים יתחדשו ויתחזקו שוב בצפון הארץ ובמרכזה, וילווו בסופות רעמים יחידות. הרוחות יתחזקו, בעיקר לאורך מישור החוף ובהרים.
בכבאות והצלה עדכנו הבוקר כי התקבל דיווח על שלושה אנשים לכודים ב'נחל הלמות' עקב שיטפון.
לוחמי האש של מחוז דרום פועלים כעת במקום, מבצעים סריקות ופועלים לחילוץ הלכודים בתנאי שטח מאתגרים.
על פי התחזית, מחר יום שני, רוחות מערביות חזקות ינשבו ברוב אזורי הארץ. בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות. בצפון הנגב צפוי גשם מקומי. קיים חשש להצפות בעיקר בשפלה ובהרי המרכז. בנחלי מדבר יהודה וים המלח קיים חשש לשיטפונות. בחרמון ירד שלג. בדרום הארץ צפוי אובך.
ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. הטמפרטורות תהיינה ברובן רגילות לעונה.
בשירות המטאורולוגי הזהירו פרסמו הלילה אזהרה על כמות משקעים משמעותית במדבר יהודה וים המלח, כמות הגשם הצפויה 10 עד 15 מ"מ.
למה ניתן לצפות?
- תיתכן זרימה בערוצי נחלים ואף היווצרות פתאומית של שיטפונות בזק.תיתכן הצטברות של סחף על כבישים ואף חסימה מקומית של צירי תנועה במקומות המועדים.יתכנו הצפות מקומיות של מבנים ותשתיות.
כיצד מומלץ להתנהג
- יש לעקוב אחר תחזיות מזג האוויר ולהיערך בהתאםיש להישמע להוראות האחראים בשטח ולהימנע מלהיכנס לאפיקי נחלים, מחצייתם ברגל וברכב ומלינה בשטחים פתוחים באזורי הסכנהיש לנהוג בזהירות, ובהגעה לכביש מוצף/ עם סחף יש לעצור ולנהוג בהתאם לשילוט או הוראות הגופים האחראים בשטח
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 8-11
תל אביב: 14-17
באר שבע: 1-16
חיפה: 14-15
טבריה: 12-17
צפת: 8-10
אילת: 13-22
