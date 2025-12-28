התחזית המלאה מזג האוויר הסוער: אלו הכבישים שנסגרו בדרום בעקבות ההצפות הקשות בעקבות ההצפות הקשות כתוצאה מכמות גשמים גדולה שירדו ביממה האחרונה, המשטרה מעדכנת על סגירת מספר כבישים | כביש 90 סמוך למלונות ים המלח נסגר לתנועה | כל הפרטים והתחזית (חדשות בארץ)

דה דוד הכהן כיכר השבת | 12:10