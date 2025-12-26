מסע רצח קטלני בעמק בית שאן: צעירה בת 19 נרצחה היום (שישי) בדקירה סמוך לקיבוץ תל יוסף, לאחר שמחבל – שוהה בלתי חוקי תושב קבאטיה – דרס למוות גבר בן 68 בבית שאן ופצע נער בן 16 באורח קל. החשוד נמלט ברכב, ובהמשך נוטרל סמוך לעפולה.

בזירת הרצח בעמק המעיינות עמדו הוריה של הצעירה, דקות לאחר שנקבע מותה, ומסרו הצהרה קצרה: "מחבל לקח לנו את הילדה. היא חיכתה לטרמפ – והוא רצח לנו את הילדה".

לדברי האב, בתו נסעה ברכב עם חברים מהקיבוץ, כאשר סמוך לתל יוסף המחבל התנגש בהם במכוון. "הוא נכנס בהם עם הרכב. הם יצאו וניסו לברוח – והוא רדף אחריה, דקר אותה בתעלה ולקח לי את הילדה", סיפר בדמעות.

מארגון הצלה נמסר כי כונני ארגון הצלה הוזעקו בשעה האחרונה בעקבות דיווח על מספר נפגעים בבית שאן, עין חרוד ועפולה.

ברחוב יעקב מחלוף בבית שאן טיפלו הכוננים בנער כבן 18 עם חבלות בגופו, והוא פונה במצב קל להמשך טיפול בבית החולים.

במקביל ביצעו הכוננים פעולות החייאה מתקדמות בהולך רגל שנפגע מרכב ברחוב שומרון בבית שאן, שם למרבה הצער נאלצו לקבוע את מותו, של גבר כבן 70.

לאחר מכן הוזנקו הכוננים יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א לעין חרוד, שם ביצעו פעולות החייאה מתקדמות באשה כבת 20 עם חבלות חודרות בגופה, והיא פונתה במצב אנוש לבית החולים, שם נקבע מותה.

בהמשך הוזעקו הכוננים לצומת המעונות בעפולה, בעקבות דיווח על הולך רגל שנפגע מרכב, יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א העניקו הכוננים מענה רפואי ראשוני לגבר כבן 35 והוא פונה במצב בינוני להמשך טיפול בבית חולים העמק.