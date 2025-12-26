פעיל הימין חושף: העובדות מאחורי "הלוחם שדרס 'מתפלל' ערבי"

המשטרה הודיעה הבוקר (שישי) כי שחררה למעצר בית של חמישה ימים את איש המילואים שנחשד בירי בכפר פלסטיני ובדריסת מתפלל בצד הדרך. החשוד הורחק בהוראת המשטרה מהמקום ונאסר עליו ליצור קשר עם אנשים. מהמשטרה נמסר כי החקירה עודנה מתנהלת בתיאום עם צה"ל והמשטרה הצבאית.

פעיל הימין אלישע ירד, מציג במקביל גירסה הפוכה לסערה שהתחוללה ביממה האחרונה מאז פרסום הסרטון. הפוסט המלא של אלישע ירד: כבר יממה שהתקשורת גועשת. "מתנחל דרס ערבי שהתפלל בצד הדרך", זעקו הכותרות בערוצי התעמולה. צה"ל מיהר לתדרך גם הוא ולתקוע סכין בגב חייליו: "מדובר בחייל הגמ"ר שחרג חמורות מסמכויותיו, נשקו נלקח והוא הודח". מאוחר יותר הצטרפה אף המשטרה לפסטיבל, הודיעה כי עצרה את הלוחם וחקרה אותו באזהרה. אף כתב, גם אלו הימנים, לא טרחו לפנות לתגובה אל החייל והחווה עליה הגן. לברר מה קרה, מה הרקע לאירוע. כולם מיהרו לחרוץ את דינו. אז למי שהעובדות כן מעניינות אותו, אנסה לעשות סדר בפרטים.

אירוע הדריסה ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

1. המקום בו התרחש האירוע - חווה חקלאית אסטרטגית ממדרגה ראשונה בסמוך לישוב עפרה, ששומרת בין היתר על בסיס הבקרה האוירית בהר חצור. אין קצין בצה"ל שביקר במקום מאז הקמתו ולא הגדיר זאת כנקודה חיונית ביותר.

2. כמידת חשיבותה של החווה - כך כמות פיגועי הטרור שחוותה בחודשים האחרונים. שבעה מטענים בכביש הגישה בדרך למקום, מארבים וחסמי אבנים על בסיס קבוע, בקבוקי תבערה, צמב"רים ומה לא - מצד ערביי הכפרים דיר ג'רר וסילוואד. (מצורפות תמונות של חלק מאירועי הטרור). בחלק מהפעמים הציב צה"ל כוח במקום מבעוד מועד שחיסל מחבלים שניסו לבצע פיגועי מטען ותבערה, אך ביתר הזמן מי שנאלץ להגן על החווה היה למעשה חייל ההגנה המרחבית הבודד שמוצב בנקודה.

3. כך גם במקרה הזה שהחל בתקיפת רועה מהחווה בשטחי המרעה. הרועה דיווח על עשרות פורעים שמיידים לעברו אבנים. בעל החווה הזעיק את כוחות צה"ל, אולם אלו בוששו מלהגיע. בנתיים חש למקום חייל ההגמ"ר רכוב על גבי טרקטורון.

4. החייל הגיע לנקודה, ביצע ירי להגנה עצמית, הצליח להניס את הפורעים והציל את הרועה מלינץ' אכזרי. אלא כשבא לחזור לחווה הוא מבחין מרחוק שעשרות רכבים ערבים החלו להתגודד בצומת הכניסה למקום. בחלק העליון של הסרטון ניתן לראות בבירור את הכביש לחווה שמתפתל מעלה, ואת העובדה שהאירוע מתרחש בכניסה לכביש הגישה היחיד.

5. בזמן הזה חולפת כבר חצי שעה מתחילת האירוע, וכוחות נוספים לא נראים באופק. חייל ההגמ"ר הוא זה שלמעשה צריך להגן לבדו על החווה כולה מפני עשרות הערבים

6. החייל מגיע במהירות למקום, אך לפתע אחד הרכבים הערבים מנסה לעשות רוורס וגורם לו לסטות בחדות ברגע האחרון, בלי להבחין בערבי שכרע על ברכיו בצד הדרך. הוא מנסה לבצע בלימת חירום, אך המרחק קצר מדי והוא מצליח לבלום רק אחרי שנגע בו. הערבי לא נפגע, וקם לאחר מכן בריא ושלם מבלי שנזקק אפילו לטיפול רפואי

7. החייל עושה פרסה ומנסה לפנות לבדו את הרכבים הערבים שמתעקשים להמשיך להתגודד ולחסום את כביש הגישה.

8. רק כעבור כמה דקות, ולאחר יותר מחצי שעה מתחילת האירוע מגיע כוח צה"ל למקום, מפזר את יתר ההתפרעות ומשיב את הסדר.

9. החייל נעצר מאוחר יותר, נשקו מוחרם והוא מודח. החווה כעת ללא הגנה כלשהי, בתקופה של פיגועי טרור חוזרים ונשנים

אלו הן העובדות. יכולים לטעון שהיה צריך להפקיר את החווה או הרועה ולא לחרוג מהנהלים ההזויים. יכולים גם לדעת בסתר לבכם שהצדק עמו לגמרי, אבל ליישר קו עם פסטיבל המגנים. ויכולים גם לגלות עמוד שדרה, ודווקא ברגע האמת לא להתיר את דמם של הלוחמים והחלוצים ששוב הופקרו בשטח לבדם".