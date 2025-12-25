כיכר השבת
קטלני, אוטונומי ומהיר: התותח הרועם משנה את פני המלחמה

עם צוות של 3 לוחמים בלבד וקצב אש ששווה לגדוד שלם: צה"ל קלט השבוע את התותח המתקדם בעולם מתוצרת 'אלביט' • על פי דיווחי מערכת הביטחון והודעת המקור של חיל התותחנים, כך נראית "קפיצת המדרגה" של חיל התותחנים במאה ה-21 (צבא וביטחון)

התותח הרועם במודל מבצעי (צילום: אתר צה"ל)

אחרי עשורים שבהם שלטו תותחי ה"דוהר" (M-109) האמריקאים בשדות הקטל של המזרח התיכון, חיל התותחנים רושם השבוע אבן דרך היסטורית.

התותח הראשון מסוג "רועם", שנחשב ל"חוד החנית" של הארטילריה העולמית, יצא משערי מפעל 'אלביט מערכות' ביקנעם בדרכו לבסיס צאלים.

זהו לא רק כלי נשק חדש – זוהי הצהרת כוונות טכנולוגית שמשנה את כל מה שידענו על אש לעומק.

חיל התותחנים בפעולה (צילום: אתר צה"ל )

המהפכה השקטה: פחות לוחמים, הרבה יותר עוצמה

הנתון המדהים ביותר ב"רועם" אינו רק הפלדה, אלא המוח שמאחוריה. בזכות מערכת טעינה אוטומטית מלאה ופורצת דרך, צומצם צוות הלחימה מ-7 לוחמים ל-3 בלבד. המהפכה הזו מייתרת את הצורך בטען הפיזי המסורתי, ופותחת לראשונה את הדלת ללוחמים רבים נוספים להשתלב במערך הארטילרי הקדמי ביותר – כשמערכות ממוחשבות מחליפות את הצורך בנשיאת פגזים השוקלים עשרות קילוגרמים.

נתונים של פעם בדור: קצב אש של גדוד שלם

המפרט המבצעי של ה"רועם" נראה כאילו נלקח מסרט מדע בדיוני:

ניידות פנומנלית: בניגוד לקודמיו הזחליים, ה"רועם" נע על גלגלים, מה שמאפשר לו לטוס בכבישים ולעבור בין גזרות לחימה במהירות אדירה ללא צורך במובילים כבדים.

קטלניות כפולה: טווח הירי הוכפל, וקצב האש עומד על 8 פגזים בדקה.

המשמעות: סוללה בודדת של "רועם" מייצרת אפקט הרס שבעבר דרש גדוד שלם.

קטלניות דיגיטלית: המערכת מסונכרנת בזמן אמת עם כוחות המודיעין והתקיפה, והופכת לחלק מרשת הלחימה הדיגיטלית של צה"ל – מקבלת מטרה ומשמידה אותה תוך שניות.

"השמיים הם הגבול"

בטקס המסירה המרגש ציין קצין תותחנים ראשי, תא"ל אהוד ביבי, כי מדובר בקפיצת מדרגה קריטית. בעוד המערך הסדיר יתמקד בהטמעת ה"רועם", תותחי ה"דוהר" הוותיקים יעברו למערך המילואים.

עם יכולת לחדש מלאי פגזים בבת אחת וחתימה לוגיסטית נמוכה, ה"רועם" מעניק למפקדים בשטח גמישות שלא היתה קיימת מעולם. חיל התותחנים השלים השבוע את הפיכתו לחיל טכנולוגי, מבוסס נתונים ואוטומציה – המותאם בדיוק לאיומי המאה ה-21.

