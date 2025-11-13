מבצע "האייפון שניצל" | כל בדיחות הפצ"רית והטלפון הנעלם

כשהפצ"רית (הפרקליטה הצבאית הראשית) לשעבר, אלופה יפעת תומר-ירושלמי, נעלמה ביום ראשון האחרון במשך שעות, ורכבה נמצא נטוש בחוף הצוק בתל אביב - והטלפון הנייד שלה נעלם לחלוטין - היא כנראה לא שיערה שהיא יוצרת את אחת הפרשות המשפטיות המשעשעות ביותר בתולדות מדינת ישראל.

הפרשה, שהתחילה כחקירה רצינית בעקבות לכאורה בישול והדלפת סרטון התעללות משדה תימן, הפכה במהרה לעוד אירוע שטומן בחובו בדיחות עסיסיות, והציבור כולו ישב וצחק (אלה שלא צללו במים כמובן לחפש את הסלולר).

הרשתות החברתיות הפכו לזירת קרב שבה הנשק הוא ההומור, והתחמושת היא בדיחות חדות ושנונות שמגיעות מהר יותר מכוחות החיפוש בחוף. ההומור הישראלי, כמו תמיד, לא החמיץ את ההזדמנות.

ליקטנו בשבילכם את אוסף הבדיחות השחורות (ע"פ סעיף 27א) על פרשת הפצ"רית:

• נתחיל בידיעה חדשותית אמיתית ולא בדיחה, אם כי מצחיקה ביותר: ארגון "הפורום לישראל ירוקה" שלח לפצ"רית מכתב רשמי עם כותרת מאיימת - "מכתב התראה והזדמנות להשמיע טענות בגין השלכה לכאורה של פסולת אלקטרונית מסוכנת בניגוד לחוק".

• תעודת הוקרה עם דגלי סעודיה וחמאס, הופצה ברשת בהאי לישנא: "מוענקת בזאת תעודת הוקרה והערכה לפצ"רית יפעת תומר-לירושלמי על עידודה המסור והנאמן בגיבוי בית המשפט של החמאס. אנו מעניקים לה את אות הצטיינות 'חרב ברזל הפוכה' על הצלחתה הירודה והמרשימה בחתירה תחת ביטחון המדינה. בברכה ובהצלחה בהמשך הדרך".

• פשקוויל הופץ ובו כתוב: 'פרשת השבוע – לכי לך וקחי אתך את אחותך (ונאמר שלום לפצמ"רית ורעותה)'.

• הרבנות הראשית מבהירה בהודעה רשמית מיוחדת בהלכות טלטול: כשיש "צורך גדול" – מותר לזרוק סלולר מהיבשה לים, וזה לא בגדר מוליך מרשות לרשות, כיון שיש פה חזי לאיצטרופי של תרי איסורים בהעלם אחד (החזקת אייפון והוצאה מרשות לרשות). למרות זאת המחמיר תבוא עליו הברכה, והרב הראשי פסק שהיה עדיף לפצר"ית לקחת נכרי (מחבל חמאסניק?) ולהעניק לו הסלולר שהוא יעשה העבירה.

• לעומת הרבנות הראשית, ועדת הרבנים לענייני סלולר הכריעה: מותר מלכתחילה לזרוק טלפון כשר לים הכינרת בלבד, ולא התיכון.

• מני לוי: "הפצמ"רית: אני מזמינה את ישראל כץ לדין תורה בשמים".

• יוסי חיים מימון: "חיפושים אחר הטלפון של הפצ"רית בחוף, מאות אנשים ממלמלים יחד: אמר רבי בנימין נתניהו".

• חברת אפל מודיעה בעקבות פרשת הפצ"רית: "דגם האייפון החדש יכלול מצב שנקרא 'חירום משפטי'. המצב הזה יפעל כך: ברגע שהטלפון מזהה במיקרופון המובנה מילות קסם כמו 'צו חיפוש', 'משטרה', או 'כתב אישום' - הוא קופץ אוטומטית מהיד לכיוון הים הקרוב ביותר. אם אין ים בסביבה - הוא מתפוצץ. המחיר: רק 7,000 ₪".

• משנת יוסף בתגובה: אצלינו ימכרו אייפון דגם הפצ"רית ב-6900 ₪ בלבד.

• אושר עד בתגובה: אצלינו ימכרו אייפון דגם הפצר"ית ב-6800 ₪ בלבד.

• בר כל בתגובה: אצלינו ימכרו רק מכשירים כשרים מהודרים ב-120 ₪ בלבד.

• גוגל הודיעה על עדכון מיוחד: בעקבות פרשת הפצ"רית, אנחנו מוסיפים פיצ'ר מיוחד חדש בשם 'מצא את הטלפון שלי - גרסה ימית'. הפיצ'ר מאפשר לכם לאתר את הטלפון שלכם גם אם הוא נמצא בקרקעית הים, תחת 50 מטר של מים, בין הסלעים והצדפות. הנחות לפצמר"יות ויועמ"שים!

• פייסבוק/מטא הודיעה בגאווה: פיתחנו כפתור חדש ומשופר בהגדרות החשבון. 'כפתור הפצמר"ית" - לחיצה אחת, והכל נעלם לנצח - גם החשבון הדיגיטלי, גם הטלפון הפיזי, גם ההיסטוריה, וגם כל הזיכרונות.

• רשת 'הפצ"רפון' - חנות סלולר חדשה וראשונה מסוגה נפתחה בחוף השרון, ממש על קו המים. המוטו: 'קונים טלפון חדש? אנחנו גם זורקים אותו לים בחינם כשירות נלווה!' במבצע השקה מיוחד: קנה 2 טלפונים בחבילה וקבל צולל מקצועי במתנה שיעזור לך לזרוק אותם למרחק מקסימלי. יש גם תחרות חודשית - מי שזורק הכי רחוק מקבל מכשיר שלישי במתנה!

• חברת פלאפון מודיעה על מנוי חדש ומיוחד: 'מנוי פצ"רית פרמיום' - המנוי כולל אחריות מלאה על הטלפון גם אם הוא נופל למים, נזרק למים, או משוגר בכוונה למים. הכיסוי כולל גם נזקי מלח, קורוזיה, ושחיקה ימית.

• ראיון בלעדי עם מציל ותיק בחוף השרון: 'תקשיבו, בקריירה שלי כמציל אני כבר הצלתי 200 בני אדם מטביעה במשך 15 שנים. זה היה תמיד ענין של חיים ומוות. השבוע הזה, לראשונה בחיים, חיפשתי טלפון אחד במים במשך שלוש שעות. הרגשה די מוזרה אצלי'.

• משרד התחבורה מזכיר לציבור הרחב: על פי חוק, אסור להשאיר רכבים נטושים בחוף הים. מכוניות, אופנועים, וקורקינטים חשמליים - אסורים לחלוטין! אבל טלפונים סלולריים - זה בסדר גמור.

• המשטרה מבקשת מהציבור: אם מישהו מצא בחוף השרון או בכל חוף אחר טלפונים של: ראש הממשלה, שר הביטחון, שר האוצר, היועץ המשפטי לממשלה, או כל פקיד ציבור בכיר אחר ובפרט פצ"רית או יועמ"שית - בבקשה להשאיר אותם בדיוק במקום שבו מצאתם. אל תיגעו! אל תזיזו! זו זירת פשע פוטנציאלית.

• 'הוצאת מחניים' שמחה להודיע על ספר ילדים חדש ומיוחד בסדרת כה עשו חכמינו: 'הפצ"רית שכמעט טבעה (אבל הטלפון כן)' – הספר זכה להצלחה מסחררת, בעיקר באזור יהודה ושומרון.

• שנת 2030, טיול כיתה ט' בחוף השרון. ילדים בטיול מצביעים בהתרגשות: 'מורה! מורה! מצאנו משהו מעניין מתחת למים!'. המורה מתקרבת בעייפות: 'תראו ילדים יקרים, זה בטח עוד טלפון של פקיד ציבור מהשנים 2024-2025. זה כבר הטלפון העשירי היום...'.

• משרד הביטחון מפרסם מכרז דחוף: דרושים צוללנים מקצועיים לתפקיד חדש ומיוחד - 'מאתר טלפונים של בכירים'. דרישות התפקיד: ניסיון בצלילה של לפחות 5 שנים, חתימה על חוזה סודיות, ויכולת ייחודית לא למצוא דברים גם כשהם ממש שם.

• אקווה פארק אילת מודיע בגאווה: הקמנו אטרקציה חדשה ומרגשת שנקראת 'מגלשת הפצ"רית' – אתה זורק את המכשיר סלולר שלך במגלשה, סופר עד חמש, וגולש בעקבותיה. מי שיקדים את הסלולר שלו ויתפוס אותו, יקבל מנוי שנה חינם.

יש לכם עוד בדיחות? טקבקו לתועלת כולם...