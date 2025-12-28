כיכר השבת
ייתכנו הצפות ושיטפונות

מתכננים לצאת מחר? שימו לב: השירות המטאורולוגי הוציא 'אזהרה אדומה' 

השירות המטאורולוגי מעדכן על אזהרת משקעים "אדומה" מחר משעות הבוקר ועד אחר הצוהריים באזורים שונים במרכז הארץ, בשומרון ובשרון | עשרות מ"מ צפויים לרדת בכמה שעות בודדות ולגרום להצפות ושיטפונות | בנוסף צפויות רוחות עזות משעות הבוקר עם משבים של 80 עד 100 קמ"ש (בארץ)

(צילום: Shutterstock)

מנהל השרות המטאורולוגי, ד"ר עמיר גבעתי, מזהיר כי הוא גם יכלול כמויות משקעים גדולות במהלך מספר שעות בלבד במרכז הארץ, עם הצפות, שיטפונות ורוחות עזות.

הגשמים יתחילו מחר (שני) בשעות המוקדמות וירדו בעוצמה חזקה לאורך החוף הצפוני והמרכזי. בשעות הבוקר המאוחרות ועד הצהרים העוצמות החזקות יתמקדו באזור השרון, השומרון, השפלה וגוש דן.

בשעות הללו ולקראת ערב צפויות הצפות בערים ובישובים באזורים הללו ושיטפונות בנחלים בהם נחל חדרה, אלכסנדר, פולג, ירקון, איילון ושורק. כמו כן, יתכנו נזקי רוח. משבי הרוח צפויים להגיע ל-90-100 קמ"ש בחוף ול-80-90 קמ"ש בהרים.

השירות המטאורולוגי פרסם אזהרת משקעים "אדומה" ביום שני משעות הבוקר ועד אחר הצהריים באזורים שונים במרכז הארץ, בין היתר, בשומרון, בשרון, בעמק חפר ובאזורים נוספים. עשרות מ"מ צפויים לרדת במספר שעות בודדות ולגרום להצפות ושיטפונות. בנוסף צפויות רוחות עזות משעות הבוקר עם משבים של 80 עד 100 קמ"ש.

בכבאות והצלה מדגישים: במקרה של שיטפונות והצפות - אין לחצות אפיקי מים זורמים, לא ברכב ולא ברגל, ואין להשתמש במעליות או להיכנס לחניונים תת-קרקעיים. כמו כן, נמסר כי אין להשתמש בתנורי סלילים, אלא רק באמצעים בטוחים כמו מזגן או רדיאטור.

כיכר השבת
