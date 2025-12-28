כיכר השבת
"עלילת דם"

תביעת המיליון: גיא פלג וחדשות 12 נגד ינון מגל בפרשת שדה תימן

העיתונאי גיא פלג וחדשות 12 הגישו תביעת לשון הרע בסך מיליון שקלים נגד ינון מגל. התביעה הוגשה בגין כ-30 פרסומים ברשת X שייחסו להם "עלילת דם" סביב הדיווחים על פרשת המעצרים בשדה תימן (בארץ, ברנז'ה)

הכניסה למכלאות בשדה תימן, היכן שמוחזקים המחבלים (צילום: באדיבות המצלם)

העימות החריף בין שניים מאנשי התקשורת המשפיעים בישראל עולה מדרגה: העיתונאי גיא פלג וחברת החדשות (12) הגישו היום (ראשון) תביעת לשון הרע לבית משפט השלום בתל אביב נגד איש התקשורת ינון מגל. סכום התביעה הועמד על מיליון שקלים, בגין מה שהוגדר בכתב התביעה כ"מסע פרסומים שקרי ופוגעני".

30 פרסומים בחודשיים במרכז התביעה עומדת שורה של כ-30 ציוצים ופרסומים שפרסם מגל ברשת החברתית X במהלך החודשיים האחרונים. על פי התובעים, מגל הטיח בהם פעם אחר פעם כי העלילו "עלילת דם" על לוחמי כוח 100 בפרשת מתקן הכליאה שדה תימן. בכתב התביעה נטען כי מדובר בהסתה מכוונת וחוזרת ונשנית שנועדה לפגוע בשמם הטוב וביושרתם המקצועית.

"דיווח על חקירה קיימת" מנגד, פלג וחדשות 12 מבהירים כי הדיווחים שבמוקד הסכסוך התבססו על חקירה רשמית של המשטרה הצבאית ועל דיונים בבית הדין הצבאי, שאף האריך את מעצר החשודים בזמן אמת. לטענתם, לא מדובר בעלילה אלא בסיקור עיתונאי של הליכים משפטיים וצבאיים גלויים.

מעבר לפיצוי הכספי, דורשים התובעים מבית המשפט להורות למגל להסיר את כלל הפרסומים הפוגעניים, לפרסם תיקון או הכחשה רשמית, ולהוציא צו מניעה שיאסור עליו להדהד טענות דומות בעתיד.

