שר הכלכלה והתעשייה, ניר ברקת, עולה הערב (ראשון) להתקפה נגד חדשות 12 והתחקיר שפורסם נגדו, ומכריז על מהלך משפטי חסר תקדים בהיקפו. לדבריו, כבר ביום שלישי הקרוב יגיש תביעת דיבה אותה הגדיר כ"הגדולה בהיסטוריה של מדינת ישראל".

מדובר בתחקיר מקיף מאוד שערך העיתונאי עמרי מניב בחדשות 12 נגדו, בו נטען בין היתר כי ברקת פועל לכאורה ניגוד עניינים וישנם לא מעט אנשים שמופיעים בהסדר וזוכים לסיוע מלשכת שר הכלכלה והתעשייה, זאת על רקע רכישת אתר PUSH בתמורה ל-12 מיליון שקלים על ידי אחיו של השר.

לדברי ברקת, מדובר ב"קמפיין שקרים מתוזמר" שמטרתו להפחיד, להכפיש ולפגוע בו ובמחנה הלאומי. השר הודיע כי כבר ביום שלישי הקרוב יגיש תביעת דיבה אותה הגדיר כ"הגדולה בהיסטוריה של מדינת ישראל".

ברקת תקף את הערוץ וטען כי מדובר בגוף תקשורת שאיבד רייטינג ומנסה לייצר כותרות באמצעות הפחדה והנדסת תודעה. "כשהערוץ הדועך מנסה לפגוע בי ובימין – אני לא אשתוק", אמר.

עוד הוסיף השר כי לאורך 24 שנים הוא משרת את עם ישראל בשקל לשנה, וכי לא יירתע מלחצים תקשורתיים. "הם ימשיכו לשקר ולרמות, ואני אמשיך לשרת את הציבור. האמת תנצח", סיכם.