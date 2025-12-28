כיכר השבת
אחרי התחקיר נגדו

ניר ברקת בהתקפה נגד חדשות 12: "יחטפו ממני את התביעה הגדולה בהיסטוריה"

השר ניר ברקת שבר שתיקה והחליט לצאת למתקפה חריגה במיוחד נגד חדשות 12 | בציוץ שהעלה שר הכלכלה לחשבון ה-X שלו הוא כינה את חדשות 12 "ערוץ תבהלה", וטען כי הם "יחטפו ממני את התביעה הגדולה ביותר בהיסטוריה" | "אני לא אשתוק", אמר (בארץ)

2תגובות
שר הכלכלה ניר ברקת (צילום: Photo by Avshalom Sassoni/Flash90)

, ניר ברקת, עולה הערב (ראשון) להתקפה נגד חדשות 12 והתחקיר שפורסם נגדו, ומכריז על מהלך משפטי חסר תקדים בהיקפו. לדבריו, כבר ביום שלישי הקרוב יגיש תביעת דיבה אותה הגדיר כ"הגדולה בהיסטוריה של מדינת ישראל".

מדובר בתחקיר מקיף מאוד שערך העיתונאי עמרי מניב בחדשות 12 נגדו, בו נטען בין היתר כי ברקת פועל לכאורה ניגוד עניינים וישנם לא מעט אנשים שמופיעים בהסדר וזוכים לסיוע מלשכת שר הכלכלה והתעשייה, זאת על רקע רכישת אתר PUSH בתמורה ל-12 מיליון שקלים על ידי אחיו של השר.

לדברי ברקת, מדובר ב"קמפיין שקרים מתוזמר" שמטרתו להפחיד, להכפיש ולפגוע בו ובמחנה הלאומי. השר הודיע כי כבר ביום שלישי הקרוב יגיש תביעת דיבה אותה הגדיר כ"הגדולה בהיסטוריה של מדינת ישראל".

ברקת תקף את הערוץ וטען כי מדובר בגוף תקשורת שאיבד רייטינג ומנסה לייצר כותרות באמצעות הפחדה והנדסת תודעה. "כשהערוץ הדועך מנסה לפגוע בי ובימין – אני לא אשתוק", אמר.

עוד הוסיף השר כי לאורך 24 שנים הוא משרת את עם ישראל בשקל לשנה, וכי לא יירתע מלחצים תקשורתיים. "הם ימשיכו לשקר ולרמות, ואני אמשיך לשרת את הציבור. האמת תנצח", סיכם.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
מצאו להם להתעסק עם ניר שהוא נקי כפיים. מאחל לו הצלחה רבה בתביעה אם כי פחות סומך על השופטים
בנימין
1
ערוץ זבל!!! מי שיש שכל בקודקוד לא מקשיב לשקרנים הללו...
צודק!

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר