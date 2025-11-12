תאונת דרכים קטלנית ומחרידה התרחשה הערב (רביעי) בדרום הארץ, במעורבות שני כלי רכב. בתאונה נהרג גבר כבן 35.

בנוסף נפצעו חמישה פצועים - בהם ילד כבן 7 במצב קשה ואישה כבת 35, גם היא במצב קשה. גבר נוסף בן 63 נפצע בינוני ושניים נוספים נפצעו קל.

התאונה התרחשה סמוך לשעה 20:00 בערב, בכביש 317 בסמוך למושב מעון שבהר חברון, מדרום לחברון עיר האבות.

חובשים ופרמדיקים הגיעו לזירה ונאלצו למרבה הצער לקבוע את מותו של ההרוג במקום. את יתר הפצועים פינו אל בית החולים סורוקה בבאר שבע.

פרמדיקים במד"א אלישיב אמתי ויאירה וינגוש וחובשת מד"א רעות גורדצקי סיפרו: "ראינו 2 רכבים מרוסקים כאשר באחד מהם נלכד גבר כבן 35 שהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות בגופו. תוך כדי פעולות החילוץ, ביצענו בשיתוף עם כוח הרפואה של צה"ל בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו של הגבר היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

הם הוסיפו: "אישה בשנות ה-30 לחייה נלכדה גם היא ברכב כשהיא מחוסרת הכרה יחד עם ילד כבן 7 כשהוא בהכרה והם סובלים מחבלות קשות בגופם. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם קשה.

ברכב השני היו 3 פצועים, בניהם גבר בן 63 שנפצע באורח בינוני בבטנו ו-2 במצב קל, הענקנו להם טיפול רפואי ופינינו אותם לבית החולים".