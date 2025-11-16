בשעות הלילה (ראשון) הוזעקו כוחות הצלה וכיבוי אש בשל דיווח על רכב שהתהפך בכביש 40, בסמוך למחלף רמלה דרום.

כשהכוחות הגיעו למקום הם זיהו רכב הפוך שבוער באש. לוחמי האש מתחנת איילון פעלו לכבות את הלהבות ובמהלך הסריקות איתרו אדם לכוד בתוך הרכב.

הנהג, חולץ על ידי לוחמי האש והועבר לידי כוחות ההצלה במקום, שקבעו את מותו בזירה לאחר שאותר ללא סימני חיים ועם חבלה רב מערכתית.

פרמדיק מד"א בני ג'וזף וחובש מד"א דניאל גיאת, סיפרו: "ראינו רכב הפוך על גגו, מרוסק ועולה באש. בתוך הרכב נלכד גבר כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה כשהוא סובל מחבלות וכוויות בגופו.

"תוך כדי פעולות החילוץ של כוחות הביטחון, ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".