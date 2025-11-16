כיכר השבת
חולץ ללא רוח חיים

בתוך הרכב שהתהפך ועלה באש התגלה הנהג שנהרג | תיעוד מהזירה הקשה

רכב שהתהפך בכביש 40, סמוך למחלף רמלה דרום, עלה באש. כוחות ההצלה חילצו מהרכב את הנהג, כשהוא ללא רוח חיים וקבעו את מותו בזירה הקשה | תיעוד (בארץ)

זירת התהפכות הרכב (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

בשעות הלילה (ראשון) הוזעקו כוחות הצלה וכיבוי אש בשל דיווח על רכב שהתהפך בכביש 40, בסמוך למחלף רמלה דרום.

כשהכוחות הגיעו למקום הם זיהו רכב הפוך שבוער באש. לוחמי האש מתחנת איילון פעלו לכבות את הלהבות ובמהלך הסריקות איתרו אדם לכוד בתוך הרכב.

הנהג, חולץ על ידי לוחמי האש והועבר לידי כוחות ההצלה במקום, שקבעו את מותו בזירה לאחר שאותר ללא סימני חיים ועם חבלה רב מערכתית.

פרמדיק מד"א בני ג'וזף וחובש מד"א דניאל גיאת, סיפרו: "ראינו רכב הפוך על גגו, מרוסק ועולה באש. בתוך הרכב נלכד גבר כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה כשהוא סובל מחבלות וכוויות בגופו.

"תוך כדי פעולות החילוץ של כוחות הביטחון, ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

זירת התהפכות הרכב (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)
זירת התהפכות הרכב (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)
זירת התהפכות הרכב (צילום: כבאות והצלה לישראל, מחוז מרכז)
זירת התהפכות הרכב (צילום: כבאות והצלה לישראל, מחוז מרכז)

