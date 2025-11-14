מזג האוויר הסוער: שמונה אזרחים חולצו מכלי רכב בעיר אשקלון

מערכת גשמים חזקה במיוחד פקדה הבוקר (שישי) את אשקלון והאזור, וגרמה להצפות מהירות בכבישים מרכזיים בעיר.

בשעות הבוקר התקבלו בתחנה האזורית של כבאות והצלה דיווחים על כלי רכב שנתקעו בתוך שלוליות עמוקות, וחלק מהנהגים מצאו את עצמם נלכדים במים כשהם אינם מסוגלים להמשיך בנסיעה.

לוחמי האש מתחנה אזורית אשקלון הוזנקו למספר מוקדים במקביל. בתוך פרק זמן קצר חילצו שמונה אזרחים מרכבים שונים ברחבי העיר – חלקם מתוך מים בגובה משמעותי.

צוותי הכיבוי פעלו בזירות השונות תוך שימוש בציוד חילוץ ייעודי, איתור מהיר של הלכודים והעברת החילוץ בסביבה בטוחה. כל האירועים הסתיימו ללא נפגעים בנפש.

מדוברות כבאות והצלה לישראל נמסר לציבור הנהגים, כי מומלץ להימנע מנסיעה בשטחים מוצפים, להתעדכן במצב הכבישים ולהאט משמעותית בקטעים מועדים להחלקה.