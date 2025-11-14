כיכר השבת
צפו בתיעוד

מזג האוויר הסוער: שמונה אזרחים חולצו מכלי רכב בעיר אשקלון

גשמים חזקים גרמו להצפות בכבישים ברחבי העיר; לוחמי האש פעלו במהירות וחילצו את כלל הלכודים ללא נפגעים. כבאות והצלה קוראים לנהגים להימנע מנסיעה בשטחים מוצפים (חדשות)

(צילום: כבאות והצלה מחוז דרום )

מערכת גשמים חזקה במיוחד פקדה הבוקר (שישי) את אשקלון והאזור, וגרמה להצפות מהירות בכבישים מרכזיים בעיר.

בשעות הבוקר התקבלו בתחנה האזורית של כבאות והצלה דיווחים על כלי רכב שנתקעו בתוך שלוליות עמוקות, וחלק מהנהגים מצאו את עצמם נלכדים במים כשהם אינם מסוגלים להמשיך בנסיעה.

לוחמי האש מתחנה אזורית אשקלון הוזנקו למספר מוקדים במקביל. בתוך פרק זמן קצר חילצו שמונה אזרחים מרכבים שונים ברחבי העיר – חלקם מתוך מים בגובה משמעותי.

צוותי הכיבוי פעלו בזירות השונות תוך שימוש בציוד חילוץ ייעודי, איתור מהיר של הלכודים והעברת החילוץ בסביבה בטוחה. כל האירועים הסתיימו ללא נפגעים בנפש.

מדוברות כבאות והצלה לישראל נמסר לציבור הנהגים, כי מומלץ להימנע מנסיעה בשטחים מוצפים, להתעדכן במצב הכבישים ולהאט משמעותית בקטעים מועדים להחלקה.

(צילום: כבאות והצלה מחוז דרום )

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר