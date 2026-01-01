מזג האוויר היום (חמישי) גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות, ירד בצפון הארץ ובמרכזה. ינשבו רוחות ערות. קיים חשש להצפות במרכז הארץ. תורגש ירידה קלה בטמפרטורות. משעות הצהריים הגשם יתפשט בהדרגה לצפון ומערב הנגב, ובמהלך הערב והלילה קיים צפי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, צפון ומערב הנגב.

הלילה: בחלקו הראשון של הלילה צפוי גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות, מצפון הארץ ועד לנגב, עם צפי לשטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, צפון ומערב הנגב, וצפי להצפות מקומיות לאורך מישור החוף והרי המרכז.

בחלקו השני של הלילה ולפנות בוקר שישי, הגשם יתרכז בעיקר במרכז הארץ, בנגב, בבקעת הירדן, מדבר יהודה וים המלח, עם המשך צפי לשטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, צפון ומערב הנגב, ובבקעה, וצפי להצפות בעיקר בדרום מישור החוף ודרום השפלה.

השירות המטאורולוגי פרסם הלילה 'אזהרה אדומה' על כמות משקעים משמעותית בכרמל, בחוף הכרמל, בצפון השרון, בגוש דן, בצפון השפלה, בצפון השומרון ובדרום השומרון ב-01/01 מ-02 עד 21. כמות הגשם הצפויה 50 עד 75 מ"מ.

קיים חשש כבד לזרימה מסוכנת בנחלים, להתפתחות פתאומית של שיטפונות בזק עוצמתיים, להצטברות סחף על כבישים ואף לחסימת צירי תנועה לפרקי זמן ממושכים.

כמו כן, קיים חשש כבד לנזק לתשתיות תחבורה ואף להצפות נרחבות ולנזק למבנים ותשתיות, וכן להיווצרות תנאי נהיגה מסוכנים. בשירות הדגישו כי קיים חשש לחיי אדם.

על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בשעות הבוקר עדיין צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר במרכז הארץ ובנגב. במהלך היום, הגשמים יתמעטו. צפויה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה.

ביום שבת קודש, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-13

תל אביב: 14-18

באר שבע: 8-17

חיפה: 13-19

טבריה: 11-15

צפת: 5-11

אילת: 13-20