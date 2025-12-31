אזהרת שיטפונות חמורה: השינוי הצפוי במזג האוויר - כבר הלילה 

אילוסטרציה ( צילום: פלאש90 )

על פי תחזית מזג האוויר, הלילה (בין רביעי לחמישי) יחלו גשמים בהפוגות במרחב הצפון בלבד, והגשם יתפשט בהדרגה בבוקר גם לאזור המרכז. אחר הצוהריים הגשם יגיע גם למרחב הנגב - עם אזהרת שיטפונות חמורה.