אזהרת שיטפונות חמורה: השינוי הצפוי במזג האוויר - כבר הלילה 

על פי תחזית מזג האוויר, הלילה (בין רביעי לחמישי) יחלו גשמים בהפוגות במרחב הצפון בלבד, והגשם יתפשט בהדרגה בבוקר גם לאזור המרכז. אחר הצוהריים הגשם יגיע גם למרחב הנגב - עם אזהרת שיטפונות חמורה.
בערב הגשם יתפשט עד לצפון הנגב. בפסגת החרמון ירד שלג.
בשישי יהיה מעונן חלקית עד מעונן, עם מזג אוויר קר מהרגיל לעונה. בבוקר ירד גשם מקומי, בעיקר בצפון הנגב, וקיים חשש לשיטפונות בנחלי צפון הנגב. בלילה יהיה בהיר וקר, עם חשש לקרה בעמקי הצפון ובגולן.
בשבת - לאחר בוקר קר ייעשה נאה, אך הטמפרטורות עדיין תהיינה מעט נמוכות מהממוצע לעונה. בלילה קיים חשש לקרה בעמקי הצפון ובגולן.
בראשון יהיה נאה עם עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו ממוצעות לעונה. בצפון הארץ הרוחות המזרחיות תתחזקנה. שני - בהיר עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. בצפון הארץ ינשבו רוחות מזרחיות ערות.
0 תגובות