אפס סובלנות: עיקול רכבי יוקרה ותפיסת מטענים | תיעוד

החרמת רכבים ( צילום: דוברות המשטרה )

משטרת מחוז חוף מורה על הסלמת המאבק נגד יעדים פליליים באום אל פחם. מפקד המחוז, ניצב יחיאל בוהדנה, הורה על הגברת הכוחות והמשך פעילות אינטנסיבית ב"אפס סובלנות" ויד קשה נגד משפחות הפשע בעיר.