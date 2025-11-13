אפס סובלנות: עיקול רכבי יוקרה ותפיסת מטענים | תיעוד

החרמת רכבים (צילום: דוברות המשטרה )
משטרת מחוז חוף מורה על הסלמת המאבק נגד יעדים פליליים באום אל פחם. מפקד המחוז, ניצב יחיאל בוהדנה, הורה על הגברת הכוחות והמשך פעילות אינטנסיבית ב"אפס סובלנות" ויד קשה נגד משפחות הפשע בעיר.
הפעילות מתמקדת בתקיפה כלכלית של עסקים ושלוחות המזוהים עם משפחות הפשע ופועלים למענן.
היום (יום חמישי) לפנות בוקר, עשרות לוחמים ושוטרים מתחנת אום אל פחם, בשיתוף לוחמי יחידת רומ"ח (של מרחב מנשה), תגברו את הכוחות בעיר במטרה להגן על התושבים הנורמטיביים.
במסגרת הפעילות המשותפת:
16 רכבי יוקרה עוקלו.
חובות ניגבו בשווי של למעלה מ-20 מיליון שקלים.
אותרו 2 מטענים נפיצים וכדורי תחמושת אשר חשודים ששימשו גורמים עבריינים.
