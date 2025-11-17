טרגדיה בפרשת השחיתות בהסתדרות: אחד העדים נמצא ללא רוח חיים

טרגדיה בפרשת "יד לוחצת יד": אחד העדים בפרשת השחיתות בהסתדרות אותר אמש (ראשון) כשהוא ללא רוח חיים.

מדובר בקבלן שהיה אחראי על עבודות פיקוח הבנייה בביתם של יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד ואשתו הילה ונחשב למקורב למשפחה.

הוא אותר אמש על-ידי עוברי אורח ברכבו ביער בן שמן כשהוא ללא רוח חיים, ככל-הנראה לאחר ששם קץ לחייו, וזאת, לפי הדיווח ב-N12, שעות ספורות לאחר שרכש רכב חדש מסוג טסלה. הוא סיפר לאשתו כי הוא "יוצא עם חברים", אך כעבור מספר שעות אותר, כאמור, ללא רוח חיים.

העד, לא נחקר כחשוד באזהרה אלא רק מסר עדות פתוחה בלהב 433, בפני אחד החוקרים וחוקר נוסף מטעם רשות המיסים. עדותו נמשכה כשעה וחצי ולאחריה שב לביתו.

מתנדבי זק"א מרחב שפלה הוזעקו לזירה ביער בן שמן וטיפלו בכבוד המת.

הפרשה, שנחשפה לפני כשבועיים, הוגדרה על-ידי המשטרה כ"אחת מפרשות השחיתות הציבוריות הגדולות". עד כה נחקרו או מסרו עדות יותר מ-260 בני אדם, מתוכם 35 חשודים - בהם בכירי ההסתדרות ועובדים בעיריות ובגופים שונים בארץ.

במרכז הפרשה עומדים יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, רעייתו הילה, סוכן הביטוח עזרא גבאי ובנו אסף. לפי החשד, בר-דוד ורעייתו קיבלו טובות הנאה, בין היתר באמצעות כסף מזומן, טיסות ומסעדות, בתמורה לכך שסייעו לו לבטח אלפי עובדים בסוכנות הביטוח שלו.

לפי הדיווח, בר-דוד הודה בחקירתו כי קיבל כספים מגבאי, וזאת לאחר השמיעו לו הקלטה.