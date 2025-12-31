יחקרו גם את היועמ"שית? התפתחות נוספת בפרשת הפצ"רית

מפכ"ל המשטרה דני לוי, שמעכב את פרסום תוצאות החקירה בפרשת הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי, דורש השלמות חקירה. כך דווח הערב (רביעי) בכאן חדשות.

לפי הדיווח, של רועי ינובסקי, ההחלטה מגיעה ברקע הלחץ הפומבי והצהרותיו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר על מעורבות לכאורה של היועמ"שית ודרישות לחקור גם אותה באזהרה.

לוי, כזכור, מעכב כאמור את פרסום תוצאות החקירה סביב הדלפת סרטון שדה תימן. זאת למרות שהחקירה הסתיימה וצוות החקירה כבר כתב את הסיכומים. כעת הוא כאמור דורש השלמת חקירות.

בשבוע שעבר ביקר המשנה ליועצת המשפטית לממשלה שרון אפק, בביתה של הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי. כך נחשף בערוץ 14. אפק, ששימש בעבר הפרקליט הצבאי הראשי, היה מי שהעביר את המושכות לידיה של תומר ירושלמי, המעורבת בהדלפת הסרטון של שדה תימן.

אפק שהה בביתה של הפצ"רית לשעבר כשעה וחצי. עדת ראיה סיפרה לחדשות 14: "הוא הלך לכיוון הבניין של הפצ"רית, אנחנו המשכנו הלאה, אחרי כשעה וחצי הוא יצא משם, וכנראה איזה רכב חיכה לו". כשהצלם של ערוץ החדשות ניגש לאפק, זה הגיב בהפתעה והסתיר את פניו.

כזכור, שופטי בג"ץ הבהירו בעבר כי הייעוץ המשפטי לממשלה והפרקליטות מנועים מלהתערב בחקירת הפצר"ית, בעקבות חשש למעורבותה בהשתקת החקירה על ההדלפה. השופטת יעל וילנר אמרה אז כי "בנסיבות אלו, קיים קושי ממשי להפקיד את הפיקוח על החקירה בידי בכירי הייעוץ המשפטי לממשלה".

על רקע ניגוד העניינים, הפגישה יוצאת הדופן בין נציג היועמ"שית לפצ"רית לשעבר מעלה סימני שאלה. בעקבות חשיפת הביקור, יו"ר ועדת הפנים, ח"כ יצחק קרויזר (עוצמה יהודית), הגיע לתחנת משטרת מעלה אדומים והגיש תלונה רשמית נגד היועמ"שית גלי בהרב מיארה, ונגד המשנה ליועמ"שית, שרון אפק, בגין חשד לשיבוש מהלכי חקירה.

ח"כ קרויזר הבהיר עם הגשת התלונה כי מדובר בצעד הכרחי להגנה על שלטון החוק ועל אמון הציבור במערכת המשפט. לדבריו, המראות שנחשפו בתחקיר מחייבים בדיקה מעמיקה של המשטרה כדי לוודא שלא נעשה שיבוש הליכי חקירה.

מטעמו של שרון אפק נמסר בתגובה: "מדובר בביקור על רקע היכרות אישית. שרון אפק לא טיפל בתיק החקירה".