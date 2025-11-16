מחאת ענק פרצה בשבת במקסיקו סיטי נגד הפשיעה האלימה וקרטלי הסמים במדינה, עשרות שוטרים נפצעו.

ההפגנה כוונה נגד הנשיאה היהודייה קלאודיה שיינבאום, וגלשה גם לאנטישמיות כאשר מפגינים ריססו קללות קשות נגד המנהיגה מהשמאל.

על אחת הדלתות בכניסה לארמון הנשיאותי רוסס כיתוב בגנותה של "היהודייה", והתופעה התפשטה גם לרשתות החברתיות.

לפי המשטרה, לפחות מאה ועשרים בני אדם נפצעו בעימותים, רובם שוטרים, לאחר שהמפגינים פרצו את החסימות סביב הארמון הלאומי ונדחקו לאחור בגז מדמיע.

מאחורי המחאה עמדו קבוצות צעירים משנות העשרים שהצליחו לסחוף אלפים, רבים מהם אזרחים זועמים על גל הרציחות והעדר תחושת הביטחון.

ברקע להפגנות בסגנון דור ה-Z, רציחתו של קרלוס מנזו, ראש עיריית אורואפן בתחילת החודש, שהפך למעין סמל מחודש למאבק בקרטלים.

על שלטים שהונפו הוצג שמו של ראש העיר המנוח, ומשתתפים חבשו כובעי בוקרים כמחווה לדמותו.

הצעדות התקיימו גם בערים אחרות, ובעוד ההמון גואה ברחובות הבירה טענה שיינבאום כי גורמים מהימין הם שמימנו את גל המחאה כדי לפגוע בה.

היא חזרה על עמדתה כי אינה מתנגדת לחופש ביטוי או להפגנות, אך הזהירה שגורמים פוליטיים מסתתרים מאחורי הקריאה למחאה.

לדבריה, "אנחנו מסכימים עם חופש הביטוי והפגנה אם יש צעירים בעלי דרישות, אבל העניין כאן הוא מי מקדם את ההפגנה". בדבריה הוסיפה כי "אנשים צריכים לדעת איך ההפגנה אורגנה כדי שאף אחד לא ינוצל".

המתיחות הוחרפה לאחר שמפגינים פירקו חלקים ממחסום המתכת המגן על מתחם הארמון, מקום מגוריה של הנשיאה.

מאז שהעיר אורואפן התעוררה לבשורה על הירצחו של מנזו, שנורה לעיני חוגגים בפסטיבל יום המתים ונודע בשל דיבורו הגלוי נגד כנופיות הסמים ששולטות באזורו, גברה תחושת הבלבול באשר ליכולתה של הממשלה להשיב סדר.

הוא דרש פעולה תקיפה נגד אנשי הקרטלים, אך נפל קורבן לאותה מערכת אלימה שממנה ביקש להגן על תושביו.

כוחות הביטחון עצרו עשרים חשודים בעבירות שוד ותקיפה, לדברי ראש מערכת הביטחון של הבירה פבלו ואסקס.

על אף הזעזוע מהאירועים, שיינבאום נכנסת לשנתה הראשונה בתפקיד עם תמיכה גבוהה הנושקת לשבעים אחוזים.

במקביל היא מתגאה בהישגים משמעותיים בצמצום הברחות פנטניל, יעד מרכזי מבחינת הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ.

רק בתחילת החודש החליט הקונגרס של פרו להכריז עליה פרסונה נון גראטה לאחר שממשלתה העניקה מקלט לראש ממשלה לשעבר החשוד במעורבות בניסיון הפיכה ב-2022.