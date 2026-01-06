רבבות מתאספים בשעה זו (שלישי) למחאה נגד חוק הגיוס שנוסח בעצה אחת עם חברי הכנסת החרדים מדגל התורה וש"ס.

העצרת מתקיימת על פני רחוב בר-אילן בירושלים, בסימן מחאה נגד יעדי גיוס וסנקציות פרטיות ומוסדיות כלפי לומדי התורה הקדושה. כאמור, החוק שקיבל את תמיכתם של הח"כים מש"ס ודגל התורה אינו מקובל על חלקים נרחבים בציבור החרדי, הטוענים כי מדובר בחוק שיפגע בסופו של דבר בלומדי התורה.

תחילת העצרת כעת

ההמונים בעצרת

כפי שדווח ב'כיכר השבת', בשבוע שעבר התכנסו רשימה מכובדת של גדולי ישראל, אדמו"רים ורבנים מכל קצוות הארץ, לכינוס היסטורי בעיה"ק ירושלים, בצל הדיונים הגורליים על חוק הגיוס, במטרה להפעיל לחץ כבד על נציגי אגודת ישראל והמפלגות החרדיות שלא להיכנע למתווה הגיוס.

עם סיום הדיונים הממושכים, בהשתתפות גדולי ישראל מכל החוגים, התקבלה ההחלטה על קיום עצרת ענק בשם 'קול שוועתם' שתהווה מפגן כוח אדיר נגד חוק הגיוס המקודם בימים אלו. יצוין כי אף אחד מהאדמו"רים החברים ב'מועצת גדולי התורה' לא הורה לחסידיו להשתתף בעצרת הערב.

הכרזות לקראת העצרת הערב

מאות שוטרים ולוחמי מג"ב כדי לשמור על הסדר הציבורי ועל שלומם של כלל המשתתפים ותושבי העיר וכן, להכווין את התנועה באזור.