וְיִתְיָעֲצוּ עַל צְפוּנֶיךָ

LIVEשידור חי: עצרת המחאה נגד חוק הגיוס | רבבות גודשים את רחובות ירושלים

עצרת המחאה של העדה החרדית וקהילות נוספות המתנגדות לחוק הגיוס החלה בשעה זו בירושלים| רבבות התכנסו בהוראת רבם כדי למחות על חוק הגיוס שנכתב בשיתוף עם המפלגות החרדיות | הזעם מופנה נגד עיקרון יעדי הגיוס וסנקציות פרטיות ומוסדיות נגד לומדי התורה, מהלך שהוסכם כאמור גם על מפלגות דגל התורה וש"ס| שידור חי מירושלים (חדשות, חרדים) 

6תגובות

רבבות מתאספים בשעה זו (שלישי) למחאה נגד חוק הגיוס שנוסח בעצה אחת עם חברי הכנסת החרדים מדגל התורה וש"ס.

העצרת מתקיימת על פני רחוב בר-אילן ב, בסימן מחאה נגד יעדי גיוס וסנקציות פרטיות ומוסדיות כלפי לומדי התורה הקדושה.

כאמור, החוק שקיבל את תמיכתם של הח"כים מש"ס ודגל התורה אינו מקובל על חלקים נרחבים בציבור החרדי, הטוענים כי מדובר בחוק שיפגע בסופו של דבר בלומדי התורה.

תחילת העצרת כעת
ההמונים בעצרת

כפי שדווח ב'כיכר השבת', בשבוע שעבר התכנסו רשימה מכובדת של גדולי ישראל, אדמו"רים ורבנים מכל קצוות הארץ, לכינוס היסטורי בעיה"ק ירושלים, בצל הדיונים הגורליים על  חוק הגיוס, במטרה להפעיל לחץ כבד על נציגי אגודת ישראל והמפלגות החרדיות שלא להיכנע למתווה הגיוס.

עם סיום הדיונים הממושכים, בהשתתפות גדולי ישראל מכל החוגים, התקבלה ההחלטה על קיום עצרת ענק בשם 'קול שוועתם' שתהווה מפגן כוח אדיר נגד חוק הגיוס המקודם בימים אלו. יצוין כי אף אחד מהאדמו"רים החברים ב'מועצת גדולי התורה' לא הורה לחסידיו להשתתף בעצרת הערב.

הכרזות לקראת העצרת הערב

מאות שוטרים ולוחמי מג"ב כדי לשמור על הסדר הציבורי ועל שלומם של כלל המשתתפים ותושבי העיר וכן, להכווין את התנועה באזור.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
זה לא עובד
מישהו
5
עצרת הרבבות תביע את עמדת רבבות עמך בית ישראל כנגד כל מתוה חוק של מכסות ויעדים, ויודיעו כי אותם נציגי מפלגות אין להם אשראי לספסר על התורה ועל נשמות ישראל
יוני
4
הנקודה העיקרית היא שציבור ענק אומר לפוליטיקאים שאם כל הכבוד למועצות הגדולים והחכמים שלהם, יש עוד גדולים וחכמים לא פחות עם ציבור ענק שחושבים אחרת והם לא מוכנים שלא יספרו אותם...
מזהה תהליכים
3
השידור החי לא עובד
יעקב
2
הענין המצחיק שכל מי שמפגין שם בכלל לא הצביע בבחירות לכנסת אז בשם מי הם מדברים
חיים כהן
1
חבל שעשו את המעמד היום כי הערב הכינוס השנתי של "כסא רחמים" עם עשרות אלפי משתתפים- יראי ד' שיכלו להוסיף לעוצמה הרוחנית העומדת על זכויות היהודים בארץ הקדש
שלי

