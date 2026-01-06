כיכר השבת
נלכד מתחת האוטובוס

טרגדיה בלב המחאה: הרוג חרדי ושלושה פצועים בדריסה מחרידה במהלך ההפגנה נגד גזירת הגיוס

צעיר חרדי נהרג הערב בטרגדיה נוראה בפאתי המחאה הגדולה הערב בירושלים | ההרוג נלכד מתחת לגלגלי האוטובוס ששעט אל תוך הצומת | 3 פצועים נוספים פונו במצב קל עד בינוני לבית החולים| הנהג הדורס נעצר על ידי המשטרה והסביר כי טיפסו על רכבו והוא ניסה להימלט | נשלל החשד לפיגוע | כל הפרטים (חדשות)

11תגובות
הדריסה בהפגנה (צילום: פרסום לפי סעיף 27)

מחזה מחריד ובלתי נתפס הרעיד הערב את רחובות ירושלים, בעיצומה של עצרת המחאה נגד גזירת הגיוס. בתיעודים קשים המופצים מהזירה, נראה אוטובוס ציבורי כשהוא שועט במהירות לעבר קבוצת מפגינים שעמדו על ציר התנועה ברחוב ירמיהו, סמוך לצומת שמגר, דורס אותם וממשיך בנסיעתו מבלי לעצור להגיש עזרה.

אל זירת האירוע המדממת הוזעקו כוחות גדולים של ארגון "צוות הצלה" ומד"א. החובשים והפראמדיקים מעניקים בשעה זו טיפול רפואי דחוף למספר נפגעים בדרגות פציעה שונות, כאשר חלקם מוגדרים במצב קשה. הדי הפיצוץ וזעקות השבר של המוני המשתתפים שראו את המראות לנגד עיניהם, החליפו את קולות המחאה בתחושת הלם וזעזוע כבד.

מדוברות נמסר כי האוטובוס שחלף במקום פגע במשתתפים במהלך הפרות הסדר, והמקרה נמצא בבדיקה מעמיקה. עוד נמסר כי נהג האוטובוס נעצר והועבר לתחנת המשטרה להמשך חקירה לבירור נסיבות האירוע הקשה – האם מדובר באיבוד שליטה או שמא במעשה חמור מכך.

בדקות האחרונות במשטרה שוללים את החשד לפיגוע דריבה וקובעים שמדובר באירוע פלילי

רגע הדריסה | קשה לצפיה (צילום: פרסום לפי סעיף 27א)

מדוברות מד"א נמסר עדכון כי מדובר ככה"נ באוטובוס שפגע בשלושה הולכי רגל ברחוב שמגר ופצע אותם קל, המשיך בנסיעה ופגע בהולך רגל נוסף ברחוב אוהל יהושע ופצע אותו אנושות.

באירוע ברחוב שמגר חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח שערי צדק, 3 פצועים במצב קל: כבני 14, ו-17.

ברחוב אוהל יהושע ישנו פצוע אנוש לכוד מתחת לאוטובוס, צעיר כבן 18. עדכון בהמשך.

לפי דיווחים מהזירה הקשה, שלושת הנערים שנפצעו מדריסת האוטובוס במצב קל, הם פונו לבית החולים הדסה עין כרם

מעצר הנהג החשוד בדריסה (צילום: פרסום לפי סעיף 27)

מדוברות כבאות והצלה לישראל מחוז ירושלים נמסר כי לוחמי אש פועלים בזירת אירוע קשה בשכונת רוממה בירושלים- לכוד חולץ ללא רוח חיים

במוקד 102 של כבאות והצלה התקבל לפני זמן קצר דיווח על אירוע בשכונת רוממה, סמוך לרחוב אוהל יהושע, במהלכו נלכד אדם מתחת לאוטובוס.

לוחמי האש מתחנות מרחב האומה הוזנקו למקום ופועלים כעת לחילוץ הלכוד בתנאים מורכבים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

11
אשכרה פיגוע דריסה , בשביל זה צריך עונש מוות למחבלים
בערוץ 12 זה כותרת ראשית ואצלכם דרדלה
10
חרות לעם ישראל
דוד יאיר
9
מאסר עולם
אלי
8
זה היה פיגוע
משה
7
זה לא תקין!!! מה הולך פה? זה רק פיגוע! לבכות
נצחון מוחלט
6
הגורס לא צריך לראות אור יום לעולם.
רוני
5
כואב מאד וגם ההתנהגות של קפיצה לכביש כדי לעצור רכבים צריכה להיפסק מיידית!!
שאול
4
עצרת שניה והרוג שני...
שואל באמת
3
למה הכותרת היא לא פיגוע דריסה?????
יעקב
2
עכשיו הוא יהיה בכלא ל 27 שנים הקרובות .
נהוראי
1
צריך לפטר ולהכניס לכלא את ה"שוטרים" המטומטמים שמכחישים שזה פיגוע
שלום

