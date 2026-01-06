הדריסה בהפגנה ( צילום: פרסום לפי סעיף 27 )

מחזה מחריד ובלתי נתפס הרעיד הערב את רחובות ירושלים, בעיצומה של עצרת המחאה נגד גזירת הגיוס. בתיעודים קשים המופצים מהזירה, נראה אוטובוס ציבורי כשהוא שועט במהירות לעבר קבוצת מפגינים שעמדו על ציר התנועה ברחוב ירמיהו, סמוך לצומת שמגר, דורס אותם וממשיך בנסיעתו מבלי לעצור להגיש עזרה.

אל זירת האירוע המדממת הוזעקו כוחות גדולים של ארגון "צוות הצלה" ומד"א. החובשים והפראמדיקים מעניקים בשעה זו טיפול רפואי דחוף למספר נפגעים בדרגות פציעה שונות, כאשר חלקם מוגדרים במצב קשה. הדי הפיצוץ וזעקות השבר של המוני המשתתפים שראו את המראות לנגד עיניהם, החליפו את קולות המחאה בתחושת הלם וזעזוע כבד. מדוברות המשטרה נמסר כי האוטובוס שחלף במקום פגע במשתתפים במהלך הפרות הסדר, והמקרה נמצא בבדיקה מעמיקה. עוד נמסר כי נהג האוטובוס נעצר והועבר לתחנת המשטרה להמשך חקירה לבירור נסיבות האירוע הקשה – האם מדובר באיבוד שליטה או שמא במעשה חמור מכך. בדקות האחרונות במשטרה שוללים את החשד לפיגוע דריבה וקובעים שמדובר באירוע פלילי

רגע הדריסה | קשה לצפיה ( צילום: פרסום לפי סעיף 27א )

מדוברות מד"א נמסר עדכון כי מדובר ככה"נ באוטובוס שפגע בשלושה הולכי רגל ברחוב שמגר ופצע אותם קל, המשיך בנסיעה ופגע בהולך רגל נוסף ברחוב אוהל יהושע ופצע אותו אנושות.

באירוע ברחוב שמגר חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח שערי צדק, 3 פצועים במצב קל: כבני 14, ו-17.

ברחוב אוהל יהושע ישנו פצוע אנוש לכוד מתחת לאוטובוס, צעיר כבן 18. עדכון בהמשך.

לפי דיווחים מהזירה הקשה, שלושת הנערים שנפצעו מדריסת האוטובוס במצב קל, הם פונו לבית החולים הדסה עין כרם

מעצר הנהג החשוד בדריסה ( צילום: פרסום לפי סעיף 27 )

מדוברות כבאות והצלה לישראל מחוז ירושלים נמסר כי לוחמי אש פועלים בזירת אירוע קשה בשכונת רוממה בירושלים- לכוד חולץ ללא רוח חיים

במוקד 102 של כבאות והצלה התקבל לפני זמן קצר דיווח על אירוע בשכונת רוממה, סמוך לרחוב אוהל יהושע, במהלכו נלכד אדם מתחת לאוטובוס.

לוחמי האש מתחנות מרחב האומה הוזנקו למקום ופועלים כעת לחילוץ הלכוד בתנאים מורכבים.