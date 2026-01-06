כיכר השבת
נלכד מתחת האוטובוס

טרגדיה בלב המחאה: יוסף אייזנטל ז"ל בן ה-14 נהרג מדריסה מחרידה במהלך ההפגנה נגד גזירת הגיוס

יוסף אייזנטל ז"ל בן ה-14 נהרג הערב בטרגדיה נוראה בפאתי המחאה הגדולה הערב בירושלים | הוא נלכד מתחת לגלגלי האוטובוס ששעט אל תוך הצומת | 3 פצועים נוספים פונו במצב קל עד בינוני לבית החולים| הנהג הדורס נעצר על ידי המשטרה והסביר כי טיפסו על רכבו והוא ניסה להימלט | טרם נשלל החשד לפיגוע | כל הפרטים (חדשות)

97תגובות
הדריסה בהפגנה (צילום: פרסום לפי סעיף 27)

מחזה מחריד ובלתי נתפס הרעיד הערב את רחובות ירושלים, בעיצומה של עצרת המחאה נגד גזירת הגיוס. בתיעודים קשים המופצים מהזירה, נראה אוטובוס ציבורי כשהוא שועט במהירות לעבר קבוצת מפגינים שעמדו על ציר התנועה ברחוב ירמיהו, סמוך לצומת שמגר, דורס אותם וממשיך בנסיעתו מבלי לעצור להגיש עזרה.

אל זירת האירוע המדממת הוזעקו כוחות גדולים של ארגון "צוות הצלה" ומד"א. החובשים והפראמדיקים מעניקים בשעה זו טיפול רפואי דחוף למספר נפגעים בדרגות פציעה שונות, כאשר חלקם מוגדרים במצב קשה. הדי הפיצוץ וזעקות השבר של המוני המשתתפים שראו את המראות לנגד עיניהם, החליפו את קולות המחאה בתחושת הלם וזעזוע כבד.

מדוברות נמסר כי האוטובוס שחלף במקום פגע במשתתפים במהלך הפרות הסדר, והמקרה נמצא בבדיקה מעמיקה. עוד נמסר כי נהג האוטובוס נעצר והועבר לתחנת המשטרה להמשך חקירה לבירור נסיבות האירוע הקשה – האם מדובר באיבוד שליטה או שמא במעשה חמור מכך.

מאוחר יותר נמסר כי "בהמשך להודעת המשטרה בדבר הפרת הסדר האלימה בירושלים והמקרה שבו היה מעורב נהג אוטובוס, מובהר כי על פי בדיקה ראשונית, מדובר בצומת שהיה פתוח לתנועת כלי רכב ולא באזור שבו בוצעה חסימה יזומה על ידי המשטרה. במקום זה, נחסם האוטובוס על ידי מפרי סדר שהתפרעו, תוך חסימת הציר וסיכון ממשי של משתמשי הדרך".

לפני שעה קלה הותר לפרסום כי הבחור החשוב יוסף אייזנטל ז"ל בן ה-14 תושב שכונת רמות בירושלים, הוא הנער שנהרג מדריסת האוטובוס במהלך המחאה בעיר.

יוסף ז"ל בן ה-14 הוא בנו של יבלחט"א הרב הגאון רבי שמואל אייזנטל ר"מ בישיבת ''אהל תורה' – פוניבז' בשכונת רמות בירושלים, ונכד יבלחט"א הגאון רבי אוריאל אייזנטל רבה של שכונת רמות ג' בירושלים. אמו מרת שתחי' לבית פרידמן.

פגוש האוטובוס הדורס (צילום: כיכר השבת)
רגע הדריסה | קשה לצפיה (צילום: לפי סעיף 27א)

מדוברות מד"א נמסר עדכון כי מדובר ככה"נ באוטובוס שפגע בשלושה הולכי רגל ברחוב שמגר ופצע אותם קל, המשיך בנסיעה ופגע בהולך רגל נוסף ברחוב אוהל יהושע ופצע אותו אנושות.

על פי ההודעה, באירוע ברחוב שמגר חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח שערי צדק, 3 פצועים במצב קל: כבני 14, ו-17. ברחוב אוהל יהושע ישנו פצוע אנוש לכוד מתחת לאוטובוס, צעיר כבן 18.

תיעוד האסון במהלך ההפגנה (צילום: דוברות המשטרה)

אריה יפה רופא מתנדב באיחוד הצלה מסר: "מדובר בהולך רגל (צעיר כבן 20) שהיה לכוד ללא הכרה תחת האוטובוס. צוותי כיבוי חילצו אותו כשהוא ללא רוח חיים. כמו כן הענקנו סיוע בזירה לשלושה הולכי רגל שנפצעו קל".

לפי דיווחים מהזירה הקשה, שלושת הנערים שנפצעו מדריסת האוטובוס במצב קל, הם פונו לבית החולים הדסה עין כרם

מעצר הנהג החשוד בדריסה (צילום: לפי סעיף 27)

מדוברות כבאות והצלה לישראל מחוז ירושלים נמסר כי לוחמי אש פועלים בזירת אירוע קשה בשכונת רוממה בירושלים- לכוד חולץ ללא רוח חיים

במוקד 102 של כבאות והצלה התקבל לפני זמן קצר דיווח על אירוע בשכונת רוממה, סמוך לרחוב אוהל יהושע, במהלכו נלכד אדם מתחת לאוטובוס.

לוחמי האש מתחנות מרחב האומה הוזנקו למקום ופועלים כעת לחילוץ הלכוד בתנאים מורכבים.

האוטובוס פונה למנחת יצחק כשהנער יוסף אייזנטל נגרר מתחתיו. מיד בסיבוב נראה הנער שנתלה בקדמת האוטובוס נופל על מעבר החצייה (צילום: חמ"ל דרום)

מדוברות העצרת נמסר: "הערב התקיימה עצרת מחאה מוסדרת באופן רשמי כנגד חוק הגיוס, במסגרתה התבצעו מספר חסימות ע"י כוחות משטרה במרחק של מס׳ רחובות מהאירוע.

העצרת התקיימה לפי תכנית מסודרת ונאמו שם גדולי ישראל מכל החוגים והעדות, שזעקו נגד חוק הגיוס הנורא שמקדמים ללא בושה חברי כנסת חרדים.

לא נרשמו בעצרת עימותים או מהומות - כיאה לאירוע בהשתתפות מרנן ורבנן. למרבה הצער, התרחש הערב אסון נורא באחת מזירות החסימה של המשטרה - מרחק ק"מ ויותר מהעצרת. ליבנו שותת דם על האסון הנורא ותפילתנו שלא נדע עוד שוד ושבר בגבולנו. מיד לאחר האירוע המצער, התפזרה העצרת באופן שקט ומוסדר".

זירת הדריסה הקשה (צילום: כיכר השבת)

מדוברות המשטרה נמסר בהמשך ללאסון הקשה כי "כוחות משטרת ישראל פועלים לפיזור הפרת סדר אלימה בירושלים, לאחר שקומץ מפרי סדר השליכו חפצים וביצים לעבר השוטרים, הבעירו פחים, חסמו כלי רכב ותקפו עיתונאים"

"החל משעות הערב מתקיימת עצרת מחאה ברחובות בר אילן וצפניה בירושלים וברחובות הסמוכים. כוחות משטרה, לוחמי מג״ב וכוחות נוספים נערכו במקום במטרה לאפשר את חופש המחאה, לצד שמירה על ביטחון ובטיחות הציבור, המשתתפים ומשתמשי הדרך"

"במקביל לעצרת שהתקיימה, בשעה האחרונה החלו קומץ מפרי סדר להפר את הסדר הציבורי באופן אלים, בין היתר באמצעות חסימת צירי תנועה, גרימת נזק לאוטובוסים, הבערת פחים, השלכת חפצים וביצים לעבר שוטרים ולוחמי מג"ב, קריאות גנאי וכן תקיפת עיתונאים שפעלו במקום"

"בתוך כך, אוטובוס שחלף במקום, ככל הנראה במהלך הפרת הסדר, פגע במספר משתתפים וכתוצאה מכך, ישנם מספר נפגעים במקום, והמקרה נמצא בבדיקה"

"נהג האוטובוס נעצר והועבר לתחנת המשטרה להמשך חקירה. בנוסף, צוות עיתונאים שנכח במקום נפגע מאבן ופונה לקבלת טיפול"

"בשל הפרת הסדר האלימה, קצין משטרה כרז והורה למתפרעים להתפזר. משהקריאות לא נענו וההפרות נמשכו, החלה המשטרה בפעולות להדיפת המתפרעים ולהשבת הסדר הציבורי, תוך שימוש בכוח ובאמצעים"

בסיעות החרדיות הגיבו בזעזוע לדריסה הקטלנית: מסיעת ש"ס נמסר: "אנו מזועזעים עד עמקי הנפש מאירוע הדריסה החמור בירושלים, שבו נדרס למוות בחור חרדי במהלך הפגנה. המראות הקשים של נהג האוטובוס הנוסע בפראות בתוך המון אנשים, תוך שהוא גורר בחור עשרות מטרים הם מחרידים ומטלטלים ואסור שיעברו בשתיקה. אנו דורשים מהמשטרה חקירה מיידית, יסודית ובלתי מתפשרת, ומיצוי מלא של הדין עם האחראי. דם חרדים אינו הפקר".

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני מסר: "אירוע הדריסה וההרג של הנער בהפגנה בירושלים מזעזעת עד עמקי הנפש. אנו דורשים שהדורס יעמוד לדין וייענש בכל חומרת הדין. אי אפשר לעבור לסדר היום על מעשה הריגה מחריד שכזה".

יו"ר יהדות התורה חה"כ הרב יצחק גולדקנופף מסר: "קיבלתי בזעזוע את הדיווחים על האירוע הקשה והמחריד בירושלים, בו נדרסו מפגינים ובהם נער שקיפח את חייו. לבי עם משפחתו של הנער בשעה קשה זו, ואני שולח איחולי החלמה מהירה ורפואה שלמה לפצועים הנוספים באירוע.

אני קורא למשטרת ישראל ולגורמי אכיפת החוק למצות את הדין בחומרה המקסימלית עם הנהג, ולבחון את כל כיווני החקירה כדי להבטיח שצדק ייעשה. אי אפשר לעבור לסדר היום על אובדן שליטה ופגיעה בחיי אדם".

ח״כ מאיר פרוש מסר: ״מזועזע עמוקות מהאירוע הקשה הערב בירושלים. המצב בו נער שהגיע להשתתף במחאה נגד גזירת הגיוס נהרג ואולי אף נרצח הוא חמור ביותר. על הרשויות לחקור את האירוע ולהעמיד לדין את הנהג הפוגע בהתאם. אי אפשר להתעלם מכך שיותר מפעם אחת בהפגנות של הציבור החרדי יש אווירה ציבורית כי ניתן לפגוע במפגינים. המצב בו ההסתה משתוללת נגד הציבור החרדי גורמת ליהודים לחשוש לשלומם בארץ ישראל - אני קורא לכל מנהיגי הציבור לקרוא להפסקת הפגיעה וההסתה בציבור החרדי״.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

78
חמור הנהג הזה
בני
77
אשכרה פיגוע דריסה , בשביל זה צריך עונש מוות למחבלים
בערוץ 12 זה כותרת ראשית ואצלכם דרדלה
76
חרות לעם ישראל
דוד יאיר
75
המשטרה שללה פיגוע
תמר
74
מאסר עולם
אלי
73
זה היה פיגוע
משה
72
זה לא תקין!!! מה הולך פה? זה רק פיגוע! לבכות
נצחון מוחלט
71
הגורס לא צריך לראות אור יום לעולם.
רוני
70
כואב מאד וגם ההתנהגות של קפיצה לכביש כדי לעצור רכבים צריכה להיפסק מיידית!!
שאול
מחאה לגיטימית במדינה דמוקרטית - כך נוהגים פה במדינה כל העדות , הזרמים, הקהלים, החוגים, ודתות, נראה אם נהג בכלל היה מעלה על דעתו לנסות לברוח מהפגנה של קפלניסטים... או אם היית מעז לרשום את תגובתך בכל ערוצי התבהלה ... בקיצור, זה בא רק לעורר אותנו!!! רביתיייי!!!! כל אחד שיעשה חשבון נפש אמיתי!
אלי
בשום מדינה דמוקרטית לא חוסמים כבישים כל שני וחמישי!
איש יהודי
זה ששמאלנים אנרכיסטים שאינם שומרי תורה ומצוות לא הופך זאת לבסדר. כל מי שקופץ לכביש ומציק לאזרחים מבוגרים נשים וטף מכל העדות והחוגים צריך לטפל בו ביד קשה
יהודי
אין שום דבר שמצדיק דריסה
ישראל
נכון!!!! אבל מי שמי שחוסם ומציק ומפריע צריך להיות מטופל ע"י גורמי חוק בכל החומרה
צבי
69
עצרת שניה והרוג שני...
שואל באמת
68
למה הכותרת היא לא פיגוע דריסה?????
יעקב
67
עכשיו הוא יהיה בכלא ל 27 שנים הקרובות .
נהוראי
מערכת המשפט מסוגלת לתת לו פרס נובל לשלום. הם מנעו את הטיפול הראוי במחבלי נוחבה
יואל
66
צריך לפטר ולהכניס לכלא את ה"שוטרים" המטומטמים שמכחישים שזה פיגוע
שלום
65
המשטרה שללה פיגוע
תמר
64
בתקשורת עוד מצדיקים אותו!!!!!! שד' ישמור לאן הגענו אני בוכההההה
נעמה
63
ראיתי את כל האירוע מדובר ברצח בכוונה לכל דבר וענין זה טראומה לכל החיים
עד ראיה
62
מזעזע. אובדן חיים מיותר ואכזרי. ה' ירחם.
נחום
61
ה׳ ישמור שנאת החרדים בארץ הגיע לשיא מפחיד גם מבחוץ וגם מבפנים השנאה של קבוצות על אחד נגד השני מצב עצוב ומסוכן ביותר רחמנות!!
שרה
60
כל פעם שיש הפגנה זה נגמר באסון ה' ירחם ....
שינדלר
59
לפיד כבר אמר זה לא אותם אנשים לחרדים אין זכויות יסוד במדינת היהודים
חרדי
58
המדינה נכנסת לתקופה שחורה משחור עם הרס חברתי ללא עתיד.
הרב פנחס סגלוב הי"ד
57
נראה כמו דריסה בכוונה.
אסף
56
הנהג לא היה ערבי, זה רק פירות ההסתה של התקשורת! התרת דם של ציבור שלם! לאן הגענו???
מיטל
55
אמאלה 😭😭😭😭😭 רק לבכות ולבקש רחמים מהשם🙏
עצוב מאַאאאאוד
54
אסון נורא בירושלים הערב אוטובוס דרס צעירים במחאה למען צדק הלב נשבר הנפש זועקת דרושה חקירה מיידית, אחריות מלאה והגנה אמיתית על המוחים. לא ניתן לשתוק מול זוועה שכזו!
ליאון
53
זה לא אסון זו טירוף אוטובוס דרס צעירים חפים מפשע כאילו חייהם אינם שווים כלום וכל העולם מסתובב בבת קול! איך יתכן שבמדינת ישראל מישהו מפקיר את חיי ילדינו? זה פשע רשלנות שממנה נדרשים להישפט כל אחד ואחד מהרשויות ועד הנהג! הדם שנשפך הערב צועק אלינו די! די לאלימות הזו די לאדישות הזו די להפקיר את הציבור! כ
מישאל
מדוייק
אור
52
מה שקרה הערב בירושלים הוא שערורייה שאין לה סיכוי לסלח! אוטובוס דרס צעירים שהפגינו בדרכי שלום וכל המערכת נכשלה בצורה מחרידה! זו לא טעות זו פשע פלילי, רשלנות חמורה והזנחת חיי אדם ברמה הנמוכה ביותר! כל מי שמאפשר אסון כזה חייב להיענש, מיד, ללא דיחוי! די לשתיקה
נהג אתה רוצח
51
ביזוי מוחלט של חיי אדם אדישות בלתי נסבלת כל אחראי חייב להיענש מיד וכל מערכת שמאפשרת אסון כזה חייבת להיות מוחלפת מוחרמת ומושמדה מהיסוד לא נוותר, לא נשכח, לא נסלח כל רגע של שתיקה הוא עוד רצח בעקיפין כל רגע של רשלנות הוא עוד אסון מחריד
סויסה
50
יהודים יקרים, בואו נתחזק באהבת ישראל ובתפילה לגאולה שיבוא משיח ויאמר לצרותינו די. וכל תפילה וחיזוק שיעשו יהיו לעילוי נשמתו של הבחור שנהרג .
גם אני זה אני
49
כבוד השר בן גביר וחברת האוטובוסים בו עובד הנהג אם לא תגנו בתקיפות על הרצח הזה ולא תרצו להקים ועדת חקירה הדם של ההרוג על הידיים שלכם
חדד
48
גם השוטרים מטומטמים
שלום
47
כל מי שהשתתף בכך או אפשר שהאסון הזה יקרה הנהג הרשויות המשטרה חייבים להישפט עכשיו בשפיטה מיידית ולהיענש בכל החומרה שאפשר כל רגע של שתיקה הוא עוד דם שנשפך עוד חטא שאין לו מחילה אנו דורשים צדק עכשיו מיידי מוחלט ללא שום דיחוי ללא שום רחמים לרשלנים ללא שום מקום לאדישות
שמשון
46
דברים כא ז
האב רחמונעס
45
אולי הגיע הזמן שאנחנו החרדים נעשה חשבון נפש עמוק........
מיכאל
צודק. להתייחס ככה לחיילים שמוסרים את נפשם כדי להגן עלינו, לקרוא להם נאצים זאת כפיות טובה ולא דרכה של תורה. לחסום כבישים כל שבוע ולעשות גזל זמן להמונים זאת לא דרכה של תורה.
פלוני
לשבת בחיבוק ידיים ברגע שוללים ממך זכויות בגלל שלא מיישרים קו ובאים לשלוף אותך מהמיטה כאחרון העבריינים זה כן דרכה של תורה? אל תבוא להטיף מוסר זול
אוריאל
תשובה לאריאל: אם אתה מאמין שתפילה הלימוד תורה מגינים על עם ישראל יותר מהחיילים שנלחמים אתה צריך ללמוד תורה ולהתפלל למען זה ולא לקלל את האחים שלך ולגזול את זמנם. התורה לא מתירה התנהגות כזאת גם אם רוצים לגייס אותך.
פלוני
44
אוטובוס דרס ונשפך דם צעירים חפים מפשע מערכת כושלת שתיקה רוצחת המצפון מת כל רגע של הפקרות עוד נפש שנרמס זה לא מחיר מחאה זו הפקרות פלילית
בכר
43
מי שלא עצר אשם מי שהשתיק שותף מי שמנסה לטשטש משתף פעולה עם הפקרות אסור לשכוח אסור להרפות
אמנון
42
נורא. לכאורה צריך עיון למה הרוג שני בהפגנה נגד גיוס לצבא
יצחק
41
צריך לשרוף את המדינה, לקפלניסטים לא עשו כלום
אור
אם לדעתך יש לשרוף ולא להסתפק בתפילות שהמדינה תשרף, אז יוצא צריך גם להתגייס כי אי אפשר להסתפק בתפילות.
סתם אחד
40
מה מרגישים אנשים ששנתיים שופכים דם ומצלקים נפש להלחם בחיות אדם ואתם משווים חוק גיוס לשואה? אוסרים על נוער משוטט להתגייס? שרב אומר על בני ציונות דתית שלומדים גמרא בעזה- התורה שלהם מעוותת ואני לא נותן להם ברכה?
דוד
השתגענו
צודק
39
מישהו יודע מי ההרוג?
מי ההרוג?
38
אמאלה זוועה נורא אי אפשר לצפות כמה עצוב על הבחור שנהרג.
שושי
37
אני בעד התורה הקדושה, אבל "נמות ולא נתגייס" זו אמירה קשה מאוד! ברית כרותה לשפתיים, בן אדם צועק את זה בקול גדול ולא יודע שהשטן מלמעלה עונה לו "אמן"...
שכ
36
עצוב ככה זה שהדם של החרדים הותר ממזמן והנבחרי ציבור המטוטמים לא עושים כלום לחשוב מה היה קורה במדינה אם זה היה קורה בקפלן
חרדי מחמד
35
אבל אשמים אנחנו!!!!
איש יהודי
34
מחר בין 7 ל8 בבוקר חוסמים את הכניסה הראשית לנתבג
נתב"ג נסגר
33
להגיד פיגוע זה לתת להם פרס. זה רצח שנגרר מההסתה נגד הציבור הקדוש והטהור שלנו. חברה אתם לא שמים לב, צר לי לאכזב אנחנו בשיאה של מלחמת אחים
דודי
32
לרפואת הפצועים ולעילוי נשמת הנהרגים והנופלים
בנימין בסן מחדרה
31
ב.ד.ה..ת.נ.צ.ב.ה. של הצדיק שמסר נפשו על קידוש ה' יתברך..לדעתי זה פיגוע דריסה נהג(מחבל)שלצערנו ניצל הזדמנות וניסה לרצוח יהודים באשר הם.עונש מוות למחבלים לאלתר
גוניקו
30
ה יקום דמו!!
דוד
29
שימו לב שאחת ההסרטות לא רלוונטית- זה בכלל אוטובוס אחר
מגיבה
אכן
יעקב, בית שמש
28
אוי לנו שאנו שולחים את הצעירים להפגין במקום שיישבו ללמוד תורה בהתמדה. הרי התורה מגנא ומצלא יותר מהפגנות .
אבל אשמים אנחנו
אל תתפלסף בשכל עקום. החזון איש אמר שגם פנחס הפסיק את לימודו כדי למחות בזמרי ! הלכו במצוות רבותיהם שיודעים יותר טוב ממך ערך הלימוד
יואל
"אלימות נטע זר במחננו"!
החזון איש>>
27
השאלה עם הנהג הוא ערבי ??? למה הוא נסע לא הבנתי?
יוסי
26
מזעזע. (כדאי להפסיק לפתוח פה לשטן באמירות כמו "נמות ולא נתגייס")
עצוב
25
תחשבו על משפחה שעכשיו יושבת שבעה ועל הורים שכולים על משפחות שעכשיו משפחות הולכות לשרוף שבועות שלמים בבית חולים רחמנא לצלן על ילדים שראו את הדריסה וצריכים טיפול וחברים של הילד וכמובן זה לא נחשב פיגוע והנהג בסדר גמור אם זה היה קורה במחנה השמאלי לא היינו יכולים לישון עכשיו כל המדינה הייתה בוערת אב
אתם אפס
24
באתרים אחרים מדווחים שהנהג הותקף והתקשר למשטרה לפני המקרה. אי אפשר לקפוץ למסקנות, עדי ראיה ראו אנשים קופצים על האוטובוס. תהיה מנוחתו עדן, נחת למשפחה ורפואה לפצועים. העם שלנו צריך להירגע
שרה
23
פיגוע אנטישמי. נראה אותו עושה את זה בקפלן.
...
22
הכביש הוא מקום מסוכן.
חמירא סכנה
21
כואב הלב
כמה עצוב . אוי טאטטע
20
נמות ולא נתגייס ????!!!!! האומנם? אחר כך מתפלאים למה מתים.. עוילם גואיילם.. להיות עם מדים ירוקים זה לא אחד מ 3 עבירות חמורות שמוסרים את הנפש בשבילם.. לבשתי מדים, ואני חרד לדבר השם מאוד!
חלאס עם הקריאה המסוכנת הזו..
מנסים להוכיח שבכיכול יש מצווה להתגייס וזה רצון ה' כפי שנראה מהאסון הזה. אבל כתוב בספרים שלפני הגאולה תרד אש מן השמים להוכיח את השקר... גדולי ישראל יצאו לעצרת מתוך כאב אמיתי. שביניהם הרב מוצפי שליטא שכולם מכירים אותו לגדול ישראל אמיתי... אנחנו לא יודעים חשבונות שמים... אבל אי אפשר לומר שהרבנים עושים
ישראל מאיר
19
הנהג אשם, אבל אי אפשר לחפות על ההפקרות שיש בהפגנות, נתלים על אוטובוסים משתוללים ונשכבים תחת אוטובוסים אין דין ואין דיין
מפגינים מופרעים
18
קו הפלג הירושלמי מתייחס למות המפגין בירושלים: "צריך להבין שכמה שהטרגדיה על בחור אחד - כך השלטונות רוצים להביא שמד על כל בחורי ישראל וגדול המחטיאו יותר מן ההורגו, פחד פחדים זו המחשה נוראה״
הזיה
כואב הלב
מכעיס
מכעיס
חי
17
בתיעוד רואים שהאוטובוס גורר את הבחור עשרות מטרים, כשהבחור מקדימה לאוטובוס, והנהג רואה מצויין מה הוא עושה. קשה לצפייה. הבחור שחלקו מחוץ לאוטובוס מנסה להציל את עצמו ולהאחז על משהו בקדמת האוטובוס, אך הנהג מאיץ יותר ויותר, עד שהוא עולה לגמרי על הבחור, ורק כשהבחור מתחת לאוטובוס כולו ואחרי וידוא הריגה, הנ
חיים
16
משהו לא הולך טוב נורא ואיום
רחל
15
בס"ד המדינה התחרפנה. צריך לעבור לצבא מקצועי עם גיוס מרצון ולהפסיק את החילול ה' של מעצר בני תורה.
הצדיק ממדינת סדום
14
טרוף טורף יוסף. צער תהומי מצפים לגאולה השלימה ולתחיית המתים.
אמא שכולה
13
קראתי את תגובת דוברות המשטרה פעמיים, פשוט בושה!
147
בושה בושה
יענקי
12
נשים חרדיות!! אני מתחננת כאמא חרדית דברו עם הילדים להתרחק מכל הפגנה אני שנים מדברת עם הבנים שלי להתרחק מכל הפגנה שהיא. תהילים להגיד עדיף . והנהג הזה רוצח שפל
מיכל
11
זה שילוב בן הפיגוע דריסה לתוצאה של ההסתה התקשורתית על הציבור החרדי... להוציא כל המסיתים להורג, רק המשיח יוכל לעשות זאת... ולצערנו הוא לא יקבל עונש ראוי מהפרקליטות הנציונית !!!
מיכאל
10
פשוט מזעזע המדינה הזו פשטה רגללל כל החכים החרדים חייבים להתפטר מיידית מהממשלה כל הציבור החרדי הפך מזמן לשק חבתות של כל המדינה ההזויה הזו עד מתי נהיה למרמס אין פוצה פה ומצפצף פשוט לכו הביתה כל החכים לא הצלחתם בכלום רק בושות ומתי שאמרו שנמות ולא נתגייס הם התכוונו לזה זה ממש מזעזע המדינה בפשיטת רגל גסה
דוד
9
הנער איננו.והפסוקים נשארו: נאצים טלאי צהוב לזרוק הצו לאסלא כל זה נשאר כואב לכל עם ישראל!!!!!!
מה משנה הנהג אשם???
8
אנחנו אשמים שאלו הנציגים שלנו
אשמים אנחנו
7
המשטרה יודעת מאד ברור שזה פיגוע לכל דבר ורק כדי להשתיק את הציבור בינתיים זאת הגירסה. עוד יומיים שהאש תשקע יעדכנו את המידע.
עקיבא
6
יש פה סרטון אחד שהוא לא קשור בכלל( זה שזז לאט) צריך להרוג את כל המחבלים וחאלס!!!
חרדי כואב
5
אני הייתי שם הוא נסע במהירות לא נורמלית וכמעת הוא דרס עוד שתי נשים שברגע אחרון הספיקו לעבור אפילו לא עצר
דוד ישראלי
4
אם רק אני שמתי לב שמובאים פה חברי כנסת מטעם שס אגודת ישראל ושלומי אמונים, ואילו החכ"ים של דגל אינם מביעים דעה בעניין? כאילו דמם של המפגינים מבחינתם הותר?
מרים גבה
3
כבר עצרת שניה שזה קורה, אולי הגיע הזמן שהציבור שלנו יעשה חשבון נפש?
הנהג הוא רק שליח
2
רואים שזה מכוון
מירי
1
אני מאשימה את הקואליציה את לפיד הרשע ערב רב שמסית וכל היום רוצה רק מלחמת אחים ! ואלון התוצאות ה]גנות והריגה של בחור עלם בן 14. הם פתחו במלחמת אחים והביאו עלינו חורבן. לא רואה לאן זה מוביל. רק לאסונות.
ק'רק'

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר