הדריסה בהפגנה ( צילום: פרסום לפי סעיף 27 )

מחזה מחריד ובלתי נתפס הרעיד הערב את רחובות ירושלים, בעיצומה של עצרת המחאה נגד גזירת הגיוס. בתיעודים קשים המופצים מהזירה, נראה אוטובוס ציבורי כשהוא שועט במהירות לעבר קבוצת מפגינים שעמדו על ציר התנועה ברחוב ירמיהו, סמוך לצומת שמגר, דורס אותם וממשיך בנסיעתו מבלי לעצור להגיש עזרה.

אל זירת האירוע המדממת הוזעקו כוחות גדולים של ארגון "צוות הצלה" ומד"א. החובשים והפראמדיקים מעניקים בשעה זו טיפול רפואי דחוף למספר נפגעים בדרגות פציעה שונות, כאשר חלקם מוגדרים במצב קשה. הדי הפיצוץ וזעקות השבר של המוני המשתתפים שראו את המראות לנגד עיניהם, החליפו את קולות המחאה בתחושת הלם וזעזוע כבד. מדוברות המשטרה נמסר כי האוטובוס שחלף במקום פגע במשתתפים במהלך הפרות הסדר, והמקרה נמצא בבדיקה מעמיקה. עוד נמסר כי נהג האוטובוס נעצר והועבר לתחנת המשטרה להמשך חקירה לבירור נסיבות האירוע הקשה – האם מדובר באיבוד שליטה או שמא במעשה חמור מכך. מאוחר יותר נמסר כי "בהמשך להודעת המשטרה בדבר הפרת הסדר האלימה בירושלים והמקרה שבו היה מעורב נהג אוטובוס, מובהר כי על פי בדיקה ראשונית, מדובר בצומת שהיה פתוח לתנועת כלי רכב ולא באזור שבו בוצעה חסימה יזומה על ידי המשטרה. במקום זה, נחסם האוטובוס על ידי מפרי סדר שהתפרעו, תוך חסימת הציר וסיכון ממשי של משתמשי הדרך". אבל אשמים אנחנו! // חיים אלטמן חיים אלטמן | 11:12 לפני שעה קלה הותר לפרסום כי הבחור החשוב יוסף אייזנטל ז"ל בן ה-14 תושב שכונת רמות בירושלים, הוא הנער שנהרג מדריסת האוטובוס במהלך המחאה בעיר. יוסף ז"ל בן ה-14 הוא בנו של יבלחט"א הרב הגאון רבי שמואל אייזנטל ר"מ בישיבת ''אהל תורה' – פוניבז' בשכונת רמות בירושלים, ונכד יבלחט"א הגאון רבי אוריאל אייזנטל רבה של שכונת רמות ג' בירושלים. אמו מרת שתחי' לבית פרידמן.

פגוש האוטובוס הדורס ( צילום: כיכר השבת )

רגע הדריסה | קשה לצפיה ( צילום: לפי סעיף 27א )

מדוברות מד"א נמסר עדכון כי מדובר ככה"נ באוטובוס שפגע בשלושה הולכי רגל ברחוב שמגר ופצע אותם קל, המשיך בנסיעה ופגע בהולך רגל נוסף ברחוב אוהל יהושע ופצע אותו אנושות.

על פי ההודעה, באירוע ברחוב שמגר חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח שערי צדק, 3 פצועים במצב קל: כבני 14, ו-17. ברחוב אוהל יהושע ישנו פצוע אנוש לכוד מתחת לאוטובוס, צעיר כבן 18.

תיעוד האסון במהלך ההפגנה ( צילום: דוברות המשטרה )

אריה יפה רופא מתנדב באיחוד הצלה מסר: "מדובר בהולך רגל (צעיר כבן 20) שהיה לכוד ללא הכרה תחת האוטובוס. צוותי כיבוי חילצו אותו כשהוא ללא רוח חיים. כמו כן הענקנו סיוע בזירה לשלושה הולכי רגל שנפצעו קל".

לפי דיווחים מהזירה הקשה, שלושת הנערים שנפצעו מדריסת האוטובוס במצב קל, הם פונו לבית החולים הדסה עין כרם

מעצר הנהג החשוד בדריסה ( צילום: לפי סעיף 27 )

מדוברות כבאות והצלה לישראל מחוז ירושלים נמסר כי לוחמי אש פועלים בזירת אירוע קשה בשכונת רוממה בירושלים- לכוד חולץ ללא רוח חיים

במוקד 102 של כבאות והצלה התקבל לפני זמן קצר דיווח על אירוע בשכונת רוממה, סמוך לרחוב אוהל יהושע, במהלכו נלכד אדם מתחת לאוטובוס.

לוחמי האש מתחנות מרחב האומה הוזנקו למקום ופועלים כעת לחילוץ הלכוד בתנאים מורכבים.

האוטובוס פונה למנחת יצחק כשהנער יוסף אייזנטל נגרר מתחתיו. מיד בסיבוב נראה הנער שנתלה בקדמת האוטובוס נופל על מעבר החצייה ( צילום: חמ"ל דרום )

מדוברות העצרת נמסר: "הערב התקיימה עצרת מחאה מוסדרת באופן רשמי כנגד חוק הגיוס, במסגרתה התבצעו מספר חסימות ע"י כוחות משטרה במרחק של מס׳ רחובות מהאירוע.

העצרת התקיימה לפי תכנית מסודרת ונאמו שם גדולי ישראל מכל החוגים והעדות, שזעקו נגד חוק הגיוס הנורא שמקדמים ללא בושה חברי כנסת חרדים.

לא נרשמו בעצרת עימותים או מהומות - כיאה לאירוע בהשתתפות מרנן ורבנן. למרבה הצער, התרחש הערב אסון נורא באחת מזירות החסימה של המשטרה - מרחק ק"מ ויותר מהעצרת. ליבנו שותת דם על האסון הנורא ותפילתנו שלא נדע עוד שוד ושבר בגבולנו. מיד לאחר האירוע המצער, התפזרה העצרת באופן שקט ומוסדר".

זירת הדריסה הקשה ( צילום: כיכר השבת )

מדוברות המשטרה נמסר בהמשך ללאסון הקשה כי "כוחות משטרת ישראל פועלים לפיזור הפרת סדר אלימה בירושלים, לאחר שקומץ מפרי סדר השליכו חפצים וביצים לעבר השוטרים, הבעירו פחים, חסמו כלי רכב ותקפו עיתונאים"

"החל משעות הערב מתקיימת עצרת מחאה ברחובות בר אילן וצפניה בירושלים וברחובות הסמוכים. כוחות משטרה, לוחמי מג״ב וכוחות נוספים נערכו במקום במטרה לאפשר את חופש המחאה, לצד שמירה על ביטחון ובטיחות הציבור, המשתתפים ומשתמשי הדרך"

"במקביל לעצרת שהתקיימה, בשעה האחרונה החלו קומץ מפרי סדר להפר את הסדר הציבורי באופן אלים, בין היתר באמצעות חסימת צירי תנועה, גרימת נזק לאוטובוסים, הבערת פחים, השלכת חפצים וביצים לעבר שוטרים ולוחמי מג"ב, קריאות גנאי וכן תקיפת עיתונאים שפעלו במקום"

"בתוך כך, אוטובוס שחלף במקום, ככל הנראה במהלך הפרת הסדר, פגע במספר משתתפים וכתוצאה מכך, ישנם מספר נפגעים במקום, והמקרה נמצא בבדיקה"

"נהג האוטובוס נעצר והועבר לתחנת המשטרה להמשך חקירה. בנוסף, צוות עיתונאים שנכח במקום נפגע מאבן ופונה לקבלת טיפול"

"בשל הפרת הסדר האלימה, קצין משטרה כרז והורה למתפרעים להתפזר. משהקריאות לא נענו וההפרות נמשכו, החלה המשטרה בפעולות להדיפת המתפרעים ולהשבת הסדר הציבורי, תוך שימוש בכוח ובאמצעים"

בסיעות החרדיות הגיבו בזעזוע לדריסה הקטלנית: מסיעת ש"ס נמסר: "אנו מזועזעים עד עמקי הנפש מאירוע הדריסה החמור בירושלים, שבו נדרס למוות בחור חרדי במהלך הפגנה. המראות הקשים של נהג האוטובוס הנוסע בפראות בתוך המון אנשים, תוך שהוא גורר בחור עשרות מטרים הם מחרידים ומטלטלים ואסור שיעברו בשתיקה. אנו דורשים מהמשטרה חקירה מיידית, יסודית ובלתי מתפשרת, ומיצוי מלא של הדין עם האחראי. דם חרדים אינו הפקר".

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני מסר: "אירוע הדריסה וההרג של הנער בהפגנה בירושלים מזעזעת עד עמקי הנפש. אנו דורשים שהדורס יעמוד לדין וייענש בכל חומרת הדין. אי אפשר לעבור לסדר היום על מעשה הריגה מחריד שכזה".

יו"ר יהדות התורה חה"כ הרב יצחק גולדקנופף מסר: "קיבלתי בזעזוע את הדיווחים על האירוע הקשה והמחריד בירושלים, בו נדרסו מפגינים ובהם נער שקיפח את חייו. לבי עם משפחתו של הנער בשעה קשה זו, ואני שולח איחולי החלמה מהירה ורפואה שלמה לפצועים הנוספים באירוע.

אני קורא למשטרת ישראל ולגורמי אכיפת החוק למצות את הדין בחומרה המקסימלית עם הנהג, ולבחון את כל כיווני החקירה כדי להבטיח שצדק ייעשה. אי אפשר לעבור לסדר היום על אובדן שליטה ופגיעה בחיי אדם".

ח״כ מאיר פרוש מסר: ״מזועזע עמוקות מהאירוע הקשה הערב בירושלים. המצב בו נער שהגיע להשתתף במחאה נגד גזירת הגיוס נהרג ואולי אף נרצח הוא חמור ביותר. על הרשויות לחקור את האירוע ולהעמיד לדין את הנהג הפוגע בהתאם. אי אפשר להתעלם מכך שיותר מפעם אחת בהפגנות של הציבור החרדי יש אווירה ציבורית כי ניתן לפגוע במפגינים. המצב בו ההסתה משתוללת נגד הציבור החרדי גורמת ליהודים לחשוש לשלומם בארץ ישראל - אני קורא לכל מנהיגי הציבור לקרוא להפסקת הפגיעה וההסתה בציבור החרדי״.