היום בתוכנית: כל הנתונים מאחורי ההצלחות והאתגרים של החינוך החרדי | דו"ח היציבות הפיננסית מזהיר ומתריע על סיכון גבוה ברכישת דירות | אמירה נחרצת של מנכ"ל עמותת נצח יהודה והאנקדוטה שקראה לו עם הספר 'נמות ולא נתגייס' | כמה התגייסו ולהיכן | וגם: מחקר הזוי על כך שכלבים מוצאים יותר משמעות בחיים שלהם (דבר ראשון)
במאמר מערכת חריף במיוחד מוחה ה'ניו יוק פוסט' על הגישה של העיתונות העולמית ביחס לחמאס בכלל ו"בית החולים" שיפא לאחר שישראל הוכיחה כי הוא למעשה מתקן טרור של חמאס | הצביעות העולמית והאמת היחידה שהעולם מנסה לא לראות (בעולם)
גיטל דודלסון, האישה החרדית שסיפור הגירושין שלה זכה לכותרות בניו יורק פוסט, קיבלה סוף סוף את הגט המיוחל מנכד הגר"מ פיינשטיין. ידיד המשפחה: "חבל מאוד שנשים עגונות בחברה החרדית נאלצות לעבור שבעה מדורי גיהנום עד שהן משתחררות" (עולם)
אריק אדמס, נשיא רובע ברוקלין שבניו יורק, בתייחס לסיקור המכעיס ב"ניו יורק פוסט" על הירצחו של היזם החרדי מנחם שטארק ז"ל, וקרא לעיתון להתנצל על כך. התובעת המחוזית לייטשה ג׳יימס, איימה כי באם העיתון לא יביע התנצלות בפני הקהילה החרדית היא תשקול להפסיק את הפרסום על גביו • תיעוד (חרדים)
הניו יורק פוסט בחר לפרסם בעמוד השער שלו כותרת: "מי לא רצה שהוא ימות" בנוגע לאיש העסקים מנחם שטארק שנחטף ונרצח, ועורר זעם רב בקהילה היהודית. כעת גם פוליטיקאים מצטרפים לגינויים: "זה חוסר הגינות של ממש" אמר דב היקינד חבר בית הנבחרים. סטיבן לוי תקף: "זו כותרת וולגרית ומזעזעת" (חרדים)
הבחירות לראשות עיריית ניו יורק: ה"ניו יורק פוסט" תוקף את המועמד הדמוקרטי לראשות העיר - ביל דה בלסיו, וזאת בעקבות הודעת תנחומים שפרסם על פטירתו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל. למרות המתקפה נגדו, דה בלסיו שוב ספד לרב, והביע התפעלות ממסע הלוויה ההמוני שנערך • צפו בוידאו (חרדים, בעולם)