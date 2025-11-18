כיכר השבת
אחרי תגובות קשות

רום ברסלבסקי: "כתבתי בסערת רגשות והתקף חרדה, זה הפוסט האחרון"

שורד השבי שפרסם פוסט נוקב בתחילת השבוע, ספג תגובות נאצה קשות ברשת בעקבות דבריו. היום הוא התנצל על נימת דבריו והוסיף: "זה הפוסט האחרון שלי פה" (ברשת)

רום ברסלבסקי ביום חזרתו (צילום: ערן ירדני / לע"מ)

רום ברסלבסקי, ששרד את השבי בגבורה בעזה במשך כשנתיים, פרסם היום (שלישי) בשעות אחר הצהרים פוסט נוסף בחשבון שלו ב - ובו התנצל על חלק מהדברים שכתב מוקדם יותר השבוע וחשף כי קיבל תגובות קשות רבות. הוא הוסיף כי זהו הפוסט האחרון שלו.

"שלום לכולם", הוא פתח. "אחרי הפוסט שכתבתי הרגשתי רצון לחדד קצת . זה הפוסט האחרון שלי פה. הפוסט הקודם שלי נכתב בעיצומה של סערת רגשות והתקף חרדה קטן שגרם לי לפרוק על המקלדת לחבריי בפייסבוק וגרם לאנשים רבים לצאת כנגדי.

"בפוסט טענתי כי אני מקבל רק זלזול מהמדינה ומהגופים ושלא עוזרים מספיק וזילזלתי במשכורת שאני מקבל מהם. ברצוני להתנצל בפני אותם גופים, הממשלה והמדינה וכל הגופים עוזרים ביכולתם לעזור לנו, מה לעשות שלא מספיק... אגיד שוב שאני אכן מאוכזב ועצוב מהיחס ומחוסר המעטפת המספיקה לנו כשבים מהשבי, אך עדיין מודה ואסיר תודה על כל הכרה שאני מוכר מהם. תודה למשרד הביטחון, לממשלה למדינה. חבל שאתם לא יכולים לעשות יותר בשבילנו".

הוא הוסיף: "בכתבה שעשיתי לא פורסמה התודה שלי. אז לכן אחזור עליה בכתב ואני רוצה להודות ללוחמי צה״ל, להלומי הקרב, לנכי צה״ל, לכל אדם פרטי או ציבורי שנלחם עבורנו. אני רוצה להודות לכל עם ישראל שעשה הכל בשביל שנצא, והנה הרגע הגיע ואנחנו כאן וחזרנו מהגיהנום. תודה לכולם".

לדבריו, "אני מצטער בפני כל המשפחות השכולות ובפני כל נפגעי פעולות האיבה, לא בחרנו להיות יהודים זכינו בזה, ״על חרבך תחיה״. מאבק קיומנו יהיה לעד".

עוד כתב: "אני מודה לכם עם ישראל, מאחל לנו להפסיק בסיכסוכים פנימיים ושנתרכז באהבה ובאחדות. וכל מי שמגיב לי לגבי כסף ושטויות כאלה, ומחשב לי כמה אני מקבל ומה מקבל ונכנס לי לכיס ולפיצויים שאני וחטופים אחרים מקבלים, אעשה לכם חישוב מהיר- על כל חצי דקה כאסיר יהודי של חמאס המוסלמי בתוך רצועת עזה בזמן מלחמה קשה מאוד שווה 10 מיליון דולר. וכל הכסף שבעולם לא שווה את זה".

הוא חתם: "אני מאחל לאלוהים שייקח את כל מה שקיבלתי ואקבל רק שיחזיר אותי לחיים הרגילים שלי - חיים רגילים, מאושרים, בלי סיוטים והתקפי חרדה. אז אני מבקש ממך, לפני שתגיב רע על חטופים או נכי צה״ל, אני באמת מקווה שתהיו בנעליים שלנו אפילו ליום אחד ונראה אותכם גיבורים אחרי זה, אם בכלל תצליח לדבר...

"אני מצדיע לכם חיילי צה"ל, אני מצדיע לכם החברים שלי בשיקום של שיבא, אני מצדיע לכם כוחות הביטחון, אני מצדיע לכולכם. אנחנו נמות בשביל הדגל! ולכל האויבים שלנו - עם ישראל חי-וימשיך לחיות ושום דבר לא ישבור אותנו".

בתחילת השבוע פרסם ברסלבסקי פוסט מטלטל. הוא כתב: "אני באמת רוצה להגיד לכם תודה, על כל חיבוק, כל מילה טובה, על כל סלפי שמבקשים ממני, אני רוצה להודות לכם ולהצדיע לכולכם, לעם, לאזרחים, לחיילים לקצינים, לכולם!".

"ובחרתי לכתוב ולהודות לכם כי אני באמת סובל, אולי זה לא נראה לעין אבל אני סובל סבל שהוא לא יכל להיות מתואר, הרבה מעבר לפוסט טראומה. יש לי בסביבות 10 התקפי חרדה ביום. התקפי חרדה שהם דפיקות לב מואצות מאוד, הזעה, גימגום, רעידות ואף צעקות ואלימות. קשה לי".

רום משתף: "ביום שעליתי על הצלב האדום זה הרגע שהסכמתי לעצמי להישבר, להתפרק, לבכות, עכשיו הדמעות גם עולות לי. שוב. ברגע שעליתי לאוטו שלהם אמרתי לעצמי אני לא צריך להחזיק יותר, מותר לי להישבר, זה נגמר. הסיוט שלי נגמר זה הרגע לאסוף את החלקים".

בשלב זה ביקר שורד השבי אתה יחס לו הוא זוכה מהמדינה: "משרד הביטחון, הממשלה, מטה החטופים מנהלת החטופים, המשטרה, כל הגופים הממשלתיים מפקירים אותי באופן גורף, מסננים אותי וכותבים לי שהשעה מאוחרת.

"בשדה תעופה רמון החליטו לנכון לעכב אותי דקות ארוכות שאני נכה צה״ל עם פטור מתור ואת אבא שלי בגלל מזוודה חריגה.. וגרמו לי לבכות ולהתקף חרדה חמור מאוד, ולפחות שלושה פעמים שאלו שאלות אבטחה ועיכבו אותי וגרמו לי להתקף חרדה חמור משעה 5 בצהריים לעד עכשיו".

"אני אולי מופקר מכל זווית שהיא", הוסיף בכאב: "מכל גורם שהוא מקבל רק זלזול מצד המדינה מהרגע שחזרתי. 60 אלף שקל, זה המענק שמקבל שורד שבי חמאס אחרי שנתיים. 60 אלף שקל. פשוט בושה. מענק שחרור. בנימין נתניהו או בן גביר עדיין לא יצרו קשר. כלום".

בהמשך דבריו הודה על התמיכה מהעם: "אך הכח, האהבה, האחדות של העם זה מה שמחזיק אותי חזק להילחם במפלצות האלה! ועל זה אני מודה, ושכל הקנאים יישרפו". רום סיים את הפוסט וכתב: "אתם הכח שלי, אתם מה שנותן לי אנרגיה ודלק להמשיך במסע החזרה לחיים. מבטיח שלא אתן לכלום לשבור אותי, כלום! אני אוהב אותכם עם ישראל".

26
מצ"ב לא פשוט אבל שתיקה יפה לה תאמץ
רחל
25
תודה רבה למדינה על כל שקל שנותת.שלא נזדקק
מיכל
24
הוא צודק במיליון % על מה שעבר מגיע לו הכל אבל זו לא הצורה אם יש לו קצת אמונה מקווה שיהיה לו .... שהכל נגזר מלמעלה ולא להאשים את ראש הממשלה במה שקרה והמדינה יכולה לפנק אותם יותר וחבל שלא מפנקים אותם מסכנים כואב לי עליהם מה שהם עברו
משה
משה מותר לו להתלונן על הממשלה!!! אחראית בלעדית למה שקרה לו!!!
טננבאום
23
אני ממש מקווה שתקרא את התגובה שלי מתחילת המלחמה אני יודעת שלכל אחד היה את החטופים שיותר נכנסו לו ללב אז אתה ישר נכנסת לי ללב התפללתי בשבילך המון והשתדלתי להיות טובה יותר לזכותך כל חתיכת אות חיים ממך היה עושה לי סערת רגשות לא נורמלית וכשחזרת לא נשמתי ועכשיו שאתה פה איתנו אני רק מגלה כמה אתה יהודי וכ
לרום היקר!
22
שה' ישלח לו רפואת הנפש ורפואת הגוף, ושיזכה להשתקם ולחזור ולחיים רגילים ונורמליים!
איש יהודי
21
קוראת את הפוסט שלך עם דמעות בעיניים ומתחננת שתדע שאני, עם כל עם ישראל פשוט אוהבים אותך. אנחנו גוף אחד. נכון שאין לי ב"ה התקפים וכו', אבל השמחת חיים הלכה ולא תחזור עד תחיית המתים. תזכור שאוהבים אותך.
יהודיה
20
רום היקר, מגיע לך כל מה שיעזור לך לעבור שיקום מלא ובטח לא אתה זה שצריך לבקש סליחה. אף אחד לא היה מחליף אותך במה שעברת תמורת כסף. מקווה שתגיע לשלוות הנפש והגוף.
שרון
19
תודה רבה לנתניהו.. שליחו של ה' .. שעמד מול נלחצים מול כל העולם.. ולא נכנע לחמאס !!! שמאל זה מחלה .. הורסים את המדינה
יענקל'ה
18
אין צורך ואין סיבה לשפוט ולתקוף את מה שהחטופים כותבים, בדיוק כמו שלא היה סיבה לשפוט ולתקוף את מה שהמשפחות שלהם אמרו
משה
כל אחד שיגיד לחבריו ולעצמו מה שרוצה, אם מישהו פונה אלי, ורום ומשפחות החטופים בהחלט פנו אלי כאזרח, אני מחוייב להקשיב ולבחון את דבריו בטעם ודעת, זה הכבוגד לדבריהם, ואם הם אומרים שטויות, אני מחוייב לדחות את דבריהם..
אשרי
17
על חרבך תחיה לא נאמר על היהודים שתהיה לו רפואה וה’ ישלח מרגוע לנפשו המיוסרת אמן!
יהודי חרדי
16
אתה מתוק ואתה טוב גמור. מגיע לך הכל...רק תפנה לצינור הנכון.. הקב"ה אוהב אותך...היו מספיק הזדמנויות לקחת אותך אליו,והוא בחר להשאיר אותך כאן..כי כנראה שיש לך עוד קצת לעבור ועוד הרבה להשפיע... תתכנס פנימה,לאנשים שאוהבים אותך,למשפחה,לחברים. עזוב אותך רעשי רקע...שחרר את הטלפון והפוסטים..לאף אחד זה לא באמ
רום בן תמי
15
הכל בסדר אל תתנצל לרגע רק תדבר לאנשים הנכונים ולא בפירסום .אף אחד לא יכול להבין רגע של סיוט והזיות ופחדים וחרדות אל תתיחס לאף אחד אבל אל תדבר גם לאף אחד דבר לאמא לאבא לאחים אחיות דודים רק במשפחה אפילו לחברים לא יכולים להקליט עזוב .
יהודי
14
אל תיתן לשמאלנים לשגע אותך. עברת מספיק.. ואל תסמן את עצמך עם אמירות על נתניהו ובן גביר.. מה הקשר חוץ מפוליטי שמאלני מסית תהיה חכם סבלת הרבה בהצלחה
שלום עלינו
13
מה זה השעה מאוחרת לא הבנתי ?? למה לא מתייחסים אליו במטה החטופים במנהלת החטופים במשטרה למה נתניהו ובן גביר לא מתייחסים אליו ??? ממש בכינו שראינו את הסרטונים שלו שהוא גווע ברעב כולו עצמות בשבי בכלל אי אפשר להבין מה עבר עליו ועל החטופים זה שנתיים של פחד סבל איום תמידי סביבה של עזה של רוצחים שמדברים רק
שי
12
למה תוקפים אותו?? למה אנשים לא יכולים להבין שהוא נמצא בגיהנום? ובאמת מגיע לו הכל...המדינה צריכה לרפד אותם לפחות בכסף, שלפחות כסף לא יחסר להם אחרי כל מה שהם עברו. יש להם מספיק עם מה להתמודד - ולמשפחות שלהם. יש למדינה מליארדים להוציא על תרבות ועל שטויות אז שיתנו להם קודם.
אן
11
שאף אחד לא יעיז לדון אותו רום בן תמר רפואה שלימה והמון כוחות ושמחה
שפרה
10
אני מצדיעה לרום, סורי, לא חושבת שהוא צריך להתנצל. שמעתי את הראיון שלו והסיפור שלו בשבי. ממש ניצלו אוזני!!1 אז בבקשה, כל מי שיש לו מה להגיב על רום שילך לחמש דקות לעבור את מה שהוא עבר. מגיע לך הכל!!!! ובעזת ה' גם תקבל בכפל כפליים ממה שעברת.
אמא אחת
9
אפשר להבין אותו... מה שהוא עבר אין לתאר!!
אין עוד מלבדו!
8
חשוב לשתף, לפרוק וגם לכעוס אך דברים מסוימים רצוי עם בני המשפחה, חברים קרובים וכד' אך למה להאשים את ביבי, בן גביר? למה לא להאשים את חמאס? למה שהממשלה לא תיקח את כל הכסף של הרשות הפלסטינית, ותשקם את כל המדינה?! לצידך רום תהיה עם ראש מורם כשמך כן אתה.
shira
7
מי המטומטם שיצא עליו בכלל??? כל תגובה שלו מקובלת!!!! גיהנום הוא עבר!! בע"ה המון בריאות..
עדי
6
איך אפשר לצאת נגדו בכלל בן אדם מדהים קדוש כזה עוד לא ראיתי אם אחד מאיתנו היה עובר מה שהוא עבר לא הינו שורדים רק בגלל כוחות הנפש שלו והקדושה שלו הוא הצליח לשרוד גם ה' ידע שלא נוכל לשרוד בלי הנשמה היקרה הזו בעולם חזק ויאמץ ליבך רום היקר!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
שיר
5
רום אתה פשוט גיבור חושף את מה שבאמת מרגיש זה מטורף, הוא נכנס לעזה כאדם פרטי ועכשיו הוא כל עך מוכר אבל הציבור צריך להבין שהוא לא בחר בזה, לא הלך לתכנית ריאליטי, הוא נטו סובל מזה. ואם היום הוא מביע זעקה לעזרה, זה השניה שכולנו צריכים לעזור. ולא, לא לחכות למדינה, לכלום! הוא חייב ליווי צמוד של דמות מעצי
רום, אלוף!
4
איזו בושה של אנשים!!! מי אתם עברייני מקלדת שתתקפו שורד שבי? ולך רום אל תפסיק לכתוב!!!!
טננבאום
3
פוסט טראומה וחרדות מולידים כעס ותרעומת ומחשבות שלא מקבלים כלום ושום דבר ואין יד מושטת וחוסר אונים ובדידות. ייתכן שלא מקבל מספיק אבל מקבל בכל זאת. מצבו כרגע לא מאפשר לו התבוננות מאוזנת.
שירה
2
אוהבים אותך, תומכים בך ושמחים שאתה כאן. תחלים ותאזור כוחות ואהבות. שבת שלום
אושרית
1
מודה ועוזב ירוחם!!! נוור מיינד!
אנדר וויגין

