רום ברסלבסקי, ששרד את השבי בגבורה בעזה במשך כשנתיים, פרסם היום (שלישי) בשעות אחר הצהרים פוסט נוסף בחשבון שלו בפייסבוק - ובו התנצל על חלק מהדברים שכתב מוקדם יותר השבוע וחשף כי קיבל תגובות קשות רבות. הוא הוסיף כי זהו הפוסט האחרון שלו.

"שלום לכולם", הוא פתח. "אחרי הפוסט שכתבתי הרגשתי רצון לחדד קצת . זה הפוסט האחרון שלי פה. הפוסט הקודם שלי נכתב בעיצומה של סערת רגשות והתקף חרדה קטן שגרם לי לפרוק על המקלדת לחבריי בפייסבוק וגרם לאנשים רבים לצאת כנגדי.

"בפוסט טענתי כי אני מקבל רק זלזול מהמדינה ומהגופים ושלא עוזרים מספיק וזילזלתי במשכורת שאני מקבל מהם. ברצוני להתנצל בפני אותם גופים, הממשלה והמדינה וכל הגופים עוזרים ביכולתם לעזור לנו, מה לעשות שלא מספיק... אגיד שוב שאני אכן מאוכזב ועצוב מהיחס ומחוסר המעטפת המספיקה לנו כשבים מהשבי, אך עדיין מודה ואסיר תודה על כל הכרה שאני מוכר מהם. תודה למשרד הביטחון, לממשלה למדינה. חבל שאתם לא יכולים לעשות יותר בשבילנו".

הוא הוסיף: "בכתבה שעשיתי לא פורסמה התודה שלי. אז לכן אחזור עליה בכתב ואני רוצה להודות ללוחמי צה״ל, להלומי הקרב, לנכי צה״ל, לכל אדם פרטי או ציבורי שנלחם עבורנו. אני רוצה להודות לכל עם ישראל שעשה הכל בשביל שנצא, והנה הרגע הגיע ואנחנו כאן וחזרנו מהגיהנום. תודה לכולם".

לדבריו, "אני מצטער בפני כל המשפחות השכולות ובפני כל נפגעי פעולות האיבה, לא בחרנו להיות יהודים זכינו בזה, ״על חרבך תחיה״. מאבק קיומנו יהיה לעד".

עוד כתב: "אני מודה לכם עם ישראל, מאחל לנו להפסיק בסיכסוכים פנימיים ושנתרכז באהבה ובאחדות. וכל מי שמגיב לי לגבי כסף ושטויות כאלה, ומחשב לי כמה אני מקבל ומה מקבל ונכנס לי לכיס ולפיצויים שאני וחטופים אחרים מקבלים, אעשה לכם חישוב מהיר- על כל חצי דקה כאסיר יהודי של חמאס המוסלמי בתוך רצועת עזה בזמן מלחמה קשה מאוד שווה 10 מיליון דולר. וכל הכסף שבעולם לא שווה את זה".

הוא חתם: "אני מאחל לאלוהים שייקח את כל מה שקיבלתי ואקבל רק שיחזיר אותי לחיים הרגילים שלי - חיים רגילים, מאושרים, בלי סיוטים והתקפי חרדה. אז אני מבקש ממך, לפני שתגיב רע על חטופים או נכי צה״ל, אני באמת מקווה שתהיו בנעליים שלנו אפילו ליום אחד ונראה אותכם גיבורים אחרי זה, אם בכלל תצליח לדבר...

"אני מצדיע לכם חיילי צה"ל, אני מצדיע לכם החברים שלי בשיקום של שיבא, אני מצדיע לכם כוחות הביטחון, אני מצדיע לכולכם. אנחנו נמות בשביל הדגל! ולכל האויבים שלנו - עם ישראל חי-וימשיך לחיות ושום דבר לא ישבור אותנו".

בתחילת השבוע פרסם ברסלבסקי פוסט מטלטל. הוא כתב: "אני באמת רוצה להגיד לכם תודה, על כל חיבוק, כל מילה טובה, על כל סלפי שמבקשים ממני, אני רוצה להודות לכם ולהצדיע לכולכם, לעם, לאזרחים, לחיילים לקצינים, לכולם!".

"ובחרתי לכתוב ולהודות לכם כי אני באמת סובל, אולי זה לא נראה לעין אבל אני סובל סבל שהוא לא יכל להיות מתואר, הרבה מעבר לפוסט טראומה. יש לי בסביבות 10 התקפי חרדה ביום. התקפי חרדה שהם דפיקות לב מואצות מאוד, הזעה, גימגום, רעידות ואף צעקות ואלימות. קשה לי".

רום משתף: "ביום שעליתי על הצלב האדום זה הרגע שהסכמתי לעצמי להישבר, להתפרק, לבכות, עכשיו הדמעות גם עולות לי. שוב. ברגע שעליתי לאוטו שלהם אמרתי לעצמי אני לא צריך להחזיק יותר, מותר לי להישבר, זה נגמר. הסיוט שלי נגמר זה הרגע לאסוף את החלקים".

בשלב זה ביקר שורד השבי אתה יחס לו הוא זוכה מהמדינה: "משרד הביטחון, הממשלה, מטה החטופים מנהלת החטופים, המשטרה, כל הגופים הממשלתיים מפקירים אותי באופן גורף, מסננים אותי וכותבים לי שהשעה מאוחרת.

"בשדה תעופה רמון החליטו לנכון לעכב אותי דקות ארוכות שאני נכה צה״ל עם פטור מתור ואת אבא שלי בגלל מזוודה חריגה.. וגרמו לי לבכות ולהתקף חרדה חמור מאוד, ולפחות שלושה פעמים שאלו שאלות אבטחה ועיכבו אותי וגרמו לי להתקף חרדה חמור משעה 5 בצהריים לעד עכשיו".

"אני אולי מופקר מכל זווית שהיא", הוסיף בכאב: "מכל גורם שהוא מקבל רק זלזול מצד המדינה מהרגע שחזרתי. 60 אלף שקל, זה המענק שמקבל שורד שבי חמאס אחרי שנתיים. 60 אלף שקל. פשוט בושה. מענק שחרור. בנימין נתניהו או בן גביר עדיין לא יצרו קשר. כלום".

בהמשך דבריו הודה על התמיכה מהעם: "אך הכח, האהבה, האחדות של העם זה מה שמחזיק אותי חזק להילחם במפלצות האלה! ועל זה אני מודה, ושכל הקנאים יישרפו". רום סיים את הפוסט וכתב: "אתם הכח שלי, אתם מה שנותן לי אנרגיה ודלק להמשיך במסע החזרה לחיים. מבטיח שלא אתן לכלום לשבור אותי, כלום! אני אוהב אותכם עם ישראל".