תאונת דרכים קטלנית אירעה הלילה (שישי) בכביש 675, סמוך ליישוב ניר יפה, בעקבות התנגשות חזיתית בין משאית לרכב פרטי. גבר כבן 30 נהרג במקום, וארבעה בני אדם נוספים נפצעו בדרגות שונות.

מדוברות מד״א נמסר כי בשעה 03:23 התקבל דיווח במוקד 101 של מד״א במרחב גלבוע על תאונת דרכים בין משאית לרכב פרטי בכביש 675, סמוך לניר יפה. חובשים ופרמדיקים של מד״א דיווחו תחילה על גבר כבן 30 במצב אנוש, והעניקו טיפול רפואי לפצועים נוספים. בהמשך, לאחר פעולות חילוץ ממושכות, נאלצו הצוותים לקבוע את מותו של הנהג. פרמדיק מד״א יובל זורע, יחד עם חובשי מד״א יוסף גבארין והילאל עזאיזה, סיפרו: "נהג הרכב הפרטי נלכד ברכבו תחת המשאית כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. תוך כדי פעולות החילוץ המורכבות שביצעו לוחמי האש, ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו". "ברכב היו 3 נשים שנפצעו גם הן, 2 מהן באורח בינוני ואחת קל. הענקנו להן טיפול רפואי ופינינו אותן לבית החולים כשמצבן יציב. נהג המשאית טופל ופונה במצב קל על ידי צוותי מד״א נוספים שהגיעו לזירה". על פי מד״א, הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים העמק.

מדוברות כבאות והצלה לישראל, מחוז צפון, נמסר כי סמוך לשעה 04:00 הוזנקו לוחמי האש מתחנת עפולה לתאונת דרכים קטלנית בין משאית לרכב פרטי בציר התענכים.

בהגעתם לזירה הקשה החלו לוחמי האש בפעולות חילוץ מורכבות ביותר, ורק בעזרת כלי הנדסי גדול שהובא למקום ממפעל סמוך, הצליחו לבסוף לחלץ את גופת הנהג.

מפקד כוחות הכיבוי, רשף איציק הררי, מסר: "שוב זירה קשה מאוד של תאונה חזיתית בין רכב פרטי למשאית בה מצא את מותו אדם צעיר מאוד. הזירה הייתה מורכבת וקשה, ובסיוע של כלי הנדסי גדול הצלחנו לחלץ את ההרוג לאחר זמן ממושך".

מהמשטרה נמסר כי כתוצאה מהתאונה, ברכב הפרטי נקבע מותו של צעיר בשנות ה-20 לחייו ו-3 פצועות נוספות פונו לקבלת טיפול רפואי בדרגות פציעה שונות, ומהמשאית פונה פצוע אחד נוסף במצב קל. שוטרים ובוחני תאונות דרכים של משטרת ישראל נמצאים כעת בזירה, חוקרים את נסיבות התאונה ומכוונים את התנועה במקום.