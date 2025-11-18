אהרן כהן הי"ד, שנרצח בפיגוע

בתשבע סדן, בתם של הרב אלי ודינה הורוביץ שנרצחו בפיגוע טרור מחריד בביתם בליל שבת פרשת פקודי תשס"ג, פרסמה הערב (שלישי) באיזה בניין גר אהרן כהן הי"ד - שנטבח בידי מחבלים שפלים בפיגוע הטרור היום בצומת הגוש.

זירת הפיגוע ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

אהרון כהן הי"ד, שנרצח היום בפיגוע, היה בן 71, אבא וסבא לשישה ילדים ונכדים. ראש המועצה האזורית גוש עציון, ירון רוזנטל, מסר היום בעקבות הפיגוע: "שוב הטרור מרים את ראשו, וזאת פחות מיממה לאחר שבאו"ם עברה החלטה שנועדה להכשיר בסופו של דבר הקמת מדינה פלשתינית שתטיב עם אלו המבקשים להשמידנו. הגיע הזמן לפעול נגד הטרור באזור יהודה ושומרון, כפי שנעשה בעזה.

"צריך להבין שכמו שתושבי העוטף מגינים על הדרום מעצם התיישבותם במקום, ותושבי השומרון מגינים על המרכז, כך תושבי גוש עציון מגינים על ירושלים וסביבתה. למרות האירוע הקשה, אף מחבל לא ישבור את רוחנו, ואנחנו נמשיך לפעול כדי לחזק את ההתיישבות בגוש עציון וגם את תחושת הבטחון של התושבים".

המחבלים שביצעו את הפיגוע הם פלסטינים מאזור חברון. האחד הוא וואליד צברנה מבית אומר הסמוכה לחברון, והשני הוא עמראן אל אטרש מחברון - שניהם חוסלו בזירה.

הפיגוע החל סמוך לשעה 14:00 בצהרים. שני המחבלים הגיעו ישובים ברכבם לכיוון צומת גוש עציון. הם התקרבו לעבר טרמפיאדה במקום - וניסו לדרוס את הנוכחים. מיד לאחר מכן יצאו שני המחבלים מהרכב, בידי שניהם סכנים, וניבו לדקור את האנשים. זה הרגע שבו כהן נרצח בדם קר ושניים נוספים נפצעים.

המחבלים חובלו כעבור דקות בידי חיילים ואזרחים חמושים שנכחו במקום. נבדק חשד ולפיו אחת הפצועות באירוע נפגעה מירי נטרול המחבלים. מצבה מוגדר קשה והיא פונתה לבית החולים.

לאחר הפיגוע עלה חשד ולפיו רכבם של המחבלים ממולכד. זאת לאור מה שנראה כמטענים במקום. אלא שבדיקה שבוצעה העלתה כי מדובר במטענים ללא חומר נפץ והחשש הוסר.