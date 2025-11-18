כיכר השבת
"יכל להיחתם לפני שנתיים"

עינב צנגאוקר בפוסט חריף על נתניהו: "תודה שאתה מאפשר את המתקפות כנגדי"

עינב צנגאוקר, אמו של מתן שהושב מעזה, פנתה הערב לראש הממשלה בנימין נתניהו וכתבה: "תודה שמינית סוף-סוף הרכב לבחירת ועדת הטיוח, תודה שחתמת על הסכם שיכול היה להיחתם לפני שנתיים באותו מחיר, תודה על כך שאתה מאפשר את המתקפות כנגדי וכנגד משפחות חטופים אחרות" (בארץ)

עינב צנגאוקר בכיכר החטופים (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

בפוסט חריף נגד שפרסמה הערב (שלישי) , אימו של שורד השבי מתן צנגאוקר, שחזר משבי חמאס לפני כחודש, שיתפה האם את "תודותיה" על התנהלותו מאז פרצה המלחמה. "תודה לראש הממשלה בנימין נתניהו" פתחה צנגאוקר.

אם החטוף הוסיפה ותקפה: "תודה שחתמת על הסכם שיכל להחתם לפני שנתיים באותו מחיר, תודה על כך שאתה מאפשר את המתקפות כנגדי וכנגד משפחות חטופים אחרות, תודה שדאגת להטיס את בני ויתר השבים באותו האופן בדיוק בו אתה מטיס את בני משפחתך, תודה שמינית סוף סוף הרכב לבחירת ועדת הטיוח, תודה עליך".

כזכור, לפני כשבועיים יצאה צנגאוקר למסע תביעות המוני נגד 'מכונת הרעל' שפעלה נגדה ב'אלימות מאורגנת' לטענתה. צנגאוקר כתבה אז: "אני לא אשתוק מול האלימות המאורגנת הזאת, ובכוונתי לפעול נגד כל מי ששותף לה - ממפעילי מכונת הרעל ועד אחרון המגיבים. אני הולכת לתבוע אתכם אחד־אחד. לא מוותרת. נדאג לטפל בכולם וכולם ישלמו ביוקר".

עוד כתבה: "מהיום שבו מתן הושב ארצה, יחד עם 19 החטופים ששרדו את השבי, מכונת הרעל על שופריה בתקשורת וברשתות מנסה להלך אימים על משפחות שורדי השבי ועליי בפרט. המטרה שלהם ברורה - הם רוצים לשכתב את ההיסטוריה על ידי הכתמת המאבק ההירואי שניהלנו, יחד עם מיליוני ישראלים; אותו מאבק שגרם לנשיא טראמפ לפעול ולכפות על נתניהו ועל חמאס את ההסכם לסיום המלחמה והחזרת החטופים. והשיטה תמיד אותה שיטה - קמפיינים רוויים בשקרים, השמצות והכפשות נגדנו, המשפחות".

102
טוב לשמוע שהיא מאושרת מאז שבנה ברוך ה' חזר
אריק
כן, עינת מאד אוהבת את בנה המקסים! היא גם אוהבת את עמה!
מזל כהן טל
שומר פיו בלשונו שומר נפשו היא חייבת להוריד פרופיל מיד יוצא לה סירחון מהפה זה בסוף יחזור לה בחזרה לאף אדם אין עיניים אחרי הראש אני אומר את זה מדאגה יש מספיק מטורללים במדינה הבן שלך חזר לכי הביתה מה זה הדבר הזה מסיתה יש פה יותר מחצי שעם שחושב אחרת ממך תכבד את האחר .
יונה בר נתן
101
חיזקי ואימצי, עינב
קובי לוריא
100
אשה מדהימה. העם מאחורייך
יצחק בירן
איזה עם מאחוריה?
ציל
העם השפוי והאנשים הטובים
עדיקו
99
צודקת.נתניהו מ פ ח ד . והעם איתך
אמירה
העם מפחד ונתניהו איתה... השמאל האליטיסטי משתמש בה בציניות מפחידה
הפוך
98
על פי האתר הזה כולם רק משבחים אותה , מסקנה?
אא
97
וואי אישה חצופה !
נוי
איזו אישה גיבורה
אני
מה חצוף באמירת האמת? אשה אמיצה!
אורית
צודק חוצפה
בני
96
הוא יוזם אותם
חזי
95
כל הכבוד לביבי קינג
דני
הכל מאיתו יתברך והכל לטובה
בשם השם נעשה ונצליח
כנראה אתה לא רואה מציאות בנושא ביבי.האדם הכי לא מדבר אמת . עושה את שמהבן שלו ואשתו אומרים לו.איזה ראש ממשלה זה .
ייה
94
לא מעניינת בכלל
רוני
אז למה את קוראת ומגיבה
ורדה
93
תודה שאת אומרת תודה
ב.ב.
92
אשה מדהימה, משיכמה ומעלה! עינב העם איתך, גאים בך ומחזקים אותך!
יעקב
דבר בשם עצמך.
ליעקב
הומור זה חשוב תשאל את קצין צהל שקיבל ממנה סטירה
אא
יעקב דבר בבקשה. בשם עצמך .אפשר לחשוב ש ר ק הבן שלה היה. בשבי..
דבורה
וואו מי אתה ומה אתה רואה?
חנדלה
91
מרעילה עליו בלי סוף.שכחת שאמרת עליו.
בני
היא אמרה שהיא תרדוף אותו,סליחה הוא ראש הממשלה של כולנו לטוב ולרע,היא קיבלה את בנה חזרה אז שתקח צעד לאחור כעת לא הכל סובב סביב החטופים,החזרנו רוצחים שפלים וחות מחבל נוחב'ה אחד שניסו לשכנע אותו להעליל על חיילנו הגיבורים,אחרי כל עיסקה כזו משלמים בשנים של מעשי טרור ורצח מרושעים.
מנשה הפרסי
90
אם לא ביבי, הבן שלה לא היה חוזר
אלה
89
זה שאת אם של חטוף לגמרי לא נותן לך רשיון להגיד כל מה שעולה על רוחך. נמאסת גברת ורצוי שתשבי בשקט ברוך השם הבן שלך שב הביתה אם היית אשה חכמה ואמא טובה היית משקיעה את כל כוחך ומרצך בבנך היקר במקום זה את עסוקה בלהרבות מחלוקות בעם ישראל רצוי שתשבי בשקט בשקט אשה אלימה
יעקב מ.
אמת!!! עברת כל גבול !!!!
עינב
88
שתניח למדינה הכאובה שלנו גם ככה היא שפכה ללא סוף דלק למדורה הבוערת בחינם במדינה שגחת לקחת את הכדורים?! תניחי לנו בבקשה מספיק מספיק מספיק
אלי
87
וכשאת תקפת אותו , זה בסדר? הוא לא תקף אותך ולא עודד לתקוף אותך ... השתלחת בו . את כאבך העצום והלחץ שהיית בו אני לא מאחל לאף אחד ואני מתפלל לה' שתצליחו להשתקם מהשנתיים האחרונות. אבל לתקוף אותו ואז להתלונן שהוא לא מגן עליכן מביקורת זה ממש אבל ממש צביעות
יהודי פשוט
כשתהיו את ומשפחתך במקום שלה תהיה לכם זכות לבקר
עידו
זה לא נותן לגיטימציה לתקוף את ראש הממשלה בצורה מגעילה כזאת זה לא יביא לה את החטוף שלה
אודי
כולם מבינים את סערת הרגשות שלך. ואף אחד לא שופט אותך . ברוך ה' אחרי הכל ביב נתנהיו הור ראש הממשלה וצריך לתת לו את הכבוד. .ה' חנן אותו בכוחות מעל הטבע להנהיג את העם. ה' יברך אותכם ואת ראש הממשלה בנימין בן צילה בבריאות איתנה והצלחה בכל מכל כל.
יהושוע
אמן!!!!!!
אניני
אף אחד לא י צא נגד החטופים כולם התפללו עליהם אב ל את הישתלחת נגד הממשלה
כרמלית
רוצים אמת- ערוץ 14 קול האמת וגם איילה חסון זכורה ל tov יחד עם ערוץ 15
אמן ואמן
ראש ממשלה שאת ילדיו הבריח לחו״ל והם לא תורמים כבני גילם.
עד מתי רשעים יעלוזו
מי שרשם בכל מה,קורה במדינה זה,ביבי גרם לפילוג הסתות שנכת אחים אנטישמיות שלא ידענו כמותה העם שלנו טוב,המנהיג לא ראוי לעם שלנו
רונן
86
עינת את מלכה! כמה נהנתי לשמוע את בנך המקסים!
מזל כהן טל
85
אשת חייל. אמיצה ,ערכית . איזה ניגוד ממשלת ישראל וראש ממשלה משקרים , מתחנפים ומלקקים רק בשביל כיסא , כסף וכבוד. ממשלת בושה שאשמה במות אלפים ובליבוי השנאה בעם.
ציוני גאה
84
עינב היקרה, אל תאמיני לכל מה שאומרים לך. תסתכלי במילים הקטנות של ההסכם לפני שנתיים. אם היה נחתם עסקה, מתן היה חוזר רק כשיסיימו לשקם את עזה. כלומר עוד עשרות שנים. הוא לא היה שורד בחיים ולא היית רואה את מתן. עם ישראל והחטופים שילמו מחיר יקר על כל המילים הקשות בזמן מלחמה. עכשיו זה הזמן להשתקם. מאחלת
עינב היקרה
83
מה את רוצה שביבי יעשה כשהעם תוקף אותך. סליחה עינב אבל את ממש חצופה. במשך תקופה ארוכה תקפת את ביבי אישית והגעת להתבטאויות לא מכבדות בכלל. עכשיו את מטילה על ביבי את האחריות מדוע מקללים אותך. במה ביבי אשם?
יהודי פשוט
82
יפה חוכמה כשתיקה. גב' עינב היקרה תודה לאל שבנך חזר עם שאר החטפים החיים שכל עם ישראל התפלל עבורם. ללא ראש הממשלה הנדיר שלנו השם ישמור אותו!! והצבא וכמובן החיילים שחרפו נפשם עבור כל זה ובשיתוף טראמפ. לא הייתי רוצה לחשוב מה היה קורה בסופו של דבר. תהני משובו של בנך ותרגעי בבקשה.פונה אליך כאמא אל אמא. ת
דעה
81
כל הכבוד לביאה עינב צנגאוקר מעריצה אותך, על כך שאת לא פריירית של מדינה דיקטטוריות שמנסה ללא הצלחה להפחיד את אזרחיה וגם מפקירה....
בר
80
את הנעשה לא ניתן להחזיר, אבל כרגע כדאי להתמקד בבריאות הגוף והנפש למען עתיד טוב יותר.
איתי
79
כל טינוף נגד נתניהו שאת מרשה לעצמך זה סתירה בפרצוף של כל מישהו בחר ומאמין בו. הישמרי על ג'ורה. לא הכל מותר לך.
אכרמי
78
את לא מתביישת מה שאת עשית לו זה האבא של ההסתה,אני במקומך מתקשר לביבי ולחיילים שלנו ומבקש סליחה ,עם הוא לא היה מכניס את החיילים הגיבורים שלנו לעיר עזה הבן שלך היה עוד במנהרה ,ולא היה עוזר לא טראמפ, אחרי שחמאס הבין שביבי הולך עד הסוף לא היה להם ברירה ואז טרמאפ סגר הכל.......
דדה מנתניה
77
כמה רוע יש בך שכחת איך דיברת כנגד ביבי...למה שיגן עליך אם יש לך בעיה תיפני למישטרה.
שלומו
76
עינב צאוגאור. עם כל הצער אתך... ועם כל הרחמים. פשוט נמאס מכל הדברים שאת אומרת תלכי לפוליטיקה..
אב
לאחר מכן פוליטיקה. בשום מקרה. תישארי מה שאת בסוף בסוף הטוב מנצח. הרוע יסולק
שילה
75
בנך חזר שמחים בשימחתך חיזרי לעבודה, לשיגרה ופנקי וטפלי בבנך בהצלחה
עינב יקרה
74
את עושה את זה טוב מאוד בעצמך ולא צריכה את העזרה שלו
ישראל
73
בנך חזר בחיים בעסקה שמסכנת את תושבי מדינת ישראל.בפעם המיליון אם עדיין לא הבנת.החטופים אם כל הצער לא יכולים לגרום להרג של מדינה שלמה. העסקה שהציעו בעבר הייתה הרבה יותר חמורה ויכולה לקחת הרבה יותר זמן אם שיקום עזה וכו. תלכו להשתקם ותתעסקי בעיקר בעתיד טוב יותר ולא בעבר
נדב
72
די מספיק. תתמקדי בביתך, אל תאמרי שהמדינה והעם חשובים לך.. מספיק כבר באמת..
דבי
71
מסכנה , " הארץ " לא מרפה ממנה . עוד ישגעו אותה . תנו לה להתמודד עם מצבה השקט
מסכנה
70
לא רק מאפשר. מנהל ומעודד את המתקפה על ההורים ובעיקר עליך
שילה
69
האיש מושחת ! צריך להמתין בסבלנות עד שיודח !!!
מלכי
68
נתניהו השומר ראש שלך? בנך היקר שב הביתה ברוך השם למה את עדיין בוחשת? תרגעי ותהני מבנך ומחייך בהצלחה 👍
אור
67
דמוקרטיה לכולם .... תגישי תלונה למשטרה , לבית משפט ... לך מותר להגיד הכול נגד הממשלה וראש ממשלה גם מה שלא אמרו השונאים הגדולים של ישראל... הזיכרון קצר . ראש ממשלה זה לא תפקידו וגם לא תפקיד לפיד למה לפיד לא אומר כולם ולא יאיר גולן...???
משה פרידמן
66
אני באמת לא מאמינה שאת עדיין מבינה ומאמינה באופן ממש עקום את המצב שהיה בתחילת המלחמה. היית יכולה לקבל את בנך אולי חיי אבל אחרי שיקום עזה. לא היתה שום הבטחה שחמאס ישחררו את החטופים. אחרי שהשטלחת בראש הממשלה בצורה שאותי בכל אופן ביישה מאוד, היה לי קשה להזדהות איתך רק התפללתי שחלילה לא יקרה לך ההפך ממ
נו נו נו
65
למה גרם את המתקפות עלייך את בעצמך לא צריכים את העזרה שלו כדי לגנות את התנהגות שלך . חצופה וכפוית טובה ונצלנית
אזרח מדינת ישראל
64
פרופסורית מאופקים,אז לשמחה גולדין שלא ניבל פה פעם אחת מגיע להיות נשיא ארהב
מוריס
63
למה לה מותר הכל להגיד ולהסית
אזרח מדינת ישראל
62
מסכנה .אין לה שליטה על המילים מונעת משנאה תהומית .אין בה שום הכרת הטוב
אלי
61
ח ח ח אחרי כל טינופות.שזרקה עליו הוא צריך.להגן עליה. הזוי ואיך הוא באמת יכול לעשות.זאת? נראה שהיא מאבדת את זה. לא מבינה את.מצבה עצוב
אולה
60
ביבי לא לנד כלום מ7.10 הור,רומ,ברק אץ טובתו האישית כל,חשבון האזרחים והמדינה
יעקב
59
כואב עליה כמה שנאה ורעל הוחדרו בה. איפה הכרת הטוב.
סיג
58
שכחה שבמדינה דמוקרטית יש חופש הביטוי ,
אי
57
נו גברת איך את מרגישה עכשיו שהתגובות מופנות אלייך אחרי שדיברת שנתיים בגנות נתניהו ראש הממשלה שלנו עכשיו תפני לקפלן שיעזרו לך אולי הם כבר שכחו אותך. בקיצור. You did the crime now you do the time.
שלמה הרוש
56
עינב כל הכבוד על עמידתך, מי יתן ויטיבו עמך ועם השייכים לך החיים.
משה שיאון פיינשטיין
55
גיבורה! לביאה! אמא לתפארת! בנך, ילדייך , וכל החטופים ובני משפחותיהם זכו בך! הלוואי ותרוצי לפוליטיקה ועם ישראל יזכה בך!!!!!
חן
54
את מה שכתבתי ודאיי שלא תפרסמט וחבל כי אמי ימנית ולא שאמטלהית ברור
אורית
53
גברת עינב אם את מעוניינת לעסוק בפוליטיקה נתייחס אלייך בהתאם. עד עכשיו היה מובן ולא דיברנו מילה. אבל עכשיו שבנך חזר בריא ושלם ברוך השם אין לך יותר סיבות. הצעה שלי, תתרחקי כמה שאת יכולה מהפוליטיקה לטובת הטיפול בבנך היקר.זה הרבה יותר חשוב עבורו.
משה כהן
52
חפשי את עצמך לכי הביתה לבן שלך מה נסגר איתך מחפשת לשחק באש תשמרי על עצמך
יונה בר נתן
51
קיבלת אותן בזכות ... כל אחד ואחת ממתקפות עלייך ...חכי דברים עוד יתבהרו .. . ואת מבקשת עזרה מביבי ???? באמת???? אחרי כל מה שאמרת עליו???? תפני לקפלניסטים...
עינב
50
אחרי שרצית לנגב את האסלה עם ראש הממשלה לא פלא שאין יחס אליך.
גד
49
ענת יש ברצוני להודות לה׳ שבינך חזר בשלום… אך מעבר לזה מספיק ללכלך על הממשלה שעושה את המיטב.
ךביאה
48
עד מתי תמשיכי בשגעון משמיצה ללא ראיה טובה מה שלא יעשה ראש הממשלה עינייך טחו מראות את הטוב רק רע,רע,רע,
שלום
47
עינב תמשיכי לצאת נגד ביבי ללא הצדקה. ביבי הוא החליט שמחזיר את החטופים ולא בגלל אף אחד מחבריך מאנשי המחאה. . מי יין מדוע את יותר כל הסמן נגד ביבי למרות. שהוא לא מגיב לכל הקריאות שלך נגדו מוכיח כמה ביבי אצילי ואת מתנהגת בצורה לא אחראית .חבל על כל מילה העם יודע מה קרה איתך ועם אנשי המחאה. עינב את חייב
א.א חיפה.
46
איזו אוניברסיטה רוצה לתת לך דוקטוראט בגלל ההתקפה שלך על נתניהו? מי הגוף שרוצה לתת לך מלגה? איזה רכב תקבלי? ספרי שנדע.
ענת
45
איזה קל כשיש תמיד את מי להאשים. אפס חשבון נפש על ההתבטאויות שלך.
אישה נרקסיסטית
44
מהי לשון מפרגנת או לשון הודיה? צטטי לנו כמה מילים טובות שאמרת בכיכר תל אביב.
מ.נ.
43
עינב הבן בארץ, סוף סוף בארץ, טפלי בו, תשקיעי את האנרגיות בו, מאחל לו חתונה בקרוב, ילד ומאחל לך להיות סבתא, למצוא תעסוקה מכובדת.
ציון
42
זהו ניגמר, מה היא רוצה עוד? הרי ברור שאמרו לה להשמיץ את ראש הממשלה עוד מהתחלה ולא מפסיקה!!! שתמשיך עם החיים שלה...
בני
41
אישה דגולה מרבבה. מנצחת בנוק אאוט ממשלה פחדנית, מושחתת ומפקירה. תחזקנה ידייך גיבורה
אזרחית
40
יאלה יאלה צאי לנו מהוורידים, מה קרה? התאהבת בפוליטיקה? וסתם כך עובדתית זה לא היה נכון שיכלו לשחרר אותם לפני שנתיים כי חמאס לא היה מוכן בשום תנאי לשחרר את כולם. זה קשקוש שהשמאל אוהב לפמפם בלי קשר למציאות.
טל
39
כל הזמן מתלוננת, התקיפה אתראש הממשלה בצורה גועלית וקיצונית ומצפה שיגן עליה ממתקפה. כל הכבוד לראש הממשלה שלא הגיב להכפשוץ שלה וגם שותק עכשיו להמשך ההצלפות שלה על כל דבר שזז.
אכפת לי מדמוקטיה
38
מה אין לך בושה , מה שאת אמר זה האבא של הסתה , את צריכה לבקש מביבי סליחה, ולהגיד תודה
דדה מנתניה
37
ממש הגמל לא רואה את הדבשת של עצמו. מעניין כמה היא דואגת להסית נגד נתניהו
גמחל
36
מספיק, קיבלת את מבוקשך, אלא אם כן, זה לא באמת היה מבוקשך, או שזה לא היה מבוקשם של אילו מאחורייך.
חגי
35
הרווחת ביושר לצערנו
שרון
34
עינב.את לביאה .אמא למופת . נלחמת בחירוף נפש על חזרתו של בנך היקר , החטוף.והוא חזר הביתה! לא בעזרת ביבי , אלא למרות ביבי! הוא חזר בעזרת טראמפ ובעזרתך ובעזרת המליונים שהפגינו בקפלן! וכעת יש אנשים רעים , רשעים , המטילים רפש עליך ועל משפחות החטופים. תיתגברי עליהם .את אישה מופלאה. עלי והצלילי .כל הטובים
דוד בן ישי
33
למה את כל הזמן מתנפלת במקום להוקיר תודה שמתן בבית, אולי כבר תרגעי ותשתחררי מהרעל של תרעלה 12 ,האחים לנזק והקפלנוחבות , הם מנצלים אותך
Zxcv
32
עינב תהיה חזקה !!! השליחים של ביבי הם אנשים שלא סיימו יסודי , אנשים אלימים , סובלים מקנאה שרואים את הצלחתך , ואת חכמתך !!
אדוני
31
צודקת במאה אחוז. ראש הממשלה המושחת והכושל לא החזיר את החטופים אלא - טראמפ. ונכון - הוא מלבה את ההסתה נגדה ונגד משפחות חטופים שלא מוכנות ללקק לו. וכמובן שעושה הכל כדי להתחמק מוועדת חקירה ממלכתית כי יודע מה תהיינה תוצאות החקירה.
מרים
30
תודה גם לך שגייסת את הכאב האובייקטיבי והמוצדק שלך לשנאה חולנית ובכל הכוח מתובלת ומתודלקת היטב מהצד ''האחר'' (''סיטרא אחרא'' בלעז) כלפי ביבי, שהוא האחרון בשרשרת האשמים במחדל השביעי לאוקטובר. ...
לא פשוט
29
דיייייי לכי לחיים שלך שבי בשקט ואף אחד לא ידבר עלייך
אליהו הנביא
28
לא מבין אותה מצד אחד מחבקת את ביבי מצד אחד מטנפת עליו דיי באמת תכבדי אותו זה ניהיה מגעיל
מירו
27
בוקר טוב גב' צגאוקר....באמת קצת בושה..כאלה קללות על ראשו של נתניהו ואת מעיזה לפנות אליו?
כוכב
26
חשבתי שאחרי שהבן של יצא לחופשי היא תסתדר איתו ותאכל את הכובע על כל ההתקפות שעשתה על ביבי אבל כנראה שהכסף השמאלני ממשיך להגיע רק בתנאי שתמשיך לטנף את עצמה במקום לקום ולומר תודה ביבי אפשר גם לומר טעיתי תפסיקי עם השטויות שלך הכל יחזור אליך בהפוך די נמאסת
בן פורת
25
היא הביאה את זה על עצמה , למה היא לא מודה לשמאל שמאפשר לה לתקוף את ביבי?
אשר
24
מרגיש כאילו הבן שלה לא חזר
זכית בכך ביושר צריך לומר!
23
די תרגעי כבר. את אמרת דברים איומים כנגד הממשלה וביבי ,לך מותר ולאחרים אסור ? תטפלי בבנך בעצמך ובמשפחה שלך, נראה כאילו הרעילו אותך
איילת תות
22
מתי כבר ננוח ממנה....????
ציל
21
עינב את מתבלבלת בזה לא נתניהו אשם האשמה היא בך בהתנהגות הגסה והברוטלית שלך. עם הגידול והניאוץ והשפה המבישה שלך. הרווחת את זה ביושר. מאחלת למתן שלך בריאות איתנה וחיים טובים עד 100 שנים
פטריוטית
20
ענב את צריכה לנשק לביבי את הרגליים עד יומך האחרון. רק בזכותו בנך ושאר החטופים חזרו בלי מחיר של כניעה. יש מילה בעברית שאיננה בלקסיקון שלך. ת ו ד ה !
ענב פוסט מה
19
היחידה שאחראית לתגובות נגדך זו את בלבד.לימדו אותי שכאשר אני מצביע על מישהו ומאשים אותו באצבע אחת באותו זמן ארבע אצבעות מופנות אליך .לכן את האשמה יותר מכל .
יצחק שלומוביץ
18
הייתכן שיש מי שחושב שאפשר היה לעשות את אותה עסקה לפני שנתיים?? זה פשוט מטורף היכולת לפרש את העובדות כל אחד לפי התפיסה הפוליטית שלו פשוט מדהיייים!! העובדות לא מבלבלות את קפלן!
אשכרה
17
כפוסטמה לפוסטמה אל תשכחי להגיד תודה גדולה ועצומה לביבי ששיחרר לך את הבן.
פוסטמה
16
למה עינב את מתעסקת בלהרבות שנאה ופילוג כל העם כל כך שמח וקצת נושם עם חזרתם של החטופים, תהני מכל רגע עם מתן המקסים ותרגעי ותהני, והכי חשוב לראות את חצי הכוס נמלאה
ללי
15
חמאס לא היה משחרר אף חטוף בלי לחץ צבאי . המחיר אז היה ריקון בתי הכלא ובנוסף נסיגה מכל יהודה ודומרון בנוסף לעזה ואז היינו מקבלים את החמאס בלב בני ברק
אריק
14
לא זוכר ששמענו ממך ציוץ בהפגנות להחזרת שליט שהיה בשבי 5 שנים! הממשלה היתה בסדר אז? קיבלת את בנך בחזרה בריא ושלם! תודי לאל (לא לראש ממשלתך) . באמת לא מעוניינים לשמוע אותך יותר!
דניאל
13
המערכת הרקובה.זו מדינה דמוקרטית.או שהיא דמוקרטית רק לשמואל.
יעל
12
כל הכבוד לך עינב. אל תרפי מאבי הטבח והמחדל. המשיכי לתבוע את משמיציך. מציעה גם לתבוע את האחראי הראשי למימון התעצמות חמאס.
מסמכי רייבן
11
סורי העם לא איתך. אין לביבי שליטה על ההתנהגות שלך, את בחרת להיתנהג ככה וחבל. יש פרסומים שעשית כסף בתקופה הזאת, מקווה שנשאר בשביל פסיכולוג כי נראה שאת צריכה את זה. הזוי גם בזה את מאשימה את ביבי?
רובי
10
לא שמת לב שמשחקים אתך? ואת שופרם של האספסוף מקפלן ?
אזרח המדינה
9
איבדת את הצפון .... את שניבלת את פיך בצורה הכי שפלה שיש מעזה לומר לביבי שמאפשר את ההסתה נגדך? את הבאת הכל על עצמך .העם שתק כשמתן היה חטוף ותודה לאל שחזר. עכשיו העם כבר אינו יכול לשתוק לשמע הטינופת שיוצאת לך מהפה בעוד את מגובה באנשים שפלים .
עינב
8
הנוחבות של המקלדת מבינים רק דרך הכיס עינב והכל זה מלמעלה הדג מסריח מהראש
רונן
7
דייייי, הניחו לנו, ד"ר צנגאוקר. (עוד בדיחה גרועה), ברוך השם, קיבלת את בנך בחזרה, בריא ושלם, לפחות בעיני, יותר מכל החטופים האחרים, קיבלת ד"ר של כבוד , לא יודע על מה, יש לך כסף, בריאות , גופנית ונפשית, אני מקווה, אז על מה את עוד כועסת ??? מה יהיה עם האובססיה שלך לנתניהו , מי שהבטיח וקיים והביא את בנך,
בילי
6
את זאת שריססת תרעלה והאשמת את נתניהו שהוא לא יחזיר את החטופים.צבועה בזוייה.איפה את מתגוררת עכשיו?? ומי מממן את מגורייך? סתם שאלה.אולי מגיע לראש הממשלה שתתנצלי בפניו? תפגיני קצת קלאסה.חחח זה לא בלקסיקון שלך.איפה הסבתא בתמונה? לא מגיע לה ליבק את הנכד,שגידלה? שאלה גם למתןאיפה הכרת התודה?.
מירי
5
העם היה איתה ומאחריה לאורך כל הדרך אבל בואו תעצרו יש גבול הבן שלה חזר במקום להיות איתו לעזור לתמוך ולעודד היא ממשיכה כאילו הוא עדיין אצל החמאס היא ממשיכה לנאום ולנאום ולירות רעל והסתה אבל היא לא אשמה מסכנה שטיפות המוח וההשתלטות על המוח שלה ע"י מפגיני קפלן והתומכים בה שמיממנו ותיחזקו אותה לאורך כל הד
ליזה
4
קודם כל היא כבר לא "אם חטוף" כי בנה חזר הביתה, שנית, במקום להיות עם בנה היא ממשיכה לעסוק בהסתה ורק מחפשת לתבוע אנשים, הבן שלה גם חזר אחרת לעומת חטופים חיים אחרים... (כל הנאמר הוא לכאורה בלבד)
אנונימי
3
למה את חושבת שהוא צריך לאשר הציבור כועס עלייך ויוצא נגדך דרך אגב מי אישר לך לנבל את הפה נגד נתניהו וממשלתו
מאיר
2
היא גורמת ליותר ישראלים לנטוש אותה . סייג בחוכמה שתיקה
תמים אורי
1
אשר יגורתי בא לי .
שלום

