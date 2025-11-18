בפוסט חריף נגד ראש הממשלה נתניהו שפרסמה הערב (שלישי) עינב צנגאוקר, אימו של שורד השבי מתן צנגאוקר, שחזר משבי חמאס לפני כחודש, שיתפה האם את "תודותיה" על התנהלותו מאז פרצה המלחמה. "תודה לראש הממשלה בנימין נתניהו" פתחה צנגאוקר.

אם החטוף הוסיפה ותקפה: "תודה שחתמת על הסכם שיכל להחתם לפני שנתיים באותו מחיר, תודה על כך שאתה מאפשר את המתקפות כנגדי וכנגד משפחות חטופים אחרות, תודה שדאגת להטיס את בני ויתר השבים באותו האופן בדיוק בו אתה מטיס את בני משפחתך, תודה שמינית סוף סוף הרכב לבחירת ועדת הטיוח, תודה עליך".

כזכור, לפני כשבועיים יצאה צנגאוקר למסע תביעות המוני נגד 'מכונת הרעל' שפעלה נגדה ב'אלימות מאורגנת' לטענתה. צנגאוקר כתבה אז: "אני לא אשתוק מול האלימות המאורגנת הזאת, ובכוונתי לפעול נגד כל מי ששותף לה - ממפעילי מכונת הרעל ועד אחרון המגיבים. אני הולכת לתבוע אתכם אחד־אחד. לא מוותרת. נדאג לטפל בכולם וכולם ישלמו ביוקר".

עוד כתבה: "מהיום שבו מתן הושב ארצה, יחד עם 19 החטופים ששרדו את השבי, מכונת הרעל על שופריה בתקשורת וברשתות מנסה להלך אימים על משפחות שורדי השבי ועליי בפרט. המטרה שלהם ברורה - הם רוצים לשכתב את ההיסטוריה על ידי הכתמת המאבק ההירואי שניהלנו, יחד עם מיליוני ישראלים; אותו מאבק שגרם לנשיא טראמפ לפעול ולכפות על נתניהו ועל חמאס את ההסכם לסיום המלחמה והחזרת החטופים. והשיטה תמיד אותה שיטה - קמפיינים רוויים בשקרים, השמצות והכפשות נגדנו, המשפחות".