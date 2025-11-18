רחפנים יהפכו למוניות אוויר: המהפכה מתחילה

רחפנים בשוק המסחרי ( צילום: פלאש 90 )

ישראל החלה הבוקר בשלב המכריע של "מיזם הרחפנים הלאומי", לאחר חמש שנים של ניסויים מוצלחים שבדקו בטיחות ויכולות ניהול של שמי המדינה. השלב החדש יעסוק במעבר לשוק פעיל: הפעלה יומיומית, תיאום בין מפעילי הטיסנים וגיבוש תהליכי עבודה שידמו פעילות מסחרית שוטפת.

היעד המרכזי הוא שילוב כלי טיס בלתי מאוישים בצורה בטוחה ושוטפת במרחב האווירי האזרחי. תקציב המיזם עומד על כ-17 מיליון שקלים. מהפכה במערכת הבריאות והאספקה הניסויים מתמקדים בשינוי משמעותי בשירותים הציבוריים והמסחריים: שינוע רפואי: במערכת הבריאות נבחנים מסלולי שינוע רציפים, כדוגמת העברת מנות דם בין שני בתי חולים בירושלים (הדסה עין כרם ובית החולים הרצוג), כדי להוכיח יכולת אספקה ללא תלות בעומסי כבישים.לוגיסטיקה ואספקה: בתחום השילוח נבחנים מסלולים קבועים של חברות משלוחים. כמו כן, נבדק שינוי אפשרי בשרשרת האספקה של רשתות שיווק גדולות. בנוסף, נבחן מודל להעברת ציוד לאסדות גז ולאוניות בים, כחלופה לכלים מאוישים יקרים.

המשלוח נוחת ( צילום: רשתות חברתיות )

ביטחון ואכיפה מקומית עם ניסויים שישדרגו את יכולות האכיפה והתגובה:

כדי לוודא פעילות חלקה של הפרויקט רשויות מסוימות יבדקו איתור מפגעים בזמן אמת ופיקוח עירוני מהאוויר.

ביטחון ותגובה: רשות מקומית אחת תפעיל סיורים אוויריים לשמירה על הביטחון, ורשות אחרת תבחן תגובה מהירה לפניות למוקד העירוני. באזור השרון תופעל מערכת לאיתור טיסנים לא מורשים.

האתגרים הטכנולוגיים: בינה מלאכותית בשירות הטיסה

השלב הנוכחי יבחן גם את ההתמודדות עם אתגרים טכנולוגיים ותפעוליים, כגון הפרעות קשר ומערכות ניווט, שינויי מזג אוויר ודרישות בטיחות באזורים הסמוכים לשדות תעופה. מערכות מבוססות בינה מלאכותית יספקו יכולות זיהוי חריגות וניטור של כלי טיס שאינם משתפים פעולה.

מסר הממשלה: "מחברים את ישראל"

שרת התחבורה אמרה כי ישראל חייבת לשמור על מעמדה כמובילה עולמית בחדשנות בתעופה, וכי המיזם הוא חלק מחזון "מחברים את ישראל". שרת החדשנות גמליאל, ציינה כי ישראל נכנסת לעידן שבו חדשנות הופכת לכלי עבודה יומיומי – מהעברת בדיקות רפואיות ועד לוגיסטיקה עירונית מהירה. מנכ"ל רשות החדשנות ציין כי זהו שלב המקרב את המדינה לדור הבא של שירותים אוויריים.