( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

המחבלים המרצחים שביצעו את פיגוע הטרור הנורא היום (שלישי) בשעות אחר הצהרים בצומת הגוש הם פלסטינים מאזור חברון. לפי דיווחים בתקשורת הפלסטינית, האחד הוא וואליד צברנה מבית אומר הסמוכה לחברון, והשני הוא עמראן אל אטרש מחברון - שניהם חוסלו בזירה.

הפיגוע החל סמוך לשעה 14:00 בצהרים. שני המחבלים הגיעו ישובים ברכבם לכיוון צומת גוש עציון. הם מתקרבים לעבר טרמפיאדה במקום - ומנסים לדרוס את הנוכחים. מיד לאחר מכן יוצאים שני המחבלים מהרכב, בידי שניהם סכנים, ומנסים לדקור את האנשים. זה הרגע שבו בן 70 נרצח בדם קר ושניים נוספים נפצעים.

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

המחבלים מחוסלים כעבור דקות בידי חיילים ואזרחים חמושים שנכחו במקום. לפי הדיווח ב-Ynet נבדק חשד ולפיו אחת הפצועות באירוע נפגעה מירי נטרול המחבלים. מצבה מוגדר קשה והיא פונתה לבית החולים.

לאחר הפיגוע עלה חשד ולפיו רכבם של המחבלים ממולכד. זאת לאור מה שנראה כמטענים במקום. אלא שבדיקה שבוצעה העלתה כי מדובר במטענים ללא חומר נפץ והחשש הוסר.

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

סמנכ"ל המבצעים של זק"א חיים וינגרטן סיכם את היום: "יום טראגי. פיגוע קשה בצומת גוש עציון. צוותי זק"א פעלו בזירה לצד כלל גורמי החירום, על מנת לבצע את המשימות הנדרשות במהירות ובמקצועיות ולהעניק כבוד אחרון לנרצח."

פראמדיק מד"א אוריאל לביא סיפר: "כשהגענו לזירה זיהינו שמדובר באירוע חריג ומורכב. ביצענו סקירה של השטח והתחלנו לבדוק את מצב הנפגעים, איתרנו מספר פצועים שסבלו מפציעות חודרות בגופם. הענקנו להם טיפול רפואי ראשוני במקום, ותוך ייצוב מצבם פינינו אותם להמשך טיפול בבית החולים."

מתנדבי 'צוות הצלה' יהודה ברגר ורובי שיינברגר ציינו: "כשהגענו למקום ראינו המולה גדולה וארבעה נפגעים מוטלים עם חבלות חודרות ופציעות במצבי פציעה שונים, לאחר שנפגעו כתוצאה מדריסה ודקירות בפעילות חבלנית עויינת. ביצענו בדיקות רפואיות לגבר כבן 50 מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלות חודרות, אך למרבה הצער עקב אופי הפציעות ממנו סבל נאלצו הפראמדיקים לקבוע את מותו במקום.

"הענקנו סיוע רפואי ראשוני הכולל עצירת דימומים, קיבועים וחבישות לאישה כבת 40 עם חבלות חודרות במצב קשה, לגבר כבן 30 ונער כבן 15 עם חבלות חודרות במצב בינוני, והם פונו על ידי ניידות טיפול נמרץ ואמבולנסים של מד״א להמשך טיפול בחדרי הטראומה בבתי החולים שערי צדק והדסה עין כרם בירושלים."

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

איציק איטח כונן הצלה ללא גבולות מד"א שנכח באירוע: "במהלך נסיעה בצומת הגוש הבחנתי בפצועים שוכבים באיזור התחנת אוטובוס ובצד השני של הכביש, מייד ניגשתי לתחנה והבנתי שמדובר בפיגוע, התחלתי להעניק טיפול רפואי ראשוני לפצועים. עם הגעת צוותים נוספים וכוח רפואה של צה"ל הענקנו טיפול רפואי ל - 4 פצועים מתוכם 1 במצב אנוש שלצערינו נקבע מותו בזירה, אישה כבת 40 במצב קשה, נער כבן 15 וצעיר כבן 25 במצב בינוני. 2 המחבלים חוסלו בזירה".