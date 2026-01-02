לאחר חקירה ממושכת, כוחות המשטרה עצרו היום (שישי) חשוד תושב יהודה ושומרון בן 37, בחשד שחטוף את שני ילדיו ליהודה ושומרון - ללא הסכמתה של האם. הילדים בכפר ביהודה ושומרון והושבו בבטחה לשטח ישראל.

במהלך השבועות האחרונים ניהלו שוטרי מחוז חוף, חקירה מאומצת בחשד לחטיפת שני קטינים בני שבע ועשר על ידי אביהם, שהעביר אותם בניגוד לחוק ולשטחי יהודה ושומרון. האם פנתה לבית הדין השרעי, והוחלט כי המשטרה תסייע בהשבת ילדיה.

במסגרת פעילות משותפת של משטרת ישראל וצה"ל, אותרו השניים בכפר ביהודה ושומרון והושבו בבטחה לשטח ישראל. החשוד נעצר ונכלא, ובית המשפט האריך את מעצרו עד יום שני הקרוב.

מהמשטרה נמסר: "שוטרי מחוז חוף ימשיכו לפעול בנחישות, ברגישות ובאחריות להגנה על קטינים וחסרי ישע, ולמימוש החלטות שיפוטיות מתוך מחויבות עמוקה לערכים, לחוק ולטובת האדם".