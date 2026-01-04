600 ק"מ בגובה הענפים: המפלצת הגרעינית שמעוורת את המכ"מים

טיל תימור על מטוס מיראז' ( צילום: חיל האויר של פקיסטן )

בעוד המזרח הרחוק רותח ממרוץ חימוש חסר תקדים, חיל האוויר הפקיסטני (PAF) שלח השבוע מסר חד וברור לעבר יריבתו המושבעת הודו.

בתיעוד דרמטי שפורסם על ידי דוברות חיל האוויר, נראים מטוסי מיראז' משגרים את ה"תימור" (Taimoor) – טיל שיוט אווירי שפותח באופן עצמאי לחלוטין, ורשם פגיעות מדויקות במטרות ימיות ויבשתיות במרחב אווירי מבוקר. הניסוי המוצלח מסמן פריצת דרך טכנולוגית שמעניקה לפקיסטן יכולת תקיפה מרחוק (Stand-Off) מבלי לסכן את טייסיה.

ניסוי טילים בפקיסטן ( צילום: חיל האוויר הפקיסטני, חשבון רשמי )

מתחת לרדאר: חמקנות בגובה 50 מטר

ה"תימור" הוא לא סתם שדרוג של טיל הראאד-II המוכר. מדובר במכונה משוכללת שפותחה על ידי הארגון הלאומי לטכנולוגיות הגנה (NESCOM), שנועדה לעשות דבר אחד: לחדור מערכות הגנה אווירית צפופות. הטיל, המונע במנוע טורבו-ג'ט עוצמתי, מסוגל לטוס בגובה נמוך במיוחד של 50 עד 100 מטרים מעל פני הקרקע (Terrain-Hugging) – גובה המקשה מאוד על מכ"מים לאתרו בזמן.

עם מהירות תת-קולית של כ-980 קמ"ש (מאך 0.8) ותכונות חמקנות מתקדמות המפחיתות את חתימת המכ"ם שלו, ה"תימור" מסוגל לבצע תמרונים חדים במהלך הטיסה כדי להתחמק מטילי יירוט, מה שהופך אותו לאחד האיומים המורכבים ביותר בזירה האסייתית.

דיוק כירורגי ויכולת גרעינית

המפרט הטכני של ה"תימור" מרשים לא פחות מהביצועים שלו בשטח:

טווח פעולה: 600 קילומטרים של הרתעה.מערכת ניווט: שילוב קטלני של GPS/INS וטכנולוגיית DSMAC להשוואת תמונה דיגיטלית בזמן אמת.רמת דיוק: פגיעה בסטייה של פחות מ-10 מטרים מהמטרה (CEP).ראש קרב: מטען קונבנציונלי של עד 700 ק"ג, עם אופציה לנשיאת ראש קרב גרעיני בגרסאות ייעודיות.

מסר להודו: "עצמאות טכנולוגית"

הפיתוח הפקיסטני מגיע כתגובה ישירה למרוץ החימוש מול הודו, שמפתחת במקביל את טיל ה"ברהמוס-NG". מפקד חיל האוויר הפקיסטני, מרשל זאהיר אחמד באבר סידהו, לא הסתיר את גאוותו ושיבח את הצוותים על "מקצועיות ומסירות שביצרו את העצמאות הטכנולוגית של המדינה".

גם בצמרת המדינית בירכו על המהלך, כאשר ראש הממשלה ציין כי ה"תימור" הוא נכס אסטרטגי שיבטיח את הביטחון הלאומי של פקיסטן מול "אתגרים אזוריים משתנים". כעת, כשהטיל מוכן לשירות על גבי מטוסי ה-JF-17 והמיראז', נראה שהמאזן האסטרטגי בגבול הודו-פקיסטן מקבל תפנית חדשה ומאיימת.