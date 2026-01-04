רכבו של המחבל בפיגוע הנורא ( צילום: Anat Hermony/Flash90 )

כתב אישום הוגש היום (ראשון) נגד מעסיקו של המחבל שביצע את פיגוע הטרור הנורא לפני כשבוע וחצי בעמקים - שבו נרצחו שני ישראלים ונפצעו שלושה נוספים. כתב האישום הוגש בתום חקירה של היחידה המרכזית במחוז צפון במשטרת ישראל.