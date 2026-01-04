כתב אישום הוגש היום (ראשון) נגד מעסיקו של המחבל שביצע את פיגוע הטרור הנורא לפני כשבוע וחצי בעמקים - שבו נרצחו שני ישראלים ונפצעו שלושה נוספים. כתב האישום הוגש בתום חקירה של היחידה המרכזית במחוז צפון במשטרת ישראל.
הפיגוע אירע ביום שישי ערב שבת פרשת ויגש. בפיגוע נרצחו שמשון מרדכי הי"ד ואביב מאור הי"ד בידי מחבל פלסטיני תושב קבאטיה, שנטל את הרכב של מעסיקו מאתר עבודה בקיבוץ מסילות.
המחבל נעצר זמן קצר לאחר הפיגוע בידי שוטרי המחוז הצפוני. מדובר בתושב עראבה בן 45. הוא נעצר בעת ששהה באתר העבודה שממנו יצא המחבל הנתעב למסע הרצח.
מחומר החקירה עולה כי בבוקר האירוע אסף הנאשם את המחבל ופועל נוסף תושב עזה שעבדו בעבודות טייח מהיישוב עראבה.
עוד עולה כי הנאשם, מעסיקו של המחבל, שילם למחבל תשלום יומי של 700 שקלים ולתושב העזתי 400 שקלים.
כאמור, היום עם סיום שלב החקירה הגישה שלוחת תביעות טבריה כתב אישום עם בקשה למעצר הנאשם עד תום ההליכים בבית השלום בטבריה.
"משטרת ישראל נאבקת בכל גורם המסייע להגעה ולשהות שב"חים בשטח מדינת ישראל ותפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת למצות את הדין עם העבריינים", נמסר מהמשטרה.
