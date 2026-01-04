כיכר השבת
פני הרשע

המחבל מהפיגוע הרצחני עבד עם תושב עזה; זו הייתה 'המשכורת' שקיבל

נגד מעסיקו של המחבל מהפיגוע הרצחני בעמקים לפני כשבוע וחצי הוגש כתב אישום | המעסיק נתפס באתר העבודה שממנו יצא המחבל | מהחקירה עולה כי המעסיק אסף את המחבל ביום הפיגוע יחד עם תושב עזה נוסף ושילם לו 700 שקל ליום (בארץ)

רכבו של המחבל בפיגוע הנורא (צילום: Anat Hermony/Flash90)

כתב אישום הוגש היום (ראשון) נגד מעסיקו של המחבל שביצע את הטרור הנורא לפני כשבוע וחצי בעמקים - שבו נרצחו שני ישראלים ונפצעו שלושה נוספים. כתב האישום הוגש בתום חקירה של היחידה המרכזית במחוז צפון במשטרת ישראל.

הפיגוע אירע ביום שישי ערב שבת פרשת ויגש. בפיגוע נרצחו שמשון מרדכי הי"ד ואביב מאור הי"ד בידי מחבל פלסטיני תושב קבאטיה, שנטל את הרכב של מעסיקו מאתר עבודה בקיבוץ מסילות.

המחבל נעצר זמן קצר לאחר הפיגוע בידי שוטרי המחוז הצפוני. מדובר בתושב עראבה בן 45. הוא נעצר בעת ששהה באתר העבודה שממנו יצא המחבל הנתעב למסע הרצח.

מחומר החקירה עולה כי בבוקר האירוע אסף הנאשם את המחבל ופועל נוסף תושב עזה שעבדו בעבודות טייח מהיישוב עראבה.

עוד עולה כי הנאשם, מעסיקו של המחבל, שילם למחבל תשלום יומי של 700 שקלים ולתושב העזתי 400 שקלים.

כאמור, היום עם סיום שלב החקירה הגישה שלוחת תביעות טבריה כתב אישום עם בקשה למעצר הנאשם עד תום ההליכים בבית השלום בטבריה.

"משטרת ישראל נאבקת בכל גורם המסייע להגעה ולשהות שב"חים בשטח מדינת ישראל ותפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת למצות את הדין עם העבריינים", נמסר מהמשטרה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר