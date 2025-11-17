( צילום: באדיבות ערוץ הכנסת )

ראש העיר ניו יורק היוצא אריק אדמס, שבקרוב מפנה את כיסאו עבור זוהראן ממדאני שניצח בבחירות שנערכו לאחרונה, ונחשב לאנטי ישראלי - הגיע היום (שני) לביקור במליאת הכנסת.

הוא נפגש עם יושב-ראש הכנסת ח"כ אמיר אוחנה בלשכתו של היו"ר. בפגישה נכח גם הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק אופיר אקוניס. אוחנה הודה לאדמס על התייצבותו האיתנה לצד ישראל והעם היהודי לאורך כל כהונתו ובייחוד לאחר השבעה באוקטובר. בהמשך נכנס אדמס למליאת הכנסת. אוחנה בירך אותו בפומבי וקרא לו חבר אמת של ישראל, ושל העם היהודי והקהילה היהודית הגדולה בעולם מחוץ לישראל. ״מילותיך שיצאו מהלב בנאומך רק כמה ימים אחרי שבעה באוקטובר - 'אנחנו לא בסדר'- נגעו עמוקות בלבבות של רבים כאן בישראל והפגינו בהירות מוסרית אמיתית", אמר אוחנה בין היתר. "המנהיגות שלך במאבק באנטישמיות משקפת אומץ לב וסולידריות אמיתיים. בזכות מנהיגים כמוך - אנחנו נהיה בסדר״. קהל חברי הכנסת הריע ממושכות לאדמס.

מוקדם יותר היום נפגש אדמס עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בקריה בתל אביב. "ראש הממשלה נתניהו הודה לראש העיר אדמס על תמיכתו הגדולה בישראל ועל היותו ידיד אמת של העם היהודי", נמסר מלשכת נתניהו לאחר הפגישה.

אריק אדמס גם נפגש עם נשיא המדינה יצחק הרצוג בבית הנשיא. הרצוג אמר לו: "אתה חבר יקר וקרוב של מדינת ישראל ושל העם היהודי. לעולם לא נשכח את דבריך המרגשים, ואת הסולידריות שגילית בשבעה באוקטובר ולאחר מכן. לעולם לא אשכח, באופן אישי, את ביקורך ההיסטורי בימים הראשונים של המלחמה ביקור שנועד לתמוך בנו, ולהפגין כוח וביטחון. תרומתך לקשרים בין מדינת ישראל לבין העיר ניו יורק היא עצומה".

עוד הוסיף הנשיא: "עשית נפלאות בעיר ניו יורק, ותמיד הערכתי את האופן המכובד שבו הנהגת אותה. לעולם לא אשכח את ביקורי איתך בעיר - זה היה רגע מרגש מאוד. והעובדה שאתה כאן עכשיו משמעותית מאוד עבורנו. כידוע לך, אנו מודאגים מהמצב לאחר הבחירות לראשות העיר בניו יורק. לכן אני מודה לך על ידידותך ועל הסולידריות שהפגנת לאורך השנים, ומאחל לך הצלחה רבה בכל מעשייך".

ראש העיר היוצא השיב: "כמו רבים מהעמיתים שלי כאן, אנחנו רוצים להעביר מסר ברור: 49% מתושבי ניו יורק הבהירו שהם אינם מקבלים את הפילוסופיה האנטי-ישראלית. אנחנו עדיין רואים בישראל בעלת ברית וידידה. אני מגיע היום, כשאני עוזב את תפקידי, כדי להבהיר שלא אעזוב את המחויבות שלי לישראל ולעם היהודי ברחבי העולם. תרומתכם דרך חדשנות ודרך טכנולוגיה משפיעה על איכות החיים בכל רחבי העולם.

"אנחנו לא מתכחשים לכך שיש עלייה באנטישמיות ברחבי העולם, וגם חלק מהדברים שנשמעים מניו יורק הם דברים שלא נכחיש. ואני חושב שעכשיו אנחנו זקוקים לבהירות, בהירות במסר ואני אדגיש את המסר הזה במאבק בשנאה בכל מקום שבו היא תופיע".