לפני זמן קצר (שלישי) סוכל ניסיון חטיפה בצפון: חשד לחטיפה בלב הקריות, צעיר בן 20 הוכנס לרכב בכוח – שוטרי תחנת זבולון חילצו אותו ועצרו שני חשודים.

לאחר שהשוטרים חילצו את הצעיר מהרכב, נעצרו שני חשודים - תושבי חיפה, בני 20 ו-30, בסיומה נכלאו.

שוטרי תחנת זבולון ממרחב "אשר" במחוז חוף פתחו בחקירה ביום ראשון השבוע, בעקבות דיווח אודות חשד לחטיפת גבר בקרית ים על רקע חוף כספי.

על פי החשד, הותקף על ידי שני חשודים, הוכנס בכוח לרכב ונחטף מהמקום. בזכות תגובה מהירה של בלשי תחנת זבולון, הצליחו השוטרים לאתר את הרכב בנסיעה – כשהקורבן בפנים וחילצו אותו.

אמש בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרם עד ליום חמישי הקרוב.