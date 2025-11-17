משרד הבריאות הורה היום (שני) על סגירה מיידית של מרכול "רמי לוי שיווק השיקמה" ברחוב פלימן 4 (קניון חיפה), לאחר שבביקורת חוזרת שנערכה השבוע התגלו ליקויים תברואיים מהותיים המהווים סכנה לבריאות הציבור, חרף התחייבות הנהלת הסניף לטפל בהם. צו ההפסקה המנהלי נכנס לתוקף באופן מיידי.

הסיבות להוצאת צו הסגירה, על פי הודעת משרד הבריאות, מקורן בליקויים הרבים שאותרו במסגרת הבדיקות שביצע, שאף גררו שימוע שערך המשרד לרשת בנוגע לאותם ליקויים. "ביום 13/11/2025 ערכתי שימוע עקב ליקויים תברואיים חמורים שנמצאו בביקורת שנערכה בתאריך 10/11/2025 על ידי מפקח לשכתנו. בביקורת זו נמצאו ליקויים רבים המהווים סכנה לבריאות הציבור".

עוד נכתב בהחלטה כי "בתום השימוע הודעתי על השהיית החלטתי בדבר הוצאת הצו, נוכח הצהרת משתתפי השימוע, לרבות נציגי הרשת על תיקון חלק מהליקויים המהותיים שנמצאו ועל השלמת תיקון הליקויים המהותיים יום למחרת השימוע (בתאריך 14/11/2025). עוד קבעתי במסגרת החלטתי כי תערך ביקורת חוזרת ואם יימצא שאין תיקון מלא של הליקויים המהותיים, אוציא למרכול צו סגירה ללא שימוע חוזר".

עוד נאמר כי ביום 16/11/2025 נערכה ביקורת חוזרת במרכול. "במסגרתה נמצא כי עדין נותרו במרכול ליקויים לא מעטים, בחלקם ליקויים מהותיים בניגוד למוצהר במהלך השימוע וכי המצב שנמצא בעסק עדין מהווה סכנה לבריאות הציבור", נמסר ממשרד הבריאות.

פירוט הליקויים שנצפו בביקורת האחרונה מיום 16/11/2025, כפי שמסר משרד הבריאות: "באזור מכירת הירקות נראו בעת הביקורת מקקים המהלכים בין התוצרת למכירה. במבואת חדר הירקות נמצאו גללי חולדה על שולחן העבודה לאחר שהוצג בשימוע כי השולחן עבר ניקיון. חדר הירקות - נמצאו גללי חולדה בחדר הקירור, דבר המעיד על המצאות מכרסמים בשטח בית העסק. כמו כן לא בוצע ניקיון לחדר הקירור הנ"ל".

עוד ברשימת הליקויים שנצפו: "מקרר תצוגת ירקות נמצא מלוכלך. כמו כן, חלק מהסלסלות המיועדות למכירת ירקות חלוד והציפוי מהן מתקלף. הוויטרינה המשמשת למכירת גבינות מלוכלכת ממי גבינה ומתחת לארונות הנירוסטה קיימת הצטברות לכלוך, כמו כן מקרר הגבינות בעמדת המכירה נמצא מלוכלך משפך חלב ומדפיו חלודים ומתקלפים. מקרר תצוגת חלב נמצא מלוכלך וחלק מרשתות האוורור פגום ומלוכלך. רמת הניקיון והתחזוקה הכללית של מקרר זה ירודה. ניכר הצטברות לכלוך בתעלות השונות והצטברות עובש על גבי הפלסטיקה המשמשת להצגת המחירים".

בנוסף, נאמר כי "במקרר גיבוי חלב, הארגזים המשמשים לאחסנת סחורה להחזרה עם הצטברות עובשים. בחדר הקפאה בקומה תחתונה קיימת נזילה והצטברות קרח. חדר קירור זה לא נוקה וקיימת הצטברות לכלוך מרובה בתוכו. כמו כן, נותרו ליקויים עם צפי לתיקון כפי שנמסר במעמד השימוע. לאור האמור לעיל המשך הפעלת המרכול, בתנאים התברואיים הירודים שנמצאו, מהווה סכנה לבריאות הציבור".