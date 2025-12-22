ילדה בת 7 בלעה סוכריה על מקל - וגם את המקל | כך חייה ניצלו

הילדה שניצלה, המקל שחולץ וד"ר אורגד ( צילום: דוברות הדסה )

מסיבת החנוכה בכיתה ב', הפכה בתוך שעות ספורות לאירוע רפואי מורכב שהסתיים בחדר הניתוח ב'הדסה עין כרם' בהובלת מומחית לגסטרואנטרולוגיה ילדים, בטרם הספיק ליצור נזק מסכן חיים: ילדה בת שבע, תלמידת בית ספר יסודי, בלעה בשוגג סוכרייה עם המקל שלה - אירוע חריג ומורכב שדרש תגובה מהירה ושורת החלטות קריטיות מצד הצוות החינוכי, ההורים והצוות הרפואי.

האירוע התרחש במסיבת חנוכה בית־ספרית. במהלך המסיבה חולקו לתלמידים סוכריות על מקל, כדבר שבשגרה. בשלב מסוים חשה הילדה בת ה-7 כאב באזור הבליעה והחזה, והבינה כי הסוכרייה נבלעה בגרונה, אך אם לא די בכך - היא לא נבלעה לבדה, אלא יחד עם המקל. הילדה פנתה מיוזמתה אל מנהלת בית הספר ואל מחנכת הכיתה, וסיפרה להן מה קרה. מאחר והייתה זו מסיבה ללא השתתפות ההורים, הצוות החינוכי פעל באופן מיידי, יצר קשר עם ההורים והבהיר כי מדובר במקרה הדורש בדיקה רפואית דחופה. "כשהתקשרו אלינו מבית הספר הבנו שכדאי שנפעל במהירות", מספר אביה של הילדה. "ברור שזה טלפון מבהיל, לא שגרתי. הגענו מיד ולקחנו אותה לרופא הילדים. היא כבר התחילה להתלונן על כאבים, ולא היה ספק שמשהו לא תקין". רופא הילדים שבדק את הילדה המליץ לפנות בדחיפות לבית החולים ולהיבדק על ידי רופא מומחה, מחשש שהמקל - גוף קשיח וארוך שעשוי להיות גם חד בקצהו, עלול לגרום לפגיעה פנימית אם יישאר במערכת העיכול. "הרופא היה מאוד ברור", משחזר האב. "הוא אמר לנו: זה עלול להחמיר, אל תחכו. סעו לבית חולים עכשיו".

הילדה שניצלה ( צילום: דוברות הדסה )

האב פינה את בתו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. עם הגעתם למלר"ד ילדים (חדר מיון), החל הצוות בבירור בליעת הסוכריה עם המקל ובאיתור מיקומה.

"זה היה רגע קצת מלחיץ", מספר האב, "אתה מגיע עם ילדה למסיבה בבית ספר, ופתאום אתה מוצא את עצמך חותם על טפסי ניתוח ומבין מהצוות שיש פה סיכון ושזו לא סתם שליפה של הסוכריה והמקל".

"החשש היה שהמקל התקדם במיקומו עמוק מדיי, כאשר בשל היותו מקל מפלסטיק ולא ממתכת, לא ניתן היה לעקב אחר מיקומו באמצעות צילום", מסבירה ד"ר תמר אורגד, רופאה מומחית לגסטרואנטרולוגיה ילדים בהדסה. "אחת הבעיות המשמעותיות היא שכאשר המקל עובר למעי הדק, לא ניתן להוציא אותו באנדוסקופיה פשוטה, והוא עלול להתקדם ולהיתקע במעבר בין המעי הדק למעי הגס". מצב כזה, אילו היה מתרחש, היה מביא לחסימת מעיים ולניתוח מלא.

הילדה הוכנסה לפרוצדורה בחדר הניתוח, אותה ביצעו ד"ר אורגד וד"ר רומן קובליצי, רופא במחלקת ההרדמה בהדסה עין כרם, יחד עם צוות אחיות חדר הניתוח. המקל הוצא בהצלחה, ללא סיבוכים, לאחר שאותר בתוך הקיבה. הסוכריה עצמה התמוססה. ההגעה המהירה לבית החולים והתגובה המוקדמת מנעו נזק משמעותי יותר, שעלול היה להיגרם אילו המקל היה נשאר זמן רב יותר בגוף.

גם הילדה עצמה, לאחר ההתאוששות מן הפרוצדורה שיתפה בתחושותיה. “כאב לי בפנים ולא ידעתי מה לעשות. פחדתי קצת, אבל שמחתי שסיפרתי למורה. בבית החולים פחדתי לפני הניתוח, אבל הרופאים היו נחמדים ואמרו לי שהכול יהיה בסדר וזה היה מאוד מרגיע".

המקל שחולץ ( צילום: דוברות הדסה )

לאחר ההליך להוצאת המקל התאוששה הילדה במחלקה, ובהמשך שוחררה לביתה במצב טוב. "הרופאים היו מדהימים, הרגיעו אותנו, את הילדה, דאגו שתהיה לנו חוויה בטוחה ושקטה למרות הלחץ," משתף האב בהקלה.

המקרה מעורר בהחלט שאלות על בטיחות ממתקים לילדים צעירים, ועל החשיבות שבהקשבה לילדים כשהם מדווחים על תחושה חריגה. רופאי הדסה מדגישים כי בליעת גופים זרים, במיוחד חדים או קשיחים, מחייבת תמיד בדיקה רפואית, גם אם בתחילה התסמינים נראים קלים.

"במהלך הוצאת המקל, הבנו במחלקה שסוכריות על מקן טומנות בתוכן סיכון עבור ילדים", אומרת ד"ר אורגד. "המקל קצר ובעייתי לאחיזת ילדים, וקל מאוד לבלוע אותו מבלי לשים לב כאשר אתה ילד", היא מסכמת ואף מדגישה כי הבעייתיות במקל, שעשוי מפלסטיק, היא גם בהיותו חומר שאינו מתפרק במערכת העיכול.

"אנחנו מאוד שמחים שהסיפור הסתיים בשלום, ולא היו סיבוכים למרות שעבר זמן מרגע הבליעה עד הניתוח", מסכם אביה של הילדה. "הנה לנו נס חנוכה בהדסה".