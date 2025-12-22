הרשות להגנת הפרטיות הודיעה היום (שני) כי הסתיימה חקירה פלילית של עובדת מרפאה פרטית, אשר ניסתה להיכנס לתיקו הרפואי של אחד משורדי השבי. החשודה פוטרה סמוך לאירוע.

החקירה נפתחה בעקבות דיווח שקיבלה הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים מאחת מקופות החולים הגדולות, שלפיו מערכות הניטור הממוחשבות של הקופה התריעו על כך שעובדת מרפאה פרטית ניסתה להיכנס לתיקו של חטוף שנחטף במהלך אירועי שבעה באוקטובר והושב לישראל, על אף שלא נדרשה לכך לצורכי מילוי תפקידה.

מהחקירה הפלילית עלה כי הפקת הכרטיס בוצעה על ידי עובדת אדמיניסטרטיבית במרפאה פרטית, אשר מספקת שירותים עבור הקופה. הראיות שנאספו במהלך החקירה הצביעו על כך שהחשודה השתמשה בכרטיס שהפיקה כדי להיכנס לתיקו הרפואי של שורד השבי וניסתה לעיין בו, לטענתה מתוך סקרנות, אך הודות למדיניות האבטחה של הקופה העובדת לא נחשפה למידע רפואי.

החשודה נחקרה באזהרה ברשות להגנת הפרטיות, בחשד לביצוע עבירות של פגיעה בפרטיות לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 בדרך של שימוש במידע שלא למטרה לשמה נמסר, גילוי מידע שהגיע אליה בתוקף תפקידה וכן בדרך של עיבוד מידע אישי ממאגר מידע בלא הרשאה מאת בעל השליטה במאגר המידע.

עו"ד עדי מנחם באר, מנהלת מחלקת אכיפה ברשות מסר: "תיקם הרפואי של מבוטחי קופות החולים מכיל מידע אישי רגיש הדורש הקפדה על פרטיותם, כך בכלל וכך בפרט כשמדובר בשורדי שבי ששבו לישראל. הרשות להגנת הפרטיות תמשיך לפעול בנחישות לשם ההגנה על פרטיותם של שורדי השבי ושל אחרים, ובמקרים המתאים תפעל לביצוע חקירות פליליות לצורך העמדת עבריינים לדין".