עובדת מרפאה הפועלת תחת אחת מקופות החולים הגדולות פוטרה לאחר שניסתה להיכנס לתיקו הרפואי של שורד שבי, ללא צורך | החשודה נחקרה באזהרה ברשות להגנת הפרטיות, בחשד לביצוע עבירות של פגיעה בפרטיות, גילוי מידע שהגיע אליה בתוקף תפקידה וכן בדרך של עיבוד מידע אישי בלא הרשאה (בארץ)
המידע שנשלח לשרתי החברה כולל נתונים על כל פעולה שמתבצעת באפליקציות שמותקנות במכשיר, אתרים בהם ביקרתם, חיפושים שביצעתם או כתבות שנצפו דרך אפליקציית החדשות של החברה. בנוסף, המכשיר מקליט אילו קבצים או תיקיות נפתחו, לאילו מסכים נכנסתם במכשיר, כולל במסך הגדרות או חלון ההתראות. המידע נאסף גם תמצאו במצב Incognito או במנועי חיפוש מוכווני פרטיות (סלולר)