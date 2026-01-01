הרשת מתרחבת ללב הערים עם כ-100 סניפים עירוניים, מערך משלוחים עצמאי והטמעת המותג הפרטי במהלך שנועד לשנות את חוויית הקנייה היומיומית של הצרכן העירוני

רשת רמי לוי שיווק השקמה יוצאת במהלך התרחבות רחב היקף ומאותתת על שינוי כיוון ברור: כניסה חזקה ללב הערים, עם נוכחות שכונתית מוגברת, זמינות גבוהה ומענה מלא לצרכים של הקנייה היומיומית.

על פי התוכנית, בתוך שלוש שנים ייפתחו כ-70 סניפים חדשים של המותג “רמי לוי בשכונה”, כך שמספר הסניפים העירוניים של הרשת יעמוד על כ-100. המהלך נחשף עם פרסום התוצאות הכספיות לרבעון השלישי של 2025, וכולל גם הקמה של מערך משלוחים עצמאי, שנועד לתת מענה ישיר לצרכן העירוני ולהתחרות בשירותי המשלוחים הפועלים כיום במרכזי הערים.

המסר שמובילה הרשת ברור: נוחות שכונתית - בלי לוותר על המחיר. המיקוד הוא בזמינות גבוהה, נגישות קרובה לבית ורמת מחירים נמוכה יחסית לשוק העירוני, שמאופיין בשנים האחרונות בעלויות גבוהות.

במסגרת המהלך, חלק מסניפי קופיקס צפויים להיסגר, בעוד שרובם יוסבו לפעילות תחת המותג “רמי לוי בשכונה”, זאת לאחר שהחברה רכשה את יתרת מניות המיעוט והשלימה את הפיכת קופיקס לחברה פרטית.

אחד הצעדים המשמעותיים ביותר צפוי להגיע בתחילת 2026, אז תוטמע המותג הפרטי של רמי לוי גם בסניפים העירוניים. המהלך צפוי להוביל להוזלה משמעותית של סל הקניות - בשיעור של כ־30% לצד מבצעים כלליים והפעלת מועדון לקוחות.

התרחבות הרשת תתבצע באמצעות שכירת שטחי מסחר שכונתיים נגישים, בשיתוף פעולה עם חברת רמי לוי נדל”ן. יפית לוי אטיאס, מנכ”לית שותפה ברשת, אמרה: “אנחנו נביא בשורה לכולם עם מחירים תחרותיים”.

נכון להיום, רשת רמי לוי שיווק השקמה מפעילה 64 סניפי סופרמרקט, מהם שלושה בזכיינות, לצד חמישה סניפי מינימרקט שכונתיים ונקודת מכירה סיטונאית בצפון הארץ. בנוסף, מחזיקה החברה בכ־52- מרשת גוד פארם, המונה כ-72 סניפי פארם ברחבי המדינה, פועלת בתחום התקשורת הסלולרית כמפעיל וירטואלי, וכן מפעילה בתי קפה ומרכולים עירוניים באמצעות חברת קופיקס גרופ.