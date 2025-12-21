שבר את האף של הפקח: התקיפה החריגה בחיפה הסתיימה במעצר  

המשטרה הודיעה היום (ראשון) על אירוע חריג בחיפה, במסגרתו הותקף פקח חנייה באלימות קשה על ידי נהג, בסופו איתרה המשטרה את המפגע, עצרה ואף כלאה אותו.

משטרת ישראל מסרה כי שוטרי תחנת חיפה פתחו בחקירה בעקבות דיווח על תקיפת פקח כבן 20 במהלך רישום דו"ח בשוק תלפיות בעיר. על פי החשד, במהלך רישום דו"ח חנייה תקף החשוד את הפקח, גרם לו לשברים, ולאחר מכן נמלט מהזירה.

עם קבלת הדיווח החלו השוטרים בפעולות חקירה מהירות, שבמהלכן התחקו אחר זהותו של החשוד. זמן קצר לאחר מכן איתרו השוטרים את החשוד, הגיעו אליו ועצרו אותו לחקירה בתחנת המשטרה.

החשוד, תושב בסמת טבעון בן 36, נעצר לחקירה, ובסיומה נכלא. בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט.

מפקד תחנת חיפה, סנ"צ אייל שחר, מסר:

"תחנת חיפה נוקטת במדיניות של אפס סובלנות כלפי כל גילוי אלימות, ובפרט אלימות כלפי אנשי ציבור ועובדי אכיפה. נפעל בנחישות ובכל האמצעים העומדים לרשות המשטרה נגד כל מי שיבחר לנהוג באלימות ולפגוע בעובדי ציבור ובאנשי אכיפה המבצעים את תפקידם כחוק."

הפקח שנפגע סיפר את מה שקרה לו הבוקר ברחובות חיפה, עת היה עסוק בעבודתו השגרתית.

"במהלך משמרת אכיפה בשוק תלפיות, בזמן טיפול ברחוב יל״ג והתקדמות חזרה לכיוון השוק, הבחנתי ברכב שעמד באמצע הכביש וחסם את התנועה. ביקשתי מהנהג לפנות את הרכב או להיכנס לחניון, אך הוא סירב. לאחר בקשה נוספת, הנהג התקדם מספר מטרים בלבד ושוב עצר באמצע הכביש. הודעתי לו כי אם לא יפנה את המקום יירשם לו דו״ח.

בשלב זה החל הנהג לקלל. צילמתי את הרכב לצורך אכיפה, וכאשר התחלתי לרשום את הדו״ח, הנהג ירד לעברי ותקף אותי באגרוף בפני. הוא ניסה לתקוף אותי פעם נוספת, אך חברו וסוחר מהשוק הפרידו בינינו.

לאחר מכן עלה הנהג חזרה לרכב וניסה להימלט מהמקום. עמדתי בחזית הרכב והוא ניסה לנסוע לעברי, נאלצתי לזוז הצידה. הצלחתי לפתוח אחת מדלתות הרכב ולדרוש ממנו לעצור, אך הוא נמלט. הזעקתי למקום את המשטרה ואת הפקחים. כעבור זמן קצר הגיעו פקחים וניידת משטרה.

בשלב זה חשתי כאבים עזים באף ובפנים. הפקחים הזמינו עבורי אמבולנס ופוניתי לבית החולים בני ציון, שם אובחן שבר באף. בהמשך נגבתה ממני עדות על ידי שוטרת. גם המקרה הזה לא ירתיע אותי מלהמשיך לעבוד למען הציבור, ולמען ביטחונו".

ראש אגף הפיקוח והאכיפה בעיריית חיפה, אילן חודדה, מסר: "מדובר באירוע אלימות חמור ובלתי מתקבל על הדעת, כלפי פקח שביצע את עבודתו כחוק ובאחריות. פקחי העירייה פועלים מדי יום במרחב הציבורי כדי לשמור על הסדר, הבטיחות ואיכות החיים של התושבים, והם זכאים לשוב לביתם בשלום. אני מעניק גיבוי מלא לפקח שהותקף, ולפקחי העירייה בכלל, שמבצעים את עבודתם נאמנה למען הציבור בחיפה".

ראש עיריית חיפה, יונה יהב הגיב גם הוא לאירוע: "האלימות הקשה כלפי פקח של עיריית חיפה היא חציית קו אדום ואירוע חמור שאינו מתקבל על הדעת. פקחי העירייה הם עובדי ציבור מסורים, אשר מבצעים את עבודתם למען הסדר הציבורי, תושבי העיר והמבקרים בה, והפגיעה בהם היא פגיעה בעיר כולה. עיריית חיפה לא תעבור לסדר היום על אירועי אלימות מסוג זה, ותעניק גיבוי מלא לעובדי האכיפה, ולכלל עובדיה. אני מאחל לפקח החלמה מהירה, מודה למשטרת חיפה על מעצרו המהיר של החשוד וקורא למצות את הדין עם התוקף במלוא החומרה".

מנכ"ל עיריית חיפה, דוד לוריא: "עובדי העירייה, ובהם הפקחים, נמצאים מדי יום בחזית העשייה הציבורית, ופועלים במסירות ובמקצועיות למען התושבים. תקיפת פקח העירייה במהלך מילוי תפקידו היא מעשה חמור, פסול ובלתי נסלח. עיריית חיפה תמשיך לפעול בשיתוף מלא עם משטרת ישראל ותעמוד לצד עובדיה, תוך נקיטת כל הצעדים הנדרשים כדי להבטיח את ביטחונם. אני מבקש להודות למשטרת חיפה על הפעולה המהירה שהביאה ללכידת החשוד במעשה".