מכת ענק לסחר בסמים במרכז: למעלה מטון וחצי חומרים חשודים נתפסו, שלושה נעצרו

פשיטה מתואמת של בלשי תחנת לב תל אביב ולוחמי מג״ב הובילה לחשיפת מרכזי החסנה והפצה בחולון ובראשון לציון, למעצר שלושה חשודים בהם קטין בן 16, ולתפיסת כמויות סמים חריגות שיועדו להפצה רחבה במרכז הארץ (חדשות)

(צילום: דוברות המשטרה)

בלשי תחנת לב תל אביב של , בשיתוף לוחמי משמר הגבול במרחב תל אביב, חשפו הלילה רשת סחר בסמים בהיקף חריג ועצרו שלושה חשודים, בהם קטין בן 16.

במהלך הפעילות נתפסה כמות עצומה של חומרים החשודים כסמים מסוגים שונים, במשקל כולל של למעלה מטון וחצי, אשר על פי החשד יועדו להפצה רחבת היקף.

המעצרים בוצעו בתום פעילות סמויה ממושכת שנוהלה בתקופה האחרונה נגד גורמים החשודים בסחר בסמים בכמויות גדולות. הלילה פשטו הכוחות על שתי דירות בחולון ובראשון לציון, שלפי החשד שימשו כמרכזי החסנה, חלוקה והפצה של הסמים במסגרת פעילות הרשת.

במהלך הפשיטה נעצרו שלושה חשודים: קטין בן 16, תושב אור יהודה, תושב חולון בן 24 ותושב פתח תקווה בן 28. בחיפושים שנערכו בדירות וברכבים שעל פי החשד שימשו את החשודים, נתפסו חומרים החשודים כסמים במשקל ברוטו חריג במיוחד.

על פי הודעת המשטרה, בין הממצאים שנתפסו כטון של חומר החשוד כסם מסוג מריחואנה, מחולק לאריזות המיועדות להפצה; כ־219 קילוגרם של חומר החשוד כסם מסוג חשיש, מחולק לפלטות; כ־233 קילוגרם של חומר החשוד כסם מסוג שמן קנאביס; כ־161 קילוגרם של חומר החשוד כסם מסוג עוגיות חשיש; וכן כ־20 קילוגרם של חומר החשוד כסם מסוג סוכריות קנאביס.

בנוסף נתפסו שני כלי רכב, שבתוכם נמצאו חומרים החשודים כסמים, ואשר על פי החשד שימשו את החשודים כחלק ממערך הסחר וההפצה.

החשודים הועברו לחקירה בתחנת לב תל אביב, ובהמשך היום יובאו בפני בית המשפט לדיון בעניינם. במשטרה מציינים כי החקירה נמשכת, וכי נבחנת אפשרות למעורבותם של חשודים נוספים ברשת הסחר.

צילום: דוברות המשטרה
(צילום: דוברות המשטרה)

