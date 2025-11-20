כיכר השבת
עמית סגל חשף את האיומים החמורים שקיבל: "אין פרץ וצווחה, אין זעזוע"

הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, המזוהה עם מחנה הימין בישראל, חשף הערב שני איומים ברצח שקיבל בשעות האחרונות | "אני מבין שכעת זה באופנה לשתף, אין פרץ וצווחה, נמתין שיאיימו על העיתונאים הנכונים" (ברנז'ה, עיתונות)

עמית סגל (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

העיתונאי עמית סגל, שמזוהה עם מחנה הימין בישראל, פרסם הערב (חמישי) צילומים משתי הודעות איום על חייו שנכתבו בשעות האחרונות. זאת ברקע השיח הציבורי הער למתקפות על עיתונאים וקשת הגינויים שהושמעה בעקבות ריסוס הגרפיטי מחוץ לבנייני ערוץ 13 ופעולותיו של פעיל הימין מרדכי דוד.

"אני מבין שכעת זה באופנה לשתף באיומים ברצח על עיתונאים", כתב סגל בעמודים שלו ברשתות החברתיות. "אז הנה שניים מהבוקר, עם שם ותמונה. אחד מהם בפומבי ואחד מהם אפילו עם טלפון למען הנוחות".

סגל הוסיף: "ככה, בטפטוף. פעם בשבוע, לפעמים פעמיים, לפעמים כל יום. אין פרץ וצווחה, הכל נורמל. אין תלונות, אין זעזוע. אין מועצת העיתונות, אין ארגון העיתונאים. נמתין שיאיימו על העיתונאים הנכונים".

ההודעה הראשונה היא צילום מסך מהודעת דואר אלקטרוני שקיבל היום בשעה 17:56 בערב. בהודעה מופיע שמו של שולחה וגם מספר הטלפון שלו.

כך הוא איים על סגל - בצורה מחרידה במיוחד: "קרא טוב בן של כלבה וטרוריסט מורשע, מאוד מקווה לשמוע ובקרוב שמישהו יכנס בך בכל הכוח, ולא אזיל דמעה אם זה יביא להתפגרותך, כי זה צריך לביות (הטעות במקור) גורלים של מסיתים ובוגדים, שעושים הכל למען קאש (ראש) ממשלה שהוא פושע מלחמה ורוצח המונים".

הודעה נוספת שפרסם סגל היא ציוץ שפורסם אמש סמוך לחצות ליל. נכתב בו: "אין ספק שאם יש עיתונאי שראוי ששמו יותר לפרסום זה עמית סגל. הלוואי ונזכה". לציוץ צורפה תמונה של סגל באולפני חדשות 12, כאשר הכיתוב בתחתית המסך הוא ציטוט הכתובת שרוססה מחוץ למשרדי רשת 13 - "דם הבוגדים עוד יותר לפרסום".

קללות מפורשות באתר חרדי?
צבי
1
ההיסטוריה הוכיחה שאיומים שמתגשמים הם רק איומים של הימין. עמית סגל יושן מצוין ולא חושש. הוא רק מתפרנס מהשוואות זדוניות כאילו מדובר באותו דבר. אלימות אמיתית (לא שריפת פחים או מדורה באילון) שמביאה לאישפוז וקבורה זה רק ימין (פרעות בשטחים, רצח ראש ממשלה , גולדשטיין..) עמית יודע ואם רוצה יכול לשמוע מאבא ש
בעז
מעניין ששכחת כל כך מהר שצ׳ארלי קירק הימני נרצח על ידי שמאלני, שטראמפ הימני ניצל מנסיון חיסול, שבן גוריון השמאלני הורה על רצח אנשי אלטלנה (שלא השיבו אש כדי לא להרוג יהודים) ואגב יש יותר מדי שאלות על הרצח של בגין, יותר מסתם קונספירציות אלא הוכחות ברורות. אבל כרגיל השמאל מתייחס רק למה נוח לו, לא מפתיע
מאן דהו

