אלון אהל, שורד השבי, שנחטף לעזה בבוקר שמחת תורה תשפ"ד ושוחרר כעבור שנתיים בדיוק, בערב שמחת תורה האחרון - הגיע היום (רביעי), לראשונה, לכיכר החטופים בתל אביב.

הוא התיישב לצד פסנתר שחור שהוצב במקום למענו וניגן את "שיר ללא מילים", שכפי שהעיד לאחרונה ליווה אותו בתקופת השבי ברצועת עזה.

אהל הוא פסנתרן מחונן. הוא התחיל לנגן על פסנתר מאז היותו בגיל 9. בעקבות כך הוצב בכיכר החטופים פסנתר למענו.

על הפסנתר הוצב מיצג שכולל את הסלוגן You Are Not Alone - שהפך למזוהה עמו מאז החטופה ונכתב על פסנתרים רבים ברחבי העולם. משמעות המשפט כפולה. אלון הוא שמו הפרטי וגם "לבד" באנגלית. המסר הוא "אתה לא לבד".

כעת, כאמור, התייצב אלון ליד הפסתנר הזה, מול המיצג שמעליו תמונתו, וניגן בפסנתר, שבכל צידיו דבוקות בו מדבקות שונות על חטופים שהיו בשבי.

זה קורה ברקע הכוונה לסיים את עצרות 'מטה המשפחות', שהתקיימו לאורך תקופת המלחמה וגם לאחריה בשנתיים וחודשיים האחרונות, כבר בסוף החודש הקרוב.

אתמול דיווחה העיתונאית דפנה ליאל כי המשאבים והתקציבים שנותרו ינותבו, במקום לעצרות, לאופן הפעולה שיבחרו המשפחות שנותרו.

ב'וואלה' דווח כי מטה המשפחות התייחס לאפשרות הפסקת העצרות ומסר כי יפעלו בהתאם להחלטת המשפחות. "העצרות יימשכו בהתאם להחלטת משפחות החטופים, אנחנו נעמוד לצידם בכל החלטה שלהן".

ברצועת עזה נותרו נכון לעתה שלושה חטופים - דרור אור מבארי, רב סמל רן גואילי ממיתר והעובד הזר מתאילנד סותטיסאק רינטלאק. בישראל מקווים שיוחזרו בקרוב.

במטה החטופים חרטו לאחרונה על דגלם את הביטוי "עד החטוף האחרון". כעת נראה כי בצד התקווה והמאמצים להשבתם, ההפגנות בכל זאת יפסקו בסיום החודש הקרוב.

לא פורט מהי הסיבה לעצירתן למרות שלא כל החטופים עדיין שבו. מטה המשפחות לפי שעה לא פרסם על כך עדכון רשמי.

העצרות, שהתקיימו בכל שבוע ובמיוחד במוצאי שבתות, נשאו פעמים רבות אופי לוחמי ותוקפני כלפי הממשלה, ודרישות ברורות להתקדם לעבר עסקת חטופים.