כתב אישום הוגש היום (שלישי), בתום חקירה יסודית, נגד שני נאשמים ששיתפו פעולה ביניהם לביצוע עבירות רכוש חמורות - כולל פריצה לשני כלי רכב, גניבתם והעברתם משטח מדינת ישראל לשטחי יהודה ושומרון.

כתב האישום הוגש על ידי יחידת התביעות המשטרתית במחוז ירושלים. מחקירת המקרה עלה כי בתאריך 24.12.2025, לפני כשבועיים, קשרו הנאשמים קשר היניהם לגניבת כלי רכב מירושלים.

כדי לממש את זממם הם תכננו שאחד מהם יסיע את השני, ילווה ויסייע לפעולה, ואילו השני יבצע בפועל את הפריצה לרכבים וגניבתם.

עוד עלה מהחקירה כי אחד הנאשמים עשה שימוש ברכב הרשום כרכב לליווי נכה בכיסא גלגלים - רכב שנועד לסייע לאנשים עם מוגבלות, וזאת לצורך ביצוע עבירות פליליות חמורות, תוך ניצול רכבו לביצוע גניבות כלי רכב ולהעברתם לשטחי איו"ש.

ביום הגניבה, בתאריך 25.12.2025, בשעה 03:00 לפנות בוקר לערך, הגיעו השניים לאזור בצפון ירושלים. אחד הנאשמים החנה את רכב הנכים בסמוך לזירה, במרחק שאפשר לו לתצפת, לשמור ולהתריע עבור הנאשם השני אשר ירד מהרכב, פרץ אליו וגנב אותו וליווה את הרכב הגנוב באמצעות רכב הנכים שברשותו, והשניים העבירו את כלי הרכב לשטחי יהודה ושומרון.

בהמשך לכך, סמוך לשעה 04:00, חזרו הנאשמים יחד ברכבו של הנאשם, לשטח מדינת ישראל, והגיעו למקום נוסף בדרום ירושלים. במקום זה, פרץ הנאשם לרכב נוסף ובשלב מסוים דחף את הרכב באמצעות רכב הנכים שבו נהג, על מנת לסייע בהנעתו, תוך ניצול ציני של רכב נכים שנועד לשמש מטרה הומניטרית. תיעוד הרגעים הללו נלכד במצלמות האבטחה ומוגש בתחילת הכתבה לצפייה. לאחר שהרכב הונע, נסעו השניים, כל אחד ברכב, וחצו את מחסום חיזמא לשטחי איו"ש.

עוד עלה כי אחד הנאשמים נהג בכלי הרכב בישראל מבלי שהחזיק ברישיון נהיגה מעולם. כאמור, בסיום החקירה היום, הוגש נגדם כתב אישום על ידי יחידת התביעות של מחוז ירושלים.

"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד עברייני רכוש ונגד ניצול לרעה של הטבות מיוחדות לצורך ביצוע עבירות פליליות, ותמצה את הדין עם המעורבים", מסרה המשטרה.