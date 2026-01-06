ישראל מצטרפת למפת התפשטות הזן החדש והאלים של אבעבועות הקוף: לראשונה, אובחן בארץ חולה שנדבק בתת-הזן Clade 1b. על פי מידע שהגיע ל-ynet, החולה שב לאחרונה מאיחוד האמירויות. משרד הבריאות אישר את הפרטים ומסר כי נכון לעכשיו לא זוהו מקרי הדבקה נוספים.

מומחים מרגיעים, אך מתריעים על מחדל

ד"ר רועי צוקר, מומחה למחלות זיהומיות, העריך בשיחה עם אתר Yent כי "במדינות המערב שיעור התחלואה הקשה והתמותה יהיה נמוך משמעותית (פחות מ-1%), אך הוא מדגיש כי אסור להיכנס לשאננות"

הבעיה המרכזית כרגע היא המוכנות המערכתית: מזה חצי שנה שלא קיים מלאי חיסונים זמין בישראל עבור אלו שטרם התחסנו

מי נמצא בסכנה?

ההמלצות הרפואיות הנוכחיות קובעות כי מי שקיבל בעבר שתי מנות חיסון אינו נדרש להתחסן בשנית. עם זאת, החיסון אינו מעניק הגנה של 100%, אלא מסייע במניעת מחלה קשה. החשש העיקרי מופנה כלפי קבוצות הסיכון שטרם הספיקו להתחסן.

הווירוס האלים כאן

המדינה בכוננות: מקרה ראשון של תת-הזן האלים Clade 1b אובחן בישראל אצל נוסע שחזר מחו"ל. בעוד משרד הבריאות מנסה להרגיע, מתברר כי מזה חצי שנה קיים מחסור חמור בחיסונים.

דרכי הדבקה ותסמינים

אבעבועות הקוף היא מחלה נגיפית המתבטאת בפריחה עורית, שלפוחיות וגלדים. ההדבקה מתבצעת בדרכים הבאות:

מגע ישיר: מגע עם הפריחה או נוזלי השלפוחיות של אדם חולה.

חפצים מזוהמים: מגע עם מצעים, בגדים או כלים ששימשו חולה.

מגע עם בעלי חיים: העברה מבעלי חיים נגועים לבני אדם.

משרד הבריאות מסר כי הוא עוקב בדריכות אחר נתוני התחלואה בארץ ובעולם. "המשרד פועל כעת לחידוש מלאי החיסונים והנגשתם המהירה לקבוצות הסיכון", נמסר מהמשרד. עד אז, הציבור נקרא לגלות ערנות ולהיבדק במקרה של הופעת תסמינים.