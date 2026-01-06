כיכר השבת
"גרר אותו את כל הכביש"

עד ראייה ל'כיכר השבת': ״זה היה נראה כמו פיגוע, הוא נסע עשרות מטרים כשילד שוכב למטה״

לאחר הטרגדיה הקשה מתבררים הרגעים שקדמו לאסון | עד ראייה שנכח במקום סיפר ל'כיכר השבת': ״זה היה נראה כמו פיגוע, הוא נסע עשרות מטרים כשילד שוכב למטה, הוא גרר אותו את כל הכביש״ | עד נוסף שהיה במקום סיפר: "זה היה מפחיד ברמה שגם כשאני מספר עכשיו הלב שלי דופק, אתה רואה אותו לוחץ גז וכמויות חברה פשוט עפים, זה היה פחד פחדים" (חדשות)

1תגובות

ערב עצוב וקשה ב, בעיצומה של עצרת המחאה נגד גזירת הגיוס. בתיעודים קשים המופצים מהזירה, נראה אוטובוס ציבורי כשהוא שועט במהירות לעבר קבוצת מפגינים שעמדו על ציר התנועה ברחוב ירמיהו, סמוך לצומת שמגר, דורס אותם וממשיך בנסיעתו מבלי לעצור להגיש עזרה.

עד ראייה שנכח במקום סיפר ל'כיכר השבת': ״זה היה נראה כמו פיגוע, הוא נסע עשרות מטרים כשילד שוכב למטה, הוא גרר אותו את כל הכביש״.

עדי ראייה נוספים שהיו במקום ספרו: "הוא היה על 80 100 קמ"ש ונסע בפול גז", "מבחינתי", סיפר אחד מהם, "זה היה פיגוע לכל דבר". לדבריו, "זה היה מפחיד ברמה שגם כשאני מספר לך עכשיו הלב שלי דופק, אתה רואה אותו לוחץ גז וכמויות חברה פשוט עפים, זה היה פחד פחדים".

העד המשיך וסיפר: "חבר שלי היה שם לפני האוטובוס, ומהערימה שהייתה שם הוא גם נתקע בזה, והוא אמר לי 'גלגלתי את עצמי שאני לא יהיה מתחת לאוטובוס'".

לשאלה האם יכול להיות שהנהג נלחץ מזה שניסו לחסום אותו, ענו השניים: "הוא לא נלחץ, הוא היה נראה רגוע לגמרי, הוא חיכה וכנראה עלו העצבים והוא נתן גז". "לא משנה מה עשו לו ולא נגעו בו, לעשות כזה דבר הזוי ומפחיד ומטורף - זה פיגוע לכל דבר" סיכמו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (94%)

לא (6%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
-"האם הכתבה עניינה אותך?" -"לא."
ועוד יותר...

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר